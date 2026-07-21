Menjívar lanza una promesa y el pedido especial que recibió previo a la Supercopa

La afición de Olimpia vivió una día especial con sus jugadores y con sorpresa incluida en la firma autógrafos en la que apreció un exfutbolista del club.
Jack Baptisté se deja querer por la afición del Olimpia tras su paso por el Real España.
Edrick Menjívar fue uno de los jugadores con los que la gente más compartió en la firma de autógrafos.
Los aficionados de Olimpia compraron sus artículos para poder tener la firma con los futbolistas.
Los aficionados comenzaron a llegar desde horas muy tempranas a uno de los centros comerciales de Tegucigalpa.
Una de las aficionadas llegó hasta con un gorro del león y se tomó fotografías con los futbolistas.
Jorge Benguché al momento de firmar una de las camisas de los aficionados que llegaron al lugar.
Los niños no pudieron falta al evento y llegaron con sus camisas para llevarse un recuerdo de sus jugadores.
Kilmar Peña estuvo presente en el evento y no le importó andar con sus dedos golpeados, así compartió con la afición.
Los niños aprovecharon para tomarse fotografía con el portero y capitán de Olimpia.
La filas de aficionados fueron muy extensas, pero se mantuvo el orden para que todos lograran los autógrafos.
Esta familia llegó con sus camisas blancas del Olimpia para poder tener la firma de sus ídolos del león.
Banderas, bufandas y hasta cuadros fueron llevados para que los jugadores los pudieran firmar.
El evento estuvo muy bien concurrido y organizado. La tiene de ropa de Olimpia se llenó por los aficionados merengues.
Baptiste y Lobo estuvieron juntos al momento de entregar los autógrados a los aficionados del club.
Muchas aficionados de Olimpia aprovecharon al salir de sus trabajos para pasar por el evento.
El exjugador de Olimpia, Fredixon Elvir sorprendió con su hija pidiendo autógrafos a los jugadores actuales del club.
Menjivar fue compañero de Elvir en su paso por el Olimpia y fue mucha alegría al poder encontrarse.
La hija de Fredixon le pidió a su papá que la llevara al evento y este no dudó en acompañarla.
Con un tremendo abrazo fue recibido exjugador de Olimpia al momento de llegar al evento de la firma de autógrafos.
Jorge Benguché fue otro de los jugadores con los que Elvir compartió en su paso por el Olimpia
Jorge Álvarez era el primero de la mesa en la que tenía estampar su firma a los aficionados.
Los Olimpistas demostraron su pasión por el equipo al llegar al evento y obtener los autógrafos de sus jugadores.
Esta es una de las camisas de mucha historia y legendaria de la marca atlética que la usó el Olimpia por el año 2000.
Jorge Álvarez posando con uno de los aficionados que también se quiso llevar una foto con el volante.
Los aficionados pudieron comprar sus camisas y aprovecharon para obtener la firma de los jugadores.
La camisa blanca fue de las más vistas en el evento en donde los aficionados salieron muy satisfechos.