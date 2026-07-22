Mourinho lo echa del Real Madrid, el que regresa a Barcelona y la decisión de Luka Modric

Estos son los movimientos más importantes del día miércoles 22 de julio en el mercado de fichajes de Europa.
Es oficial. Phil Foden renueva su contrato con el Manchester City. El club inglés anunció este miércoles la ampliación del vínculo del mediapunta cuatro años más, hasta 2030, con el objetivo de recuperarle anímica y deportivamente tras una temporada gris que le impidió incluso acudir al Mundial 2026 con su selección.
El Como del entrenador español Cesc Fàbregas anunció este miércoles la renovación hasta 2031 de su capitán, el francés Lucas Da Cunha, después de consolidarse, desde su llegada al club hace tres años, como una de las piezas clave en el ascenso del equipo y su posterior permanencia en la Serie A.
Sergio Busquets, de 37 años, está cerca de iniciar una nueva etapa en el Barcelona. Según informa Sport, el excentrocampista mantiene conversaciones con el club para incorporarse al cuerpo técnico del Barça Atlètic como ayudante de Juliano Belletti, un movimiento que podría concretarse durante esta pretemporada.
El AC Milan ha convencido a la leyenda croata Luka Modric, de 40 años, para que siga una temporada más en activo y el acuerdo de renovación está pactado. A falta de hacerse oficial, el Balón de Oro, uno de los mejores centrocampistas de la historia, alargará una campaña más su actividad en el conjunto italiano en el que ha encontrado un ecosistema perfecto tras su marcha del Real Madrid.
El Real Betis ha confirmado la marcha de Cédric Bakambu con un mensaje de despedida en sus redes sociales. El atacante congoleño cierra su etapa como verdiblano y queda a la espera de cerrar su próximo destino en este mercado de fichajes.
Mark van Bommel, exjugador neerlandés del Barcelona y Bayern entre otros, está a punto de convertirse en nuevo técnico de la Selección de Bélgica. Tras la salida de Rudi Garcia a pocos días del final del Mundial, donde los 'Diablos Rojos' quedaron eliminados ante España en cuartos, ya habría elegido sustituto.
El surcoreano Kang-in Lee ya tiene vía libre para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El futbolista firmará en las próximas horas el acuerdo cerrado hace semanas tras resolver los flecos que tenía pendientes con el PSG.
El central neerlandés Jan Paul van Hecke ha sido presentado como nuevo jugador del Tottenham. Llega desde el Brighton a cambio de 60 millones de euros. Y ojo porque De Zerbi afirma que el mercado no ha acabado y que realizará más fichajes este verano tras invertir 237 millones de libras en seis nuevos jugadores este verano.
Según informa Fabrizio Romano, el Aston Villa ha alcanzado un acuerdo para fichar a Alejandro Garnacho. El extremo argentino llegará cedido desde el Chelsea con una opción de compra. El reconocimiento médico ya está programado y Unai Emery ha sido clave para cerrar la operación.
Según L'Équipe, la era de Zinedine Zidane está a punto de comenzar ya que se espera que en las próximas horas tenga lugar la presentación oficial de Zizuo como nuevo director técnico de la Selección de Francia tras el Mundial 2026. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ya tiene un acuerdo con Zidane, quien tomará el mando del equipo nacional en los próximos días, iniciando un nuevo proyecto deportivo con miras a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.
Según ESPN Brasil, Bruno Fernandes está muy cerca de abandonar el Manchester United para fichar por el Galatasaray. El club inglés negocia la salida de su capitán y espera ingresar 64 millones de libras por la operación.
El brasileño Casemiro fichó este miércoles por el Inter Miami, según anunció el club, que comunicó que su vinculación con el mediocentro se extenderá hasta mayo del próximo año, cuando concluya la 'Sprint Season' de la MLS, aunque tendrá opción de extenderla hasta junio de 2029.
El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malago, declaró que las finanzas no serían un problema si Guardiola aceptaba el puesto. "Se han hecho excepciones, excepciones que, por ejemplo, podrían tener que ver con el nombre tan prominente en estos momentos: Pep Guardiola. Excepciones por razones obvias que no estoy aquí para explicar, pero no es seguro que esto se concrete".
