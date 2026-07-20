Giro inesperado con Vozinha y locura del PSG; sorpresa con Guardiola tras el Mundial

POLÉMICA / Informa la Gazzetta dello Sport que Nico González no quiere volver a la Juventus. Su intención es salir traspasado de forma definitiva al Atlético de Madrid, pero los rojiblancos no están dispuestos a pagar los 28 millones de euros que piden en Turín. El jugador argentino, a través de sus representantes, le ha pedido al club italiano que acepte la oferta de los colchoneros (20 millones) o que le ofrezcan otra solución.