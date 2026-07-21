Ranking FIFA: Panamá sufre revés, México en la cima y Messi vuelve a caer

El Mundial 2026 ya terminó y la FIFA actualizó el ranking de selecciones: movimientos y sorpresa con Concacaf en el Top 10.
88. Haití -- Los caribeños fueron al Mundial 2026 y fueron eliminados en fase de grupos. Se mantienen en el ranking con 1264.58 puntos
82. Curazao -- Los caribeños hicieron una digna participación en el Mundial 2026, pero se despidieron en fase de grupos. Tienen 1285.64 puntos.
71. Jamaica - Los caribeños también se quedaron fuera del Mundial 2026, pero se mantienen en el mismo lugar del ranking con 1357.84 puntos.
66. Honduras -- La bicolor bajó un lugar en el ranking FIFA y se ubica en el puesto 66 con 1378.97 puntos.
50. Costa Rica -- Los ticos escalaron dos posiciones en el ranking FIFA y ahora cuentan con 1456.03.
44. Panamá -- Los centroamericanos sufrieron un duro golpe: se fueron eliminados en fase de grupos sin puntos y sin anotar goles. En el ranking FIFA cayó 10 posiciones y ahora se ubica en el puesto 44 con 1478.41 puntos.
30. Canadá -- Los canadienses también quedaron fuera en los octavos de final del Mundial 2026 y se mantiene en la misma posición del ranking FIFA con 1571.34 puntos.
16. Estados Unidos -- El conjunto de las Barras y las Estrellas escaló una posición. Quedó eliminado en octavos y se ubica en el ranking en el puesto 16 con 1690.33 puntos.
10. México -- La Selección de Concacaf escaló cuatro posiciones y se instaló en el décimo puesto gracias a su destacado papel como anfitrión del Mundial. Tiene 1754.30 puntos.
9. Países Bajos -- Los neerlandeses tuvieron una enorme actuación en la justa mundialista, pero sufrieron una dura eliminación ante Marruecos dieciseisavos,
8. Bélgica -- Los belgas alcanzaron los cuartos de final del Mundial 2026 y se colocan en el octavo lugar con 1778.36 puntos.
7. Portugal -- Los lusos quedaron fuera en octavos de final ante España, pero se ubican en la séptima posición del ranking FIFA con 1787.85 puntos.
5. Brasil -- La 'Canarinha' quedó eliminada en octavos de final a manos de Noruega, pero se mantiene en el Top. Tienen 1804.92 puntos.
4. Inglaterra -- Los ingleses se ganaron el tercer lugar en el Mundial 2026, pero en el ranking FIFA se encuentran en el cuarto puesto con 1922.83 puntos.
3. Francia -- Los galos cayeron en la etapa final del Mundial 2026 y terminaron el cuarto lugar de la competencia. En el ranking pasan al tercero con
2. Argentina -- La Albiceleste pasó a ocupar el segundo puesto de la clasificación mundial y ahora queda con 1970.37 puntos.
1. España -- Se coronaron campeones del Mundial 2026 y toman el trono en el Ranking FIFA. Tienen 1995.88 puntos.
Así quedó el ranking FIFA general: España se coloca en la cima y desplaza a Argentina. Marruecos y México dan la sorpresa.
Así quedó el ranking de FIFA en la zona de Concacaf: México dio el gran salto y Panamá va en picada.