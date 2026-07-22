¡Motagua quiere el doblete! Así sería el 11 titular del "ciclón" por la Supercopa

¡El posible 11 del Motagua! Así plantearía Javier López el 11 titular del Motagua por la Supercopa de Honduras. Aquí te lo detallamos.
PORTERO: Luis Ortiz fue el guardián titular de Motagua en el torneo pasado. Nuevamente, defendería la portería del mimado.
DEFENSA: Cristopher Meléndez es el capitán del mimado. Quiere levantar otra copa más con la institución.
DEFENSA: Luis Vega será el defensor central por la izquierda. Javier López confía en que Vega pueda frenar el ataque albo.
DEFENSA: Giancarlo Sacaza es uno de los hombres de hierro que tiene Motagua en la zaga defensiva.
DEFENSA: Clever Portillo anotó el penal que dio la copa número veinte en la Liga Nacional de Honduras.
VOLANTE: Óscar Padilla Discua se ha hecho de un puesto en la zona de volantes del conjunto capitalino.
VOLANTE: Alejandro Reyes es una de las piezas vitales que tiene Motagua en el mediocampo. Es el creativo del Mimado de la Afición.
Denis Meléndez es otro de los volantes importantes que tiene el Motagua para medirse a Olimpia en la Supercopa de Honduras.
VOLANTE: El panameño Jorge Serrano quiere recuperar el protagonismo con el Motagua para la presente campaña.
VOLANTE: Jesús Batiz arrancaría en el 11 titular del Motagua. El catracho es uno de los reemplazos de Carlos "Zapatilla" Mejía y ocuparía la baja por lesión de Jeffryn Macías.
DELANTERO: Rodrigo de Olivera es el arma letal que tiene el ciclón en el eje de ataque.
OPCIONES: Jeffry Miranda es una de las opciones que tiene Motagua para la Supercopa de Honduras.
OPCIONES: Luis Santamaría es otro de los suplentes importantes que tiene el mimado para encarar la Supercopa de Honduras.
OPCIONES: Marlon Licona es el segundo portero que tiene el Motagua. Es el futbolista con mayor cantidad de títulos en la historia del mimado.
OPCIONES: Rodrigo Gómez quiere recuperar la titularidad con Motagua en la presente campaña.
BAJA CONFIRMADA: Jeffryn Macías es baja confirmada para la final de la Supercopa de Honduras.
OPCIONES: Andy Hernández endosó uno de los penales en la final ante Marathón. Es otra de las cartas que tiene Javier López.
OPCIONES: Valerio Marinacci, otro de los refuerzos del ciclón, se estrenaría oficialmente con el mimado.
Jonathan Moya es baja confirmada del Motagua para enfrentar al Olimpia por la Supercopa.