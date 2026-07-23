Nunca antes visto: el descomunal nuevo valor de Yamal tras ganar el Mundial

Lamine Yamal sigue escribiendo capítulos históricos en una carrera que parece no conocer límites.
El joven talento del Barcelona cerró un Mundial 2026 inolvidable al proclamarse campeón con la selección de España y confirmar sobre el terreno de juego por qué es considerado el futbolista llamado a liderar una nueva era en el fútbol internacional.
Su rendimiento durante la Copa del Mundo no solo fue determinante para el éxito de la Roja, sino que también tuvo un impacto fuera de las canchas. El español se ha convertido oficialmente en el jugador con mayor valor de mercado del planeta, alcanzando una impresionante cotización de 220 millones de euros, una cifra sin precedentes en la historia del fútbol.
Nunca antes un futbolista había alcanzado semejante valoración. El crecimiento de Lamine Yamal ha sido meteórico y refleja la enorme confianza que genera entre clubes, analistas y especialistas del mercado, quienes consideran que su potencial apenas comienza a desarrollarse.
Con este nuevo registro, el extremo del Barcelona comparte el liderato de la clasificación de los futbolistas más valiosos del mundo junto al delantero noruego Erling Haaland, otra de las grandes referencias del fútbol internacional. Ambos aparecen en la cima del mercado con una valoración de 220 millones de euros.
El Mundial disputado en Norteamérica fue el gran impulso para que Lamine alcanzara este nuevo estatus. Sus actuaciones decisivas, su capacidad para desequilibrar en los partidos más importantes y su protagonismo en la conquista del título permitieron que incrementara su valor en 20 millones de euros respecto a la última actualización.
Más allá de los números, el extremo azulgrana dejó claro que está preparado para asumir el liderazgo de una selección campeona del mundo y de un Barcelona que deposita gran parte de sus ilusiones deportivas en su talento. Su madurez futbolística sorprende tanto como su juventud.
Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya forma parte de una élite reservada para muy pocos jugadores en toda la historia del deporte. A una edad en la que muchos futbolistas todavía buscan consolidarse en la máxima categoría, él ya presume de un Mundial, títulos con su club y una valoración económica récord.
Su crecimiento ha sido constante desde que irrumpió en el primer equipo del Barcelona. Temporada tras temporada ha ido sumando protagonismo hasta convertirse en una pieza imprescindible tanto para el conjunto azulgrana como para la selección española, donde ha respondido con actuaciones decisivas en los escenarios de mayor exigencia.
Especialistas y exfutbolistas coinciden en que Lamine reúne condiciones poco habituales para un jugador de su edad. Su velocidad, capacidad de desborde, visión de juego, personalidad y facilidad para decidir partidos importantes lo convierten en uno de los talentos más completos del panorama internacional.
El salto experimentado tras el Mundial 2026 confirma que su influencia ya trasciende el aspecto deportivo. Su imagen se ha convertido en una de las más cotizadas del fútbol mundial y su nombre figura entre los grandes referentes de la nueva generación que está llamada a dominar la próxima década.
La cifra de 220 millones de euros representa un antes y un después en la evolución del mercado de fichajes. Nunca un jugador había alcanzado semejante valoración tras la disputa de una Copa del Mundo, lo que evidencia el enorme impacto que tuvo el torneo en la consolidación definitiva del joven español.
Mientras continúa acumulando récords de precocidad, Lamine Yamal sigue demostrando que su techo aún está muy lejos.
Con el Mundial ya en su palmarés y convertido en el futbolista más valioso del planeta, el atacante del Barcelona afronta una nueva etapa de su carrera con la expectativa de seguir marcando una época y convertirse en uno de los grandes iconos del fútbol mundial.
Esta es la nueva actualización de Transfermarkt sobre los costos de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Ferran Torres y Pedro Porro.