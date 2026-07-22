Mundial 2030: la selecciones que ya quedaron fuera por diferentes motivos

Aunque faltan varios años para que se dispute la Copa del Mundo de 2030, el camino hacia la máxima cita del fútbol ya comenzó a dejar a sus primeras víctimas.
El Mundial del 2030 se desarrollará en España, Portugal y Marruecos como sedes principales; mientras Argentina, Paraguay y Uruguay tendrán los juegos inaugurales en sus países. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, adelantó que este Mundial será con 64 selecciones.
Tuvalu: Selección de Oceanía que no es miembro FIFA, pero sí es miembro de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). En 2007 hicieron historia al convertirse en la primera selección no afiliada a la FIFA en participar de forma extraordinaria en una fase clasificatoria para la Copa Mundial (Sudáfrica 2010), logrando un histórico empate contra Tahití. Desde ahí no han vuelto a participar en eliminatorias y en Oceanía solo lo hacen en los Juegos del Pacífico.
Kiribati: Otra selección de Oceanía que no es parte de la FIFA, solo de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) y participan exclusivamente en los Juegos del Pacífico. Al no disputar las eliminatorias de Oceanía entonces ya están descartadas para el Mundial 2030.
Palaos: También es de Oceanía y su nivel es menor al solo tener que conformarse con disputar los Juegos de la Micronesia, ni siquiera están afiliados a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).
Nauru: Nación oceánica que actualmente no cuenta oficialmente con una selección nacional de fútbol en activo. La Federación de Fútbol de Nauru no está afiliada a la FIFA ni a la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Recientemente hicieron el lanzamiento de su camisa para ver si pueden formar un combinado nacional.
Micronesia: Esta selección de Oceanía tiene uno de los casos más insólitos ya que en los Juegos del Pacífico 2015 con su selección olímpica perdieron los tres juegos del certamen: 46-0 vs Vanuatu, 38-0 vs Fiji y 30-0 vs Tahití. No están afiliados a la FIFA y eso los elimina del próximo Mundial.
Islas Marshall: Hasta 2025 eran el único país soberano y reconocido por la ONU sin selección de fútbol. El primer partido oficial de su historia se jugó el 14 de agosto de 2025 en Arkansas, Estados Unidos, con derrota 0-4 frente a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Actualmente trabajan para ser admitidos por la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).
Mónaco: País independiente y soberano que oficialmente se le conoce como el Principado de Mónaco. La Selección de fútbol de Mónaco existe y su primer partido se produjo un 14 de julio de 2001 en Friburgo, Alemania. Perdieron ante el combinado nacional del Tíbet. ¿Por qué ya están eliminados? Porque no pertenecen ni a la UEFA ni a la FIFA al no tener una liga nacional.
Ciudad del Vaticano: Es el país más pequeño del mundo en tamaño (mide menos de medio kilómetro cuadrado) y en población. Tiene su equipo de Selección que no está afiliada a la UEFA ni a la FIFA ya que el equipo está conformado por voluntarios, empleados del Vaticano, miembros de la Guardia Suiza, trabajadores de los Museos Vaticanos y sacerdotes Selección de fútbol de la Ciudad del Vaticano
Nepal: Esta selección de Asia tiene un caso distinto ya que sí es miembro FIFA y ha participado en eliminatorias mundialistas en el pasado, no obstante, en junio del 2026 la FIFA suspendió de forma inmediata a la Federación Nepalí de Fútbol por injerencia externa en sus elecciones. Se desconoce cuándo le suspenderán el castigo.
Rusia: Un caso bastante sonado ya que la FIFA los castigó desde el 28 de febrero de 2022. ¿Por qué? Por la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero del 2022. No se descarta que regresen para la eliminatoria al Mundial del 2030 ya que la FIFA ha comenzado a levantar parcialmente su castigo a Rusia. El organismo rector del fútbol mundial levantó el veto a las divisiones formativas, permitiendo que la Selección Sub-15 rusa sea invitada a participar en torneos oficiales.