Según informa Fabrizio Romano, el Sporting de Lisboa ha cerrado el fichaje de Ibrahima Ba, que sustituirá a Ousmane Diomande, cuya salida está prevista este verano. El central, que llega procedente del Famalicao, superó hoy el reconocimiento médico y cierra la operación por 20 millones de euros más el 20% de una futura venta.
Informa Fabrizio Romano que el siguiente en abandonar el Real Madrid podría ser Raúl Asencio. El central de 23 años y uno de los jugadores del Real Madrid más importantes en las últimas temporadas deberá buscar equipo durante este mercado después de que José Mourinho le comunicara que no cuenta con él para la temporada 2026/27. Una cesión al Getafe aparece como posibilidad, aunque todavía no existe un acuerdo entre los clubes.
El Real Madrid está dispuesto a dar luz verde a la salida del atacante argentino Franco Mastantuono en calidad de cedido este verano. Se trata de una cesión simple, ya que el club ve al futbolista en una situación similar a la de Endrick en enero. Más de cinco clubes, tanto de España como del extranjero, están interesados en él.
Según informa The Athletic, el Fullham negocia el fichaje de Gonzalo García, delantero del Real Madrid. El técnico Álvaro Arbeloa, que acaba de hacerse cargo del conjunto inglés, habría pedido expresamente su incorporación.
Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán de 28 años, ha ganado peso como alternativa para este mercado de fichajes del Barcelona. Según informó Radio Marca, el club azulgrana estudia su incorporación tras encontrar cerradas las vías de Julián Álvarez y João Pedro, mientras que Harry Kane tampoco contempla salir del Bayern de Múnich este verano.
Según la información de Matteo Moretto, Florentino Pérez se muestra ahora mucho más abierto a la posibilidad de fichar al Balón de Oro del Mundial. El Real Madrid ya cuenta con el visto bueno de Rodri y, desde el punto de vista contractual, las partes ya están muy cerca. Todavía no hay ninguna negociación en curso con el Manchester City.
Según Sky Sports, el centrocampista del PSG, Warren Zaïre-Emery, interesa al Manchester United. Los 'Red Devils' ya han incorporado a Youri Tielemans y Andrey Santos para la medular, y querrían culminar con el joven internacional francés.
Michael Olise, extremo de 24 años del Bayern Múnich, continúa en la agenda de fichajes del Real Madrid, pero cualquier intento de Florentino Pérez se reservaría para los días 29, 30 y 31 de agosto. Según Joaquín Maroto, periodista del diario AS, el club blanco no prevé activar la operación antes de las últimas 72 horas del mercado. La información ofrecida por el periodista de AS sitúa la posible ofensiva en el tramo final de agosto. La tesis es que Florentino Pérez pretende mantener margen hasta el cierre para conocer las salidas, las necesidades definitivas de la plantilla y la posición del club alemán.
Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha confirmado a su llegada procedente de Nueva York, donde asistió a la parte final del Mundial, que la entidad azulgrana presentará en las próximas horas a su último fichaje, el alemán Karim Adeyemi. "Mañana se hará", ha dicho escuetamente Laporta, preguntado sobre cuándo el club catalán anunciará el fichaje. Adeyemi llega procedente del Borussia Dortmund y a cambio de 22 millones de euros fijos más unos bonus de 7 millones de euros más.
Tal como informa Fabrizio Romano, el central argentino Cristian 'Cuti' Romero dejará el Tottenham al 100 % este verano. El Inter de Milán trabaja en una posible operación y pronto iniciará conversaciones directas con el entorno del jugador. El Barça también contempla a Romero como una opción únicamente en caso de que se produzcan salidas de centrales.
Según informa The Athletic, Abdukodir Khusanov y Jeremy Doku se han convertido en pilares importantes de la plantilla del Manchester City, que se encuentra actualmente negociando los nuevos contratos de ambos jugadores hasta 2031.
El Tottenham anunció la salida del delantero británico Will Lankshear, de 21 años y quien ha sido traspasado al Middlesbrough, equipo de la Championship.