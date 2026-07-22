  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Mundial 2026

FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026

La FIFA publicó el equipo del torneo del Mundial 2026 elegido por votación de los aficionados y, como era de esperar, la elección ya genera polémica.

22 de julio de 2026 a las 15:08
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
1 de 15

Haaland, Messi y Vozinha, entre los más destacados, sin embargo varias estrellas que destacaron no aparecen en la lista. España ha sido el más castigado.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
2 de 15

Vozinha (Cabo Verde)​​ El veterano guardameta fue una de las grandes revelaciones del Mundial con actuaciones decisivas bajo los tres palos, liderando la histórica participación de Cabo Verde y ganándose un lugar en el once ideal de los aficionados.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
3 de 15

Pedro Porro (España), su profundidad por la banda derecha, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque lo convirtieron en uno de los laterales más destacados del campeonato.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
4 de 15

Dayot Upamecano (Francia), uno de los centrales más fiables del Mundial, imponiéndose en los duelos, liderando la zaga francesa y siendo clave en el recorrido de su selección.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
5 de 15

Lisandro Martínez (Argentina), ​​​contundencia, liderazgo y una impecable salida de balón. El defensor argentino fue una pieza fundamental en la solidez defensiva de la Albiceleste.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
6 de 15

Marc Cucurella (España), incansable en defensa y ataque, el lateral español destacó por su intensidad, solidez defensiva y constante participación ofensiva durante todo el torneo.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
7 de 15

Jude Bellingham (Inglaterra), dominó el centro del campo inglés con personalidad y llegada al área, cerrando un Mundial sobresaliente con 7 goles y 1 asistencia.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
8 de 15

Michael Olise (Francia), su talento por la banda derecha fue determinante gracias a sus 7 asistencias, la mejor marca del Mundial, además de su capacidad para generar peligro constante.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
9 de 15

Rodri (España), el cerebro de España fue el equilibrio del equipo durante todo el campeonato, manejando el ritmo de los partidos y destacando por su precisión en la distribución y liderazgo fue el balón de Oro del Mundial.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
10 de 15

Kylian Mbappé (Francia) fue la gran figura ofensiva del campeonato al conquistar la Bota de Oro con 10 goles y 4 asistencias.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
11 de 15

Erling Haaland (Noruega) confirmó su condición de goleador de élite con 7 goles, liderando el ataque de una Noruega que firmó su mejor participación mundialista en décadas.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
12 de 15

Lionel Messi (Argentina) volvió a marcar diferencias en su último Mundial con 8 goles y 4 asistencias, siendo el segundo máximo goleador del torneo y el gran líder de la Albiceleste en su camino hasta las rondas finales.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
13 de 15

Este es el mejor 11 del Mundial 2026 por votación de los aficionados.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
14 de 15

España se coronó campeón del Mundial tras vencer 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres.
FIFA castiga a España: la noticia que impacta a todos a pesar de ganar el Mundial 2026
15 de 15

Unai Simón. Cubarsí y Yamal no fueron incluidos en el 11 ideal del Mundial, pese a su gran Mundial con España.
Cargar más fotos