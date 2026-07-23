Mbappé lo convenció de fichar por el Real Madrid y Florentio ya lo sabe: "Está totalmente dispuesto"

El Real Madrid siempre ha manejado con enorme discreción cualquier interés por un futbolista cuyo nombre negó oficialmente mediante un comunicado y que el propio Florentino Pérez se encargó de desmentir cuando, en plena campaña electoral, fue preguntado por el jugador por el que presentaría una oferta de 150 millones de euros. En aquella ocasión, el destinatario de esa pregunta fue Julián Álvarez. Un movimiento con el que se intentó influir en una operación que también figuraba entre las prioridades del Barcelona. Sin embargo, el nombre que siempre ha permanecido en un segundo plano ha sido el de Olise.