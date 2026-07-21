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Menjívar lanza una promesa y el pedido especial que recibió previo a la Supercopa

La afición de Olimpia vivió una día especial con sus jugadores y con sorpresa incluida en la firma autógrafos en la que apreció un exfutbolista del club.

21 de julio de 2026 a las 11:39
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La afición de Olimpia vivió una día especial con sus jugadores y con sorpresa incluida en la firma autógrafos en la que apreció un exfutbolista del club.

Marvin Salgado
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Jack Baptisté se deja querer por la afición del Olimpia tras su paso por el Real España.
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Edrick Menjívar fue uno de los jugadores con los que la gente más compartió en la firma de autógrafos.
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Los aficionados de Olimpia compraron sus artículos para poder tener la firma con los futbolistas.
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Los aficionados comenzaron a llegar desde horas muy tempranas a uno de los centros comerciales de Tegucigalpa.
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Una de las aficionadas llegó hasta con un gorro del león y se tomó fotografías con los futbolistas.
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Jorge Benguché al momento de firmar una de las camisas de los aficionados que llegaron al lugar.
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Los niños no pudieron falta al evento y llegaron con sus camisas para llevarse un recuerdo de sus jugadores.
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Kilmar Peña estuvo presente en el evento y no le importó andar con sus dedos golpeados, así compartió con la afición.
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Los niños aprovecharon para tomarse fotografía con el portero y capitán de Olimpia.
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La filas de aficionados fueron muy extensas, pero se mantuvo el orden para que todos lograran los autógrafos.
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Esta familia llegó con sus camisas blancas del Olimpia para poder tener la firma de sus ídolos del león.
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Banderas, bufandas y hasta cuadros fueron llevados para que los jugadores los pudieran firmar.
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El evento estuvo muy bien concurrido y organizado. La tiene de ropa de Olimpia se llenó por los aficionados merengues.
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Baptiste y Lobo estuvieron juntos al momento de entregar los autógrados a los aficionados del club.
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Muchas aficionados de Olimpia aprovecharon al salir de sus trabajos para pasar por el evento.
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El exjugador de Olimpia, Fredixon Elvir sorprendió con su hija pidiendo autógrafos a los jugadores actuales del club.
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Menjivar fue compañero de Elvir en su paso por el Olimpia y fue mucha alegría al poder encontrarse.
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La hija de Fredixon le pidió a su papá que la llevara al evento y este no dudó en acompañarla.
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Con un tremendo abrazo fue recibido exjugador de Olimpia al momento de llegar al evento de la firma de autógrafos.
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Jorge Benguché fue otro de los jugadores con los que Elvir compartió en su paso por el Olimpia
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Jorge Álvarez era el primero de la mesa en la que tenía estampar su firma a los aficionados.
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Los Olimpistas demostraron su pasión por el equipo al llegar al evento y obtener los autógrafos de sus jugadores.
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Esta es una de las camisas de mucha historia y legendaria de la marca atlética que la usó el Olimpia por el año 2000.
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Jorge Álvarez posando con uno de los aficionados que también se quiso llevar una foto con el volante.
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Los aficionados pudieron comprar sus camisas y aprovecharon para obtener la firma de los jugadores.
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La camisa blanca fue de las más vistas en el evento en donde los aficionados salieron muy satisfechos.
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