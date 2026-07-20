La fiesta de España hasta Cibeles, los que se besaron y el cartel: "Paredes vs. Gavi"

El rocorrido de la selección española hasta la mítica Plaza de Cibeles en Madrid donde se reunieron con miles de aficionados para festejar por todo lo alto la segunda Copa del Mundo de su historia tras vencer a Argentina.
La selección española aterrizó este lunes en Madrid luego de conquistar el Mundial 2026 y los jugadores han vivido una intensa jornada. Tras regresar al país, el plantel visitó el Palacio de la Zarzuela para ser recibidos por el rey Felipe VI y la Familia. Luego tuvieron un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez y finalizaron recorriendo las calles de la capital en autobús hasta llegar a la Plaza de Cibeles.
Durante la esperada rúa, los futbolistas recibieron relgalos del público que abarrotaron las aceras, bailando y entonando el cántico de 'campeones del mundo'. También se les pudo ver con algunas bebidas mientras saludaban a la afición.
En el camino hacia la Plaza de Cibeles, donde esperan 120.000 hinchas, según los datos de Delegación de Gobierno, los integrantes del combinado nacional, con camisetas conmemorativas y, muchos de ellos con las mangas cortadas, conversaron, bailaron, bebieron e interactuaron con los seguidores.
Ferran Torres, el goleador de la final, apareció sin camiseta y lució una gorra roja con el texto 'Make Spain great again' (Hagamos que España sea grande otra vez), en referencia al eslogan utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: Make America great again.
Algunos de los hinchas han hecho llegar objetos a lo alto del autobús descapotado. Alcanzó a los jugadores un cartón que representaba el trofeo del Mundial, pero con la cabeza del entrenador Luis de la Fuente, sustituyendo la pelota que habitualmente lo corona.
Otros aficionados consiguieron que Lamine sostuviera una imagen de su hermano Keyne emulando a una estampa de un santo. Por detrás, estaba escrito: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", en alusión al evento de boxeo amateur y al enfrentamiento entre el argentino y el español al terminar la final del Mundial que está siendo investigado por la FIFA. Al ver el texto, Yamal dijo a cámara: "Nos vemos".
Se encarga de amenizar la fiesta Borja Iglesias, que hace las veces de DJ en la mesa de mezclas. Cuenta con el apoyo de Pedro Porro, micrófono en mano, que ha entonado el cántico de 'campeones del mundo' e inició un 'Cumpleaños feliz' para su compañero Álex Baena, quue hoy está de aniversario.
Estaba previsto que el autobús llegara a la Plaza de Cibeles en torno a las 21.00 horas locales para el acto central de la celebración con los aficionados, que incluirá la presentación de los jugadores, actuaciones musicales y otras sorpresas, según la RFEF.
Sin embargo, el itinerario marcha con retraso acumulado desde la llegada de la selección al aeropuerto este mediodía. Aunque nada ha detenido el fieston de los futbolistas con la afición durante su recorrido hacia la Plaza de Cibeles.
Así de abarrotada lucía la plaza de Cibeles mientras esperaban la llegada de la selección española tras proclamarse ayer campeones del mundo al derrotar en la final a Argentina.
Fabián Ruiz, que ganó la Champions League por segundo año consecutivo con el PSG, junto con el capitán Rodri, cuyo futuro en el Manchester City todavía es duda ya que afronta el último año y podría salir del equipo este verano.
La 'Roja' tuvo que esperar 16 años para volver a vivir una fiesta de esta magnitudes. La segunda estrella ya es una realidad y esta noche nadie duerme en España.
La Plaza de Cibeles es uno de los monumentos más emblemáticos, históricos y fotografiados de Madrid. Sirve como el corazón monumental de la capital y forma parte del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ahí es donde se reúne la selección española y el propio Real Madrid para celebrar sus éxitos.
Durante los festejos hubo una imagen que llamó la atención y no tardó en viralizarse por las redes sociales: Yéremy Pino se besó con uno de sus compañeros. Usarios en X creen que podría tratarse de Unai Simon o Eric Gracía. Lo cierto es que el delantero del Crystal Palace no se lo podía creer.
Cientos de aficionados españoles llegaron a la plaza de Cibeles donde los futbolistas arribaron para dar por finalizada la fiesta.
Este lugar funciona como el escenario principal para recibir y homenajear a 'La Roja' tras hitos históricos, como las Eurocopas y los Mundiales.