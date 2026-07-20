Giro inesperado con Vozinha y locura del PSG; sorpresa con Guardiola tras el Mundial

Las principales novedades en el mercado de fichajes despúes de finalizar la Copa del Mundo 2026. Vozinha es noticia, Guardiola daría la gran sorpresa y el PSG prepara 130 millones de euros por su próximo refuerzo.
Manchester United es el mejor posicionado para hacerse con los servicios de Manu Koné. Según L'Equipe, ya iniciaron las conversaciones, aunque no se ha llegado a un acuerdo todavía con la Roma para el traspaso del volante francés.
El periodista Nicolo Schira asegura que Maxence Lacroix ya ha acordado los términos personales de su contrato hasta 2032 con el Chelsea. Ha sido el tercer defensor de Francia en el Mundial 2026 y campeón de la Conference League con el Crystal Palace.
OFICIAL / Bélgica y Rudi García separan sus caminos. El técnico francés y la Federación decidieron no extender su contrato tras la conclusión del Mundial, cerrando un ciclo de 18 meses donde llevó al equipo a los cuartos de final.
Tras confirmarse la salida de Rudi García, Nicolo Schira informa que la Federación belga inició charlas con Mark Van Bommel para que sea el nuevo DT de los 'Diablos Rojos'. Según el periodista, le han ofrecido un contrato hasta la Eurocopa de 2028.
The Sun publica que el Arsenal quiere reforzar su defensa con Ezri Konsa. Futbolista polivalente del Aston Villa que puede funcionar de central y lateral derecho, así como ha demostrado en el Mundial con Inglaterra.
POLÉMICA / Informa la Gazzetta dello Sport que Nico González no quiere volver a la Juventus. Su intención es salir traspasado de forma definitiva al Atlético de Madrid, pero los rojiblancos no están dispuestos a pagar los 28 millones de euros que piden en Turín. El jugador argentino, a través de sus representantes, le ha pedido al club italiano que acepte la oferta de los colchoneros (20 millones) o que le ofrezcan otra solución.
OFICIAL / Bayern Múnich anuncia la renovación de Konrad Laimer hasta 2029. El jugador austriaco también se destaca por su polivalencia, ya que puede hacerlo de lateral derecho, izquierdo o mediocampista sin problemas.
Tras disputar su último Mundial con Croacia, ahora el deseo de Ivan Perisic es volver al Inter. El periodista Ekrem Konur afirma que el futbolista de 37 años espera una señal por parte del club italiano, que estaría de acuerdo con su vuelta. Ya vistió esa camiseta de 2015 a 2022, con una cesión intermedia en el Bayern.
El periodista Fabrizio Romano confirma que Lucas Digne deja el Aston Villa para jugar en el PSG. El lateral francés firmará uin contrato hasta junio de 2029 luego de que el conjunto parisino ejecutara su cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Será el relevo natural del portugués Nuno Mendes por la izquierda.
SORPRESA / De acuerdo con una información que recoge el diario Marca, Virgil van Dijk podría abandonar el Liverpool este verano para poner rumbo a la liga turca. El representante del zaguero neerlandés tiene previsto desplazarse a Turquía para mantener conversaciones sobre un posible fichaje por el Besiktas.
BOMBA / El periodista Gianluca Di Marzio señala que Italia ya piensa en las próximas grandes citas, empezando por la Eurocopa de 2028 que tendrá lugar en Reino Unido e Irlanda. Paolo Maldini, nuevo director deportivo de la 'Azzurra', va con todo por la contratación de Pep Guardiola como nuevo entrenador. El catalán se encuentra sin equipo tras culminar su exitosa etapa con el Manchester City.
Como mencionamos anteriormente, el Arsenal apunta para reforzar la defensa y John Stones también se encuentra en la agenda de Mikel Arteta. Es agente libre tras finalizar su contrato con el Manchester City, pero también habría despertado el interés de otros clubes como el Everton, Bayern o Juventus.
Morgan Rogers ya pasó el reconocimiento médico con el Chelsea antes de completar su traspaso desde el Aston Villa por una cifra récord que ronda los 137 millones de euros. Una vez superadas las pruebas, el atacante inglés de 23 años firmará un contrato de seis temporadas con opción a otra más.
OFICIAL / Antes las salidas de Tielemans y Rogers, el Aston Villa confirmó el fichaje de Joao Gomes por una cantidad que supera los 40 millones de euros. El volante brasileño llega procedente del Wolverhampton.
La Gazzetta dello Sport reitera que Rafael Leao quiere abandonar el Milan este verano, aunque el club todavía no ha recibido ninguna oferta por su traspaso. Barcelona y Manchester United ya han realizado consultas a través de intermediarios, mientras que Aston Villa dispone de margen económico para intentar su fichaje. La entidad italiana podría aceptar una propuesta cercana a los 50 millones de euros.
Según RMC Sport, el Manchester United se suma a la lista de pretendientes por Bradley Barcola. El PSG ya le autorizó al extremo francés buscar una salida y también lo ha ofrecido al Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bayern y Barcelona. El club parisino pretende ingresar más de 70 millones de euros por su traspaso.
"Merezco tomarme el tiempo necesario para decidir qué voy a hacer. Cumpliré mi contrato hasta diciembre y después pensaré qué hacer", explicó el técnico argentino Lionel Scaloni, visiblemente afectado tras perder la final del Mundial ante España.
BOMBA / El PSG finalmente alcanzó un acuerdo con Yan Diomandé, la figura del Leipzig y de la selección de Costa de Marfil. De acuerdo con Fabrizio Romano, el conjunto parisino ahora negociará el traspaso con los alemanes y se habla de cifras que pueden llegar hasta los 130 millones de euros. El delantero solo quiere ir a París.
OFICIAL / Jhon Durán se une al Benfica. El punta colombiano llega cedido hasta el final de la temporada 2026-27 procedente del Al Nassr, con una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros.
Giro inesperado con Vozinha. Cuando parecía que el portero de Cabo Verde haría las maletas para atajar en Chile con el Colo Colo, Fabrizio Romano asegura que su fichaje se ha caído. El guardameta, una de las grandes sensaciones del Mundial, no tiene equipo y continúa a la espera de encontrar un nuevo destino a sus 40 años.
Pierre-Emerick Aubameyang fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña. El delantero gabonés posó luciendo la camiseta blanquiazul con el dorsal '7' y firmó contrato por dos años a sus 37 primaveras. De esta manera regresa a la Liga España tras su paso por el Barcelona.
Tras proclamarse campeona del Mundial 2026, la Real Federación Española de Fútbol tiene como prioridad absoluta la continuidad de Luis de la Fuente. Aunque el técnico tiene contrato vigente hasta la Eurocopa de 2028, la Federación busca ofrecerle una renovación para que lidere el proyecto hasta la próxima Copa del Mundo.
De acuerdo con El Nacional de Cataluña, Hansi Flick le ha pedido a Deco que Roony debe salir del Barcelona este verano. El técnico entiende que el sueco no tendrá muchos minutos esta temporada y que lo mejor para su crecimiento es salir cedido a otro equipo. Tampoco se descarta una venta si llega una oferta de 5 millones de euros. El jugador aterrizó en el Camp Nou la campaña pasada y su contrato expira en 2029.