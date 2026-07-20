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¿Y Messi? Con la Policía, gran show y la alfombra roja en el regreso de Argentina

El dolor de perder el Mundial se vio reflejado en los futbolistas argentinos, pero contaron con el respaldo de su afición al retorno a Buenos Aires.

20 de julio de 2026 a las 19:00
¿Y Messi? Con la Policía, gran show y la alfombra roja en el regreso de Argentina
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El dolor de perder el Mundial se vio reflejado en los futbolistas argentinos, pero contaron con el respaldo de su afición al retorno a Buenos Aires. FOTOS: EFE
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Aficionado de Argentina se subió a lo más alto de un edificio para colocar una bandera de su selección.

 JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE
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Jugadores de la selección de Argentina saludan durante el recibimiento de aficionados este lunes en Ezeiza.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Tremenda fiesta armaron los aficionados argentinos que fueron a recibir a su selección tras perder el Mundial.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Una persona usa una máscara con la imagen de Lionel Messi, durante el recibimiento a los jugadores de la selección de Argentina.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Las imágenes de Leo Messi no pudieron faltar en el recibimiento de la selección de Argentina.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Una gran cantidad de aficionados le hicieron un pasillo a su selección al momento del recorrido del bus de su selección.

 STR / EFE
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Luces y juegos pirotécnicos fueron parte de la fiesta de los aficionados argentinos para recibir a su selección.

Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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La locura que provoca la selección de Argentina en su afición no tiene comparación pese a perder el Mundial.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Los jugadores que pudieron regresar a su país saludaron a la gente que los fue a recibir. Leo Messi fue de los ausentes en el retorno a su país.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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La locura de los hinchas argentinos no tiene comparación y estos se subieron a los más alto para saludar a los jugadores.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Los integrantes de la Policía de Argentina custodiaron la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la espera de la llegada de selección de fútbol de Argentina.

 Adan González / EFE
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Las medidas de seguridad fueron al máximo al momento de darle el recibimiento a la albiceleste.

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Los seleccionados fueron recibidos con todos los honores y hasta con una alfombra roja.
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Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia en

 Adan González / EFE
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Lionel Scaloni se mostró muy feliz junto al grupo de jugadores que pudieron retornar a Argentina.

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Los jugadores de la selección de Argentina reaccionan durante el recibimiento de aficionados, luego de su participación en el Mundial de la FIFA.

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Banderas, pólvora y un aliento de respaldo de la afición para la albiceleste tras perder el Mundial.
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La bandera de Diego Maradona no pudo falta en el recibimiento a la selección de Argentina.
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La selección argentina tuvo gran respaldo de su gente pese a no lograr el objetivo final de conquistar el título.
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