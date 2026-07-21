Destapan vida oculta de figura de Francia: madre lo acusa de abandonar a su hija

Estrella de Francia en el ojo del huracán tras una impactante revelación sobre su vida privada
Michael Olise vuelve a ser noticia, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El talentoso futbolista francés se encuentra en el centro de una polémica luego de que el diario alemán BILD publicara un reportaje en el que revela detalles de una presunta disputa familiar relacionada con una hija de 20 meses.
De acuerdo con la investigación del medio alemán, el actual jugador tendría una hija llamada Aaliyah Noor, fruto de una relación con Fatima Zaunbrecher, una mujer alemana de 34 años que reside en Düsseldorf.
Siempre según la versión publicada por BILD, ambos se conocieron a través de Instagram en 2022, cuando Olise todavía defendía la camiseta del Crystal Palace en la Premier League.
La relación habría sido a distancia y se habría prolongado durante aproximadamente dos años.
El reportaje señala que la historia sentimental terminó poco antes de que Fatima descubriera que estaba embarazada. Desde entonces, según su testimonio, no ha existido ningún contacto directo entre ambos.
Uno de los aspectos más llamativos de la publicación es que, de acuerdo con el periódico alemán, Olise aceptó someterse a una prueba de ADN, la cual confirmó la paternidad. Posteriormente habría reconocido legalmente a la menor.
Sin embargo, la información añade que el futbolista francés nunca habría conocido personalmente a la niña. Además, toda la comunicación entre las dos partes se estaría realizando exclusivamente a través de sus respectivos abogados.
Fatima Zaunbrecher aseguró al medio alemán que su principal objetivo es que Aaliyah Noor pueda establecer una relación con su padre. También sostiene que busca que el futbolista contribuya económicamente con una pensión que considere acorde a sus ingresos.
En sus declaraciones a BILD, la mujer afirmó que los representantes legales del jugador le ofrecieron una cantidad que calificó como insuficiente para cubrir las necesidades de la menor.
"Me destroza ver lo sin sentimientos que alguien puede ser con su propio hijo", expresó Fatima en una de las frases más contundentes recogidas por el periódico, reflejando el conflicto que mantiene con el entorno del futbolista.
El reportaje también recuerda que Michael Olise ha mantenido siempre un perfil extremadamente discreto respecto a su vida privada. A diferencia de otros futbolistas de primer nivel, nunca ha hecho públicas sus relaciones sentimentales ni suele compartir aspectos personales en redes sociales.
Sus cuentas oficiales están dedicadas casi exclusivamente a contenidos relacionados con el fútbol, entrenamientos y partidos, evitando exponer detalles de su vida fuera de los estadios.
Tras la amplia repercusión que tuvo la publicación de BILD, los usuarios advirtieron que los comentarios en la cuenta de Instagram del futbolista fueron restringidos, impidiendo nuevas interacciones públicas en sus publicaciones.
Hasta el momento, Michael Olise no ha emitido ningún comunicado ni ha realizado declaraciones públicas para confirmar, desmentir o responder a las afirmaciones difundidas por el diario alemán, por lo que el caso continúa rodeado de expectativa mientras ambas partes mantienen el asunto en el ámbito legal.