España y México involucrados: FIFA muestra su postura tras ser acusada de amaños en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ha sido señalado de amaños y FIFA ha mostrado su postrua contra esto. Hay hasta 7 jugadas que todos están comentando.
El recién concluido Mundial 2026 está envuelto en una fuerte polémica. Un informe internacional encendió las alarmas por posibles trampas y movimientos extraños de dinero en el mercado de las apuestas deportivas.
La investigación fue realizada por el Grupo de Copenhague y divulgada por el medio periodístico The Athletic. Este análisis, apoyado por el Consejo de Europa, supervisó los 104 partidos del torneo para proteger la honestidad del deporte.
En total, los expertos detectaron siete alertas amarillas por presunta manipulación de resultados. Aunque hubo varios encuentros bajo sospecha, tres casos en particular llamaron la atención de los investigadores por sus raras coincidencias.
El primer caso sospechoso ocurrió durante el partido inaugural del 11 de junio. En ese juego, el jugador sudafricano Themba Zwane recibió una tarjeta roja frente a México, lo que despertó dudas de inmediato sobre las apuestas relacionadas con las expulsiones.
El segundo hecho ocurrió en el partido entre España y Cabo Verde, que terminó con un sorpresivo empate sin goles. En la plataforma de criptomonedas Polymarket se apostaron 4.8 millones de dólares a que España no ganaría, una suma gigantesca para un resultado tan poco probable.
La tercera situación bajo la lupa fue la inusual demora en el uso del VAR durante la victoria de España por 4-0 ante Arabia Saudita. Los árbitros tardaron tres minutos y medio en anular un gol del delantero Ferran Torres, un tiempo exagerado que levantó sospechas.
Sin embargo, uno de los escándalos más graves involucra al delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun. La polémica gira en torno a decisiones disciplinarias que beneficiaron al jugador y que movieron enormes sumas de dinero.
Balogun fue expulsado durante el partido contra Bosnia y Herzegovina el pasado 2 de julio. La lógica indicaba que el atacante no podría jugar el siguiente encuentro oficial frente a la selección de Bélgica.
Curiosamente, ese mismo día se habilitó una opción en el mercado de apuestas para jugarse dinero a que Balogun sí jugaría contra Bélgica. Solo tres días después, la comisión disciplinaria decidió suspenderle el castigo de forma temporal.
Esta decisión sorprendió a todos los analistas del torneo, ya que en todo el Mundial hubo 15 futbolistas castigados y Balogun fue el único al que se le perdonó la sanción para que pudiera saltar a la cancha.
Ante estos duros señalamientos, el grupo de integridad de la FIFA aseguró que no encontró ningún patrón sospechoso en los partidos disputados. Para el organismo rector del fútbol, la competición se desarrolló con total normalidad.
Pese a la postura oficial, varios especialistas sostienen lo contrario. Según explicaron, los raros movimientos de dinero en plataformas cripto como Polymarket muestran que las casas de apuestas tradicionales intentaban protegerse de grandes pérdidas.
El impacto económico del torneo fue gigantesco en todos los sentidos. Se calcula que el dinero movido en apuestas a nivel mundial alcanzó los 240 mil millones de dólares, lo que representa el doble de lo registrado en el Mundial de Qatar 2022.
Al mismo tiempo, la FIFA se prepara para reportar ingresos récord de 15.000 millones de dólares gracias a esta Copa del Mundo. Sin embargo, estas cifras históricas quedan empañadas por acusaciones que ponen en duda la limpieza del torneo más importante del planeta.