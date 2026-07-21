Fichajes: Olimpia y Marathón firman refuerzos y dos bajas en Real España

Olimpia y Marathón firman refuerzos, dos bajas confirmadas en Real España, Choloma saca la chequera e Independiente presenta fichaje.
Marlon Licona no se mueve del Motagua. El portero récord del ciclón seguirá vistiendo los colores del Mimado para el Apertura y la Copa Centroamericana.
Kolton Kelly se queda en primera división: El atacante se unió a las filas del Juticalpa FC.
Loreto Barrios, ex Lobos, Victoria y Marathón, se unió a las filas del Juticalpa FC.
El Palestino de la Liga de Ascenso oficializó la llegada del volante colombiano Jhan Mora. Llega procedente del Deportes Savio.
Imanol Enríquez es el nuevo atacante merengue para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf. El argentino podría ser el último refuerzo albo.
Júnior Padilla fue oficializado como nuevo refuerzo del Juticalpa FC de la Liga Nacional de Honduras.
Exon Arzú culminó su préstamo en Real España y regresa al Houston Dynamo de la Major League Soccer.
El volante Gonzalo Ritacco no se mueve del Real España. El argentino seguirá vistiendo los colores aurinegros para el Apertura de la Liga Nacional.
Anfronit Tatum fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Independiente, uno de los ascendidos a Liga Nacional.
Cristian Madrid fichó por el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. El mediocampista llega procedente del CDS Vida.
El juvenil Sebastián Hernández es nuevo fichaje del CD Choloma, equipo que ahora es dirigido por el argentino Héctor Vargas.
Olvin Zamora es otro de los fichajes confirmados por el CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras. El atacante llega procedente de Lobos FC de la Liga Mayor.
Marathón firmó al portero juvenil John Mata, quien llega procedente de la Academia Los Leones.
El juvenil Steven Alfaro es otra de las promesas que firmó el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. Llega de Academia Leones al cuadro maquilero.