Mbappé lo convenció de fichar por el Real Madrid y Florentio ya lo sabe: "Está totalmente dispuesto"

Los rumores del Real Madrid en cuanto a fichajes para la próxima temporada no cesan. Según informa 'Bild', Kylian Mbappé ha convencido a una figura del Mundial para que fiche por el club merengue en este mercado y Florentino Pérez ya lo sabe.
El diario alemán asegura que Kylian Mbappé ha actuado como intermediario para que el futbolista termine llegando al Santiago Bernabéu y refuerce la plantilla del Rey de la Champions League.
Los jugadores son los mejores intermediarios que existen en el mundo del fútbol. En el Real Madrid, su capacidad para atraer a otros futbolistas se ha puesto en práctica de forma recurrente en los últimos años, aunque el clima del vestuario no siempre haya sido el idóneo.
Jude Bellingham fue una pieza clave para convencer a Trent Alexander-Arnold de fichar por el conjunto blanco. Vinicius, por su parte, intercambió mensajes durante meses con Bellingham y con Kylian Mbappé para tratar de reunir un tridente que, de momento, no termina de funcionar.
Ahora es el delantero francés quien ha logrado convencer a uno de sus compañeros de selección para sumarse a la nómina de galácticos del Real Madrid tras brillar en el Mundial 2026.
Francia destacó en el Mundial 2026 con Mbappé a la cabeza, pero quedó afuera de la final al ser eliminada en semifinales por España.
A la par de todo el ruido que se ha generado en las últimas horas respecto a la posible incorporación de Rodri Hernández, hay otro posible galáctico que cobra fuerza en los principales diarios europeos con Kylian Mbappé como un factor clave.
Según informa Bild, Mbappé, capitán de la selección francesa, habría tratado de convencer a Michael Olise para que fichase por el Real Madrid.
Desde hace unas semanas se viene especulando que Olise dejaría al Bayern Munich este mismo verano y que habría convocado a una reunión con la directiva bávara para hablar de su futuro a corto plazo, con una venta al Real Madrid como el supuesto escenario ideal para el jugador francés, quien fue el máximo asistidor del reciente Mundial.
El diario alemán Bild, el de mayor circulación en toda Europa, asegura este miércoles que Kylian Mbappé “convenció” a Michael Olise de unirse al Real Madrid este verano, haciéndole saber absolutamente todo de la institución, de sus posibles compañeros y lo arropado que estará con los varios franceses que llevan la camiseta blanca actualmente.
La información apunta que Mbappé habló con Florentino Pérez recientemente vía telefónica para hacerle sabe que “Olise está totalmente dispuesto a jugar en el Real Madrid”, aunque la operación no será sencilla porque la postura del Bayern es no vender al atacante.
“Mbappé le dijo a Olise que el Real Madrid lo necesita”, publica el medio germano, señalando que Michael sería el futbolista que ocupe el extremo derecho en una delantera conformada por él, Mbappé y Vinicius Jr.
De acuerdo con la información del diario alemán, Mbappé habría ejercido de "agente" para intentar convencer a Olise de un hipotético desembarco en el Santiago Bernabéu. Una operación que, en cualquier caso, se antoja compleja por el importante overbooking que existe en la zona alta de la escala salarial madridista.
La llegada de un futbolista de ese calibre como Olise -decisivo, además, en la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions- obligaría previsiblemente a una salida de similar impacto. Con el futuro de Vinicius todavía pendiente de resolución, las hipótesis continúan abiertas.
El Real Madrid siempre ha manejado con enorme discreción cualquier interés por un futbolista cuyo nombre negó oficialmente mediante un comunicado y que el propio Florentino Pérez se encargó de desmentir cuando, en plena campaña electoral, fue preguntado por el jugador por el que presentaría una oferta de 150 millones de euros. En aquella ocasión, el destinatario de esa pregunta fue Julián Álvarez. Un movimiento con el que se intentó influir en una operación que también figuraba entre las prioridades del Barcelona. Sin embargo, el nombre que siempre ha permanecido en un segundo plano ha sido el de Olise.
El Bayern Múnich ha tratado de blindar a su futbolista de todas las maneras posibles. Su presidente, Herbert Hainer, llegó a lanzar un mensaje inequívoco: "Florentino Pérez puede ahorrarse una oferta por Olise; no queremos vender".
Con Rodri como gran prioridad para reforzar el centro del campo, Michael Olise continúa siendo uno de los nombres que figuran en la lista de candidatos para un posible golpe final en el mercado. Un movimiento que el Bayern tratará de impedir por todos los medios y que obligaría al conjunto blanco a realizar una inversión de gran escala, además de introducir cambios importantes en el actual reparto salarial y jerárquico de la plantilla.
Hace apenas una semana, otro reconocido diario como es L'Equipe publicó que Michael Olise ya había comunicado a su entorno más cercano su deseo de jugar en el Real Madrid para la siguiente campaña, aunque entendía que la negociación podía ser larga.
Según se menciona, el Bayern Munich solamente aceptaría negociar la salida de Olise por una cifra récord que supere lo pagado por el PSG por Neymar al Barcelona en el 2017, que fueron 222 millones de euros. Aunque no se descarta que los madridistas busquen incluir a algún jugador en la operación.