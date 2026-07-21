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¿Cuándo lo inauguran? Así avanza la remodelación del estadio del Herediano

Herediano estrenará su renovada casa durante el Torneo Apertura de Costa Rica y también en los partidos correspondientes a la Copa Centroamericana, uno de los principales desafíos internacionales de la temporada.

21 de julio de 2026 a las 15:09
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¡Espectacular! El Sport Herediano de Costa Rica publicó fotografías de los avances en la remodelación del estadio Eladio Rosabal Cordero.
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El Club Sport Herediano continúa avanzando con las obras de modernización del Estadio Eladio Rosabal Cordero, una de las remodelaciones más importantes que se ejecutan actualmente en el fútbol costarricense.
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Como parte de los trabajos, la institución comenzó la instalación de las nuevas butacas que ocuparán las graderías del recinto, iniciando el proceso en el sector este del estadio.
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La dirigencia explicó que las condiciones climáticas han favorecido el desarrollo de las labores, ya que las escasas lluvias registradas en las últimas semanas permitieron acelerar el cronograma establecido.
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Las nuevas sillas fueron importadas desde China y ya empiezan a darle una nueva imagen al escenario deportivo con los tradicionales colores rojo y amarillo que identifican al conjunto florense.
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El proyecto contempla que todas las localidades del estadio cuenten con un asiento individual, mejorando significativamente la comodidad de los aficionados que asistan a los encuentros.
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Además, el plan de remodelación también incluye que la totalidad de las graderías permanezca cubierta, brindando mayor protección al público frente a las condiciones climáticas.
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Mientras avanzan las obras dentro del inmueble, el club también reportó que la Zona Comercial ubicada en el sector oeste ya fue inaugurada oficialmente.
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Este nuevo espacio ya se encuentra en funcionamiento y ofrece diferentes servicios para los aficionados y visitantes que llegan al complejo deportivo.
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El presidente del Herediano, Jafet Soto, mantiene un panorama optimista sobre el desarrollo de los trabajos que se realizan en el estadio.
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El dirigente estima que las obras civiles estarán completamente finalizadas entre los meses de agosto y septiembre, siempre que se mantenga el ritmo actual de construcción.
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La intención del club es que el renovado Estadio Eladio Rosabal Cordero pueda albergar sus primeros compromisos oficiales antes de finalizar agosto.
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