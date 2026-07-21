Vinicius pasa por el quirófano y sorprende a todos con su nuevo rostro tras el Mundial

Vinicius se reencontró con Virginia en la inauguración del gimnasio de la influencer y presumió de su nueva imagen tras el Mundial. Se encuentra de vacaciones con su pareja antes de incorporarse al Real Madrid.
Vinicius lo intentó de todas las maneras posibles, pero Brasil fue una de las mayores decepciones del Mundial 2026 tras caer eliminado en octavos de final contra Noruega por 2-1. El atacante de 26 años se despidió del torneo con cuatro tantos.
El extremo del Real Madrid empezó sus vacaciones el 29 de julio y no volverá a Valdebebas hasta el próximo lunes, por lo que ha tenido menos de un mes para saborear del verano. Ha ido compartiendo sus días de relax a través de sus redes sociales.
La última noticia es que Vinicius ha pasado por quirófano para realizarse una armonización de mentón, según reveló en exclusiva el portal 'LeoDias'. El futbolista sorprendió a todos su seguidores con su nuevo rostro.
El tratamiento se llevó a cabo en Goiania y el responsable fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, uno de los profesionales más laureados del mundo, que viajó desde Miami para atender al jugador y a su pareja, Virginia Fonseca.
'LeoDias' explica que la clínica cerró sus puertas al público durante todo el día para centrarse exclusivamente en el brasileño. Además, llevaron a cabo un protocolo especial de seguridad para evitar la difusión de fotos y vídeos.
El objetivo de pasar por quirófano era para mejorar y proyectar su mentón, y realzar los rasgos faciales. La diferencia en el rostro de Vinicius es notable luego de someterse a esta pequeña cirugía.
Sin embargo, el resultado de la operación no ha pasado desapercibido en X. Los usuarios han bromeado diciendo que "Vinicius Jr. se ha convertido en Vinicius Sr.". Consideran que se ve de mayor edad con su ligero cambio en la cara. "Qué guapo" y "luce irreconocible", expresaron otros aficionados.
El dermatólogo presumió de haber operado a la estrella del Real Madrid: "Recibir a Vinicius en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo con simplicidad, educación y energía contagiosa".
"Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", cerró el profesional.
Las imágenes del cambio de Vinicius salieron a la luz durante la inauguración del nuevo gimnasio que abrió Virgnia en Goiania.
El futbolista brasileño y la famosa influencer acaban de confirmar su reconciliación tras aparecer juntos públicamente en Italia y Brasil.
En mayo de 2026, ambos emitieron comunicados confirmando el fin de su noviazgo de mutuo acuerdo justo antes del Mundial. No obstante, solo un mes después fueron captados de vacaciones en un yate por Cerdeña, Italia.
Virginia Fonseca es una exitosa presentadora de televisión, empresaria y una de las influencers más populares de Brasil, sumando más de 50 millones de seguidores en Instagram.
La novia de Vini tiene 27 años, nació en Estados Unidos y es madre de tres hijos (Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo) de su matrimonio anterior con el cantante Zé Felipe.
Coincidiendo con su reconciliación, el delantero acaparó las portadas por un radical cambio físico. Se sometió en Brasil a un procedimiento estético de armonización facial y contorno de mandíbula, en el que estuvo acompañado por su pareja en todo momento.