Barcelona en vilo: la curiosa operación de Real Madrid para fichar a Ferran Torres

L’Équipe ha revelado que Real Madrid va por Ferran Torres luego de firmar un buen Mundial 2026 y anotar el gol del título: todos los detalles de la curiosa operación de su fichaje.
Ferran Torres atraviesa el mejor momento de su carrera. El delantero español se convirtió en el gran héroe de la final del Mundial de 2026 al marcar el gol con el que España derrotó 1-0 a Argentina.
El Mundial de Ferran Torres disparó su valor en el mercado y despertó el interés de varios de los clubes más poderosos de Europa.
Según informa el diario francés L'Equipe, el futuro del atacante del FC Barcelona está lejos de estar definido.
Aunque tiene contrato con el conjunto azulgrana, su nombre ha comenzado a sonar con fuerza en las oficinas del París Saint-Germain e, incluso, del Real Madrid, dos equipos que estarían siguiendo de cerca su situación de cara al mercado de fichajes.
El PSG, ahora dirigido por Luis Enrique, ya habría dado el primer paso. De acuerdo con el citado medio, el campeón de Europa se puso en contacto con el entorno de Ferran Torres para conocer su situación e intentar convencerlo de unirse al proyecto parisino.
La salida de Gonçalo Ramos rumbo al AC Milan ha obligado al club francés a buscar un nuevo referente ofensivo, y la versatilidad del internacional español lo convierte en uno de los principales candidatos.
La última información publicada por L'Equipe ha sorprendido a todo el mundo del fútbol. El prestigioso diario francés asegura que el Real Madrid se habría interesado en la situación de Ferrán Torres.
L’Équipe añade que hace apenas unas semanas el Barcelona valoraba a Ferran Torres en una cifra cercana a los 60 millones de dólares. Sin embargo, después de convertirse en el héroe de la final del Mundial 2026, esa valoración podría incrementarse de forma considerable.
Más allá de la calidad de Ferrán Torres, el principal obstáculo es evidente. Las relaciones institucionales entre Real Madrid y FC Barcelona atraviesan uno de sus momentos más fríos y un traspaso directo entre ambos clubes resulta prácticamente imposible.
Con el PSG muy pendiente de Ferrán Torres, la aparición del nombre del Real Madrid podría servir para añadir presión a la negociación y reforzar la posición del Barcelona en una hipotética venta.
Existe ese escenario remoto que permitiría un acercamiento entre el Real Madrid y Ferrán Torres. El atacante finaliza contrato en junio de 2027, por lo que desde enero de ese mismo año podría negociar libremente con cualquier club.
Ferran, de 26 años, tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2027, aunque las negociaciones para una eventual renovación permanecen estancadas desde hace varios meses. Esa falta de avances abrió la puerta para que distintas potencias europeas consultaran por su situación, incluso antes de su brillante actuación en la Copa del Mundo.
La Casa Blanca volvió a poner los ojos en Ferran, un futbolista al que ya había intentado incorporar cuando brillaba en Valencia. En aquella oportunidad, el atacante optó por fichar por el Manchester City para ser dirigido por Pep Guardiola.
Diversos medios españoles comparten la información de que Ferran Torres podría llegar al Real Madrid.
Aun así, el delantero continúa cómodo en Barcelona, tiene una buena relación con Hansi Flick y viene de completar una de sus mejores temporadas en el club, con 21 goles en 49 partidos.