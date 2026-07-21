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Fichajes: Olimpia y Marathón firman refuerzos y dos bajas en Real España

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

21 de julio de 2026 a las 13:39
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Olimpia y Marathón firman refuerzos, dos bajas confirmadas en Real España, Choloma saca la chequera e Independiente presenta fichaje.
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Marlon Licona no se mueve del Motagua. El portero récord del ciclón seguirá vistiendo los colores del Mimado para el Apertura y la Copa Centroamericana.

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Kolton Kelly se queda en primera división: El atacante se unió a las filas del Juticalpa FC.

Mario O. Figueroa
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Loreto Barrios, ex Lobos, Victoria y Marathón, se unió a las filas del Juticalpa FC.

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El Palestino de la Liga de Ascenso oficializó la llegada del volante colombiano Jhan Mora. Llega procedente del Deportes Savio.
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Imanol Enríquez es el nuevo atacante merengue para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf. El argentino podría ser el último refuerzo albo.

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Júnior Padilla fue oficializado como nuevo refuerzo del Juticalpa FC de la Liga Nacional de Honduras.
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Exon Arzú culminó su préstamo en Real España y regresa al Houston Dynamo de la Major League Soccer.
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El volante Gonzalo Ritacco no se mueve del Real España. El argentino seguirá vistiendo los colores aurinegros para el Apertura de la Liga Nacional.

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Anfronit Tatum fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Independiente, uno de los ascendidos a Liga Nacional.

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Cristian Madrid fichó por el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. El mediocampista llega procedente del CDS Vida.
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El juvenil Sebastián Hernández es nuevo fichaje del CD Choloma, equipo que ahora es dirigido por el argentino Héctor Vargas.

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Olvin Zamora es otro de los fichajes confirmados por el CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras. El atacante llega procedente de Lobos FC de la Liga Mayor.
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Marathón firmó al portero juvenil John Mata, quien llega procedente de la Academia Los Leones.

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El juvenil Steven Alfaro es otra de las promesas que firmó el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. Llega de Academia Leones al cuadro maquilero.
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