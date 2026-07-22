Millones, Fan Fest, FVS VAR y TV total: así transformará la FESFUT la Primera División

¡Bukele sacude el fútbol de El Salvador! Fan Fest, FVS VAR y televisión total: así transformará FESFUT la primera división de El Salvador.
La Federación Salvadoreña de Fútbol presentó un ambicioso plan para renovar la Primera División durante el lanzamiento oficial del Torneo Apertura 2026. La iniciativa contempla inversiones económicas, mejoras logísticas y avances tecnológicos.
El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, aseguró que el trabajo conjunto con la liga ha permitido gestionar una inversión de tres millones de dólares. El objetivo es fortalecer la estructura de los clubes y elevar el nivel del campeonato.
Uno de los anuncios más destacados fue el convenio firmado con Telecorporación Salvadoreña (TCS). El acuerdo, valorado en 1.5 millones de dólares, corresponde a los derechos de transmisión del torneo nacional.
Gracias a esta alianza televisiva, los 290 encuentros de la temporada serán transmitidos. Esto brindará mayor visibilidad a los equipos, futbolistas, patrocinadores y al fútbol salvadoreño en general.
En el aspecto logístico, la Federación confirmó que cada club de la Primera División recibirá un autobús. La medida busca disminuir los gastos de transporte y aumentar el patrimonio de las instituciones.
Las nuevas unidades facilitarán los desplazamientos de los equipos durante la temporada. Además, permitirán una mejor planificación operativa para cada uno de los clubes participantes.
Otra de las innovaciones será la implementación de Fan Fest en las inmediaciones de los estadios. Las actividades comenzarán entre dos y tres horas antes del inicio de los partidos para atraer a los aficionados.
En materia arbitral también habrá novedades con la llegada del Football Video Support (FVS). Este sistema ofrecerá apoyo tecnológico a los jueces en jugadas específicas y será financiado por patrocinadores.
Entre los planes futuros también se analiza una posible reducción del número de equipos en la Primera División. Esa decisión podría modificar el valor del contrato televisivo vigente con TCS.
Los organizadores preparan espacios con entretenimiento, promociones y diferentes activaciones. La intención es convertir cada jornada en una experiencia más completa para los seguidores.
Con este paquete de inversiones y proyectos, el fútbol salvadoreño busca dar un importante salto de calidad. La apuesta apunta a clubes más sólidos, una mejor organización y un espectáculo más atractivo para la afición.
Cada club recibirá un autobús, con el objetivo de reducir los costos de transporte y fortalecer sus activos.
Y existe una posible reducción del número de equipos en el futuro, lo que también podría modificar el valor del contrato de televisión.