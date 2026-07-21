Padre de Mac Allister revela lo que pasó en el vestuario durante la final: "Mi hijo me dijo..."

Carlos Mac Allister se pronunció sobre todo lo que está gerando la charla motivacional de Messi antes de enfrentar a España en la final de la Copa del Mundo y el contacto que tuvo con su hijo por ese episodio.
Consumada la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 con el único tanto de Ferran Torres, uno de los temas que salió a escena fue la arenga de la Albiceleste antes de iniciar el partido y que ha generado un montón de teorías conspirativas durante las últimas horas.
En las imágenes que se viralizaron por las redes socialesse muestra a un Leo Messi intentando motivar a sus compañeros y soltando una frase que no pasó desapercibida. "Vamos, muchachos, tranquilidad... Pensemos solo en jugar, olvidémonos de todo. Solo juguemos".
Esas palabras de Messi han sido interpetadas por varios periodistas y aficionados argentinos como un "amaño de partido". Consideran que la selección fue presionada por la FIFA para que perdiera el título contra 'La Roja'.
Ante la teoría conspirativa que se ha puesto sobre la mesa, Carlos Mac Allister, el padre Alexis Mac Allister, brindó detalles de lo acontecido en el vestuario de la selección argentina en un diálogo que mantuvo con Radio La Red.
"No se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de 'qué habrá querido decir Messi en la arenga'. Después se transmite eso", arrancó el papá del mediocampista.
Carlos Mac Allister revela que se contactó con su hijo para preguntarle si había algún problema en el vestuario, descartando que nunca hubo un conflicto entre los jugadores y tampoco una presunta presión sobre ellos para perder la final.
"Yo le escribí a Alexis: '¿Che, qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'. Si hubiese pasado algo, mi hijo me lo hubiese dicho al toqueporque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!", relató el exjugador.
El padre de Mac Allister desvela que, al igual que muchos seguidores y periodistas, él también llegó a cuestionar el contenido y el tono de la arenga de Messi que al fin de cuentas estuvo vinculada por completo a lo deportivo.
"Alexis me dijo que no había pasado nada, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero. De jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", asegura.
Carlos Mac Allister contó que tras esas imágenes de la arenga "mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto a dudar. Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos ante España y fue mejor".
"Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo... el equipo puso todo. Pero apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros", cerró Carlos Mac Allister.
Su análisis apunta a la construcción mediática que se genera alrededor de una derrota en una instancia decisiva como una final del Mundial. En su visión, la búsqueda de explicaciones muchas veces excede lo estrictamente deportivo y se traslada a interpretaciones sobre el clima interno del plantel o posibles mensajes ocultos en gestos o palabras de los protagonistas.
Una consulta similar recibió este lunes Lionel Scaloni sobre lo que se generó en torno a la arenga de sus dirigidos antes del partido con España. El técnico atendió a los medios que lo esperaban en las afueras del predio de la AFA y desde el interior de su vehículo dijo que no sabía nada de lo que estaban hablando.
"No veo redes, chicos. No sé nada. No tengo ni idea de lo que me decís", respondió. Ante este escenario, le preguntaron si el equipo seguía unido y descartó categóricamente conflictos internos. Se mostró sorprendido y fue claro: "No puedo creer lo que me estás preguntando".
De esta manera, tanto Scaloni como el padre de Mac Allister desmienten las teorías de algunos periodistas argentinos sobre supuestas presiones previo a la final, que habrían obligado a la Albiceleste caer frente a los españoles.