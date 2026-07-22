Escándalo: el FBI no perdona a Argentina e incauta todo tras escándalo en el Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sido interceptada por el FBI luego del escándalo que se destapó en plena Copa del Mundo 2026: esto es lo que han revelado.
Tras perder la final del Mundial 2026 a manos de España, en la selección de Argentina se destapa tremendo escándalo.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue retenido por agentes del FBI antes de abordar el vuelo de regreso a Argentina tras la Copa del Mundo.
La información fue publicada por el portal Infobae, que señala que las autoridades estadounidenses también incautaron computadoras y teléfonos de varios integrantes de la comitiva que regresó a Buenos Aires en el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas.
El operativo habría provocado un retraso en la salida del vuelo, que inicialmente estaba programado para las 6:00 de la mañana, pero finalmente despegó alrededor de las 8:15, demorando la llegada del plantel argentino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde miles de aficionados aguardaban para recibir a la selección subcampeona del mundo.
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.
Infobae señala que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.
El despegue, que en un principio se había anunciado para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, lo que postergó el arribo del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, en donde lo esperaban miles de fanáticos que querían celebrar el desempeño del equipo en el Mundial.
Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La Pulga llegó a la Argentina un día después, en su avión privado, y se recluyó en su domicilio de Rosario junto a su familia.
Más allá de los pormenores del operativo realizado en el aeropuerto de Nueva York, el procedimiento confirma que Tapia y otros dirigentes argentinos ya se encuentran bajo investigación del distrito sur de Florida.
Algunos de los apellidos investigados deberán presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida en los próximos días .
A los citados, se les solicita que aporten toda la información disponible que poseen relacionada a la compañía Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Todos ellos están siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad.
La investigación pone el foco en la estructura financiera utilizada para gestionar los acuerdos comerciales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Javier Faroni y registrada en el estado de Florida, figura como agente comercial exclusivo de la federación para la negociación de contratos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.