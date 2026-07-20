¿Y Messi? Con la Policía, gran show y la alfombra roja en el regreso de Argentina

El dolor de perder el Mundial se vio reflejado en los futbolistas argentinos, pero contaron con el respaldo de su afición al retorno a Buenos Aires. FOTOS: EFE
Aficionado de Argentina se subió a lo más alto de un edificio para colocar una bandera de su selección.
Jugadores de la selección de Argentina saludan durante el recibimiento de aficionados este lunes en Ezeiza.
Tremenda fiesta armaron los aficionados argentinos que fueron a recibir a su selección tras perder el Mundial.
Una persona usa una máscara con la imagen de Lionel Messi, durante el recibimiento a los jugadores de la selección de Argentina.
Las imágenes de Leo Messi no pudieron faltar en el recibimiento de la selección de Argentina.
Una gran cantidad de aficionados le hicieron un pasillo a su selección al momento del recorrido del bus de su selección.
Luces y juegos pirotécnicos fueron parte de la fiesta de los aficionados argentinos para recibir a su selección.
La locura que provoca la selección de Argentina en su afición no tiene comparación pese a perder el Mundial.
Los jugadores que pudieron regresar a su país saludaron a la gente que los fue a recibir. Leo Messi fue de los ausentes en el retorno a su país.
La locura de los hinchas argentinos no tiene comparación y estos se subieron a los más alto para saludar a los jugadores.
Los integrantes de la Policía de Argentina custodiaron la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la espera de la llegada de selección de fútbol de Argentina.
Las medidas de seguridad fueron al máximo al momento de darle el recibimiento a la albiceleste.
Los seleccionados fueron recibidos con todos los honores y hasta con una alfombra roja.
Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia en
Lionel Scaloni se mostró muy feliz junto al grupo de jugadores que pudieron retornar a Argentina.
Los jugadores de la selección de Argentina reaccionan durante el recibimiento de aficionados, luego de su participación en el Mundial de la FIFA.
Banderas, pólvora y un aliento de respaldo de la afición para la albiceleste tras perder el Mundial.
La bandera de Diego Maradona no pudo falta en el recibimiento a la selección de Argentina.
La selección argentina tuvo gran respaldo de su gente pese a no lograr el objetivo final de conquistar el título.