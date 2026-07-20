La fiesta de España hasta Cibeles, los que se besaron y el cartel: "Paredes vs. Gavi"

La selección española aterrizó este lunes en Madrid luego de conquistar el Mundial 2026 y los jugadores han vivido una intensa jornada. Tras regresar al país, el plantel visitó el Palacio de la Zarzuela para ser recibidos por el rey Felipe VI y la Familia. Luego tuvieron un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez y finalizaron recorriendo las calles de la capital en autobús hasta llegar a la Plaza de Cibeles.