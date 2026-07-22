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¡Sorpresas! Así sería el 11 titular de Olimpia ante Motagua por el título de la Supercopa

Así sería el 11 titular de Olimpia ante Motagua por la final de la Supercopa de Honduras.

22 de julio de 2026 a las 14:37
¡Sorpresas! Así sería el 11 titular de Olimpia ante Motagua por el título de la Supercopa
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¡Olimpia quiere amargar al Motagua! Este sería el 11 titular del león para encarar al Motagua por la final de la Supercopa de Honduras. El duelo a las 7 de la noche este jueves en el Estadio Nacional.

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PORTERO: Édrick Menjívar será el guardián de Olimpia ante Motagua por la final de la Supercopa de Honduras.
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DEFENSA: Kevin Güity es otro de los titularísimos que tiene Olimpia para encarar la final de la Supercopa.
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DEFENSA: Emanuel Hernández es otra de las piezas claves que tiene Olimpia en la zaga defensiva melenuda.
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DEFENSA: Clinton Bennett acompañaría en la zaga defensiva al zaguero uruguayo Emanuel Hernández.

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LATERAL ZURDO: Carlos Cuello sería el lateral izquierdo de Olimpia. El defensor uruguayo arrancaría en el 11 inicial merengue.

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VOLANTE: Jack Jean Baptiste es el nuevo péndulo de la zona de volantes de Olimpia para la nueva temporada.
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VOLANTE: Jamir Maldonado sería una de las sorpresas en el 11 titular de Olimpia ante Motagua en la final de la Supercopa Honduras.

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VOLANTE: Edwin Rodríguez jugará de titular ante Motagua en la gran final de la Supercopa.
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VOLANTE: Nicolás Dibble es uno de los extranjeros que fichó Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana. Juega de mediapunta.
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VOLANTE: Michaell Chirinos es uno de los capitanes melenudos para el Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf.
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DELANTERO: Jorge Benguché es el 9 nominal merengue para la final de la Supercopa de Honduras.

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OPCIONES: Edwin Lobo es el otro lateral derecho que tiene Olimpia para la nueva temporada.
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OPCIONES: Cristian Canales es uno de los recientes fichajes de Olimpia para la nueva temporada.
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OPCIONES: Espinel declaró que los juveniles de Olimpia tendrán más oportunidad. Aquí entraría Anthony Ortiz, lateral zurdo merengue.

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OPCIONES: Félix García quiere sumar minutos en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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OPCIONES: Yustin Arboleda se mantuvo en el Olimpia y es una de las opciones que tiene el conjunto merengue para la nueva campaña.
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BAJA: El futbolista Jorge Álvarez no estará en el duelo ante Motagua por la Supercopa. El volante merengue es una de las bajas sensibles.
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BAJA: Kilmar Peña, recientemente fichado por Olimpia, es otra de las bajas de Olimpia para la gran final de la Supercopa.

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OPCIONES: Maynor Arzú quiere sumar más minutos en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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DT: Eduardo Espinel dirigirá su cuarto torneo con Olimpia. Suma dos títulos y podría ganar su tercero si conquista la Supercopa.
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