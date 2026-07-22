Mourinho lo echa del Real Madrid, el que regresa a Barcelona y la decisión de Luka Modric

Michael Olise, extremo de 24 años del Bayern Múnich, continúa en la agenda de fichajes del Real Madrid, pero cualquier intento de Florentino Pérez se reservaría para los días 29, 30 y 31 de agosto. Según Joaquín Maroto, periodista del diario AS, el club blanco no prevé activar la operación antes de las últimas 72 horas del mercado. La información ofrecida por el periodista de AS sitúa la posible ofensiva en el tramo final de agosto. La tesis es que Florentino Pérez pretende mantener margen hasta el cierre para conocer las salidas, las necesidades definitivas de la plantilla y la posición del club alemán.