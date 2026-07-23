Mou quiere a Rodri, City hace el fichaje más caro de la historia y Barca se refuerza

Mercado de fichajes: la postura de Mourinho con Rodri, Manchester City hace el fichaje más caro de la historia y Barcelona se refuerza para la Champions League
El Real Madrid todavía estudia la operación de Rodri una vez terminado el Mundial y todavía no está convencido.
José Mourinho, tal y como adelanta 'Radio Marca', sí que ha trasladado su postura de querer firmar al centrocampista español, que sigue esperando algún movimiento del conjunto 'merengue'.
Fabrizio Romano confirma lo que se sabía hace meses. Valentín Barco se incorporará al Chelsea procedente del strasburgo, equipo que pertenece a Blue Co, propietaro del cuadro londinense
Con Enzo Maresca al mando, el Manchester City acaba de hacer oficial al fichaje más caro de su historia: Elliot Anderson llega del Nottingham Forest a cambio de 116 millones de libras (unos 135 millones de euros al cambio).
Supera a Jack Grealish (100 millones de libras en 2021) y es la segunda mayor cantidad pagada por un jugador británico, detrás de su compatriota Morgan Rogers, que cambió el Aston Villa por el Chelsea a cambio de 117 millones de libras.
Según explicó Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo cerrado entre el West Ham y el Al-Hilal por el traspaso de Crysencio Summerville. Después de largas negociaciones con la Roma, los 'hammers' se han decantado por los 64 millones de euros más once en variables que el club saudí pone sobre la mesa.
El Sevilla y el Venezia formalizaron este miércoles el traspaso de Akor Adams. El delantero nigeriano llega a la Serie A con un contrato que le une para las próximas cuatro temporadas.
Tal y como adelantó César Luis Merlo y ha confirmado Fabrizio Romano, Ángel Correa volverá al fútbol argentino. Será de la mano de River Plate, que pagará alrededor de 15 millones de euros a Tigres por su pase
El atacante firmará un contrato con el 'