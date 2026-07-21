¿Cuándo lo inauguran? Así avanza la remodelación del estadio del Herediano

¡Espectacular! El Sport Herediano de Costa Rica publicó fotografías de los avances en la remodelación del estadio Eladio Rosabal Cordero.
El Club Sport Herediano continúa avanzando con las obras de modernización del Estadio Eladio Rosabal Cordero, una de las remodelaciones más importantes que se ejecutan actualmente en el fútbol costarricense.
Como parte de los trabajos, la institución comenzó la instalación de las nuevas butacas que ocuparán las graderías del recinto, iniciando el proceso en el sector este del estadio.
La dirigencia explicó que las condiciones climáticas han favorecido el desarrollo de las labores, ya que las escasas lluvias registradas en las últimas semanas permitieron acelerar el cronograma establecido.
Las nuevas sillas fueron importadas desde China y ya empiezan a darle una nueva imagen al escenario deportivo con los tradicionales colores rojo y amarillo que identifican al conjunto florense.
El proyecto contempla que todas las localidades del estadio cuenten con un asiento individual, mejorando significativamente la comodidad de los aficionados que asistan a los encuentros.
Además, el plan de remodelación también incluye que la totalidad de las graderías permanezca cubierta, brindando mayor protección al público frente a las condiciones climáticas.
Mientras avanzan las obras dentro del inmueble, el club también reportó que la Zona Comercial ubicada en el sector oeste ya fue inaugurada oficialmente.
Este nuevo espacio ya se encuentra en funcionamiento y ofrece diferentes servicios para los aficionados y visitantes que llegan al complejo deportivo.
El presidente del Herediano, Jafet Soto, mantiene un panorama optimista sobre el desarrollo de los trabajos que se realizan en el estadio.
El dirigente estima que las obras civiles estarán completamente finalizadas entre los meses de agosto y septiembre, siempre que se mantenga el ritmo actual de construcción.
La intención del club es que el renovado Estadio Eladio Rosabal Cordero pueda albergar sus primeros compromisos oficiales antes de finalizar agosto.