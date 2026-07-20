CONDEPOR inaugura Centro de Formación Deportivo en Santa Fe, Colón

¡Buenas noticias! Condepor inaugura nuevo Centro de Formación Deportiva en Santa Fe, Colón. Aquí te contamos los detalles.
El deporte sigue ganando terreno en diferentes regiones del país. La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) inauguró un nuevo Centro de Formación Deportiva (CFD) en el municipio de Santa Fé, Colón, con el objetivo de impulsar el desarrollo del fútbol entre niños y jóvenes.
La actividad fue encabezada por el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, quien, acompañado por el equipo técnico de CONDEPOR, oficializó la apertura de este nuevo espacio de formación deportiva en el litoral atlántico.
Con este centro, decenas de niños y adolescentes tendrán la oportunidad de iniciar un proceso de entrenamiento estructurado, con el acompañamiento de entrenadores capacitados para potenciar sus habilidades futbolísticas desde edades tempranas.
Durante la jornada de inauguración también se realizó la entrega de implementos deportivos para fortalecer el funcionamiento del proyecto. Entre el material entregado destacaron balones de fútbol, que servirán para el desarrollo de los entrenamientos y las actividades formativas.
Las autoridades destacaron que esta iniciativa forma parte del compromiso del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, de ampliar el acceso al deporte en distintas comunidades del territorio nacional.
Asimismo, el proyecto responde a la visión impulsada por el presidente Nasry Asfura, orientada a crear mayores oportunidades para la niñez y la juventud mediante programas que promuevan la práctica deportiva y el desarrollo integral.
El nuevo Centro de Formación Deportiva buscará convertirse en una plataforma para descubrir y formar nuevos talentos del fútbol hondureño, brindando herramientas que les permitan crecer tanto en el ámbito deportivo como personal.
A la ceremonia también asistió el alcalde de Santa Fé, Isidro Noel Ruiz, quien respaldó la iniciativa y reiteró la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno Central y las autoridades municipales para beneficiar a la población.
La colaboración entre ambas instituciones permitirá fortalecer los programas deportivos en el municipio y generar espacios seguros para que los jóvenes aprovechen su tiempo en actividades recreativas y de formación.
CONDEPOR resaltó que el proyecto en Santa Fé forma parte de un plan de expansión que busca llevar Centros de Formación Deportiva a más zonas del país, especialmente en la región del litoral Atlántico.
Además del fútbol, la institución tiene previsto abrir nuevos centros especializados en disciplinas como voleibol de playa, baloncesto, taekwondo, balonmano y otros deportes, ampliando así la oferta para niños y jóvenes.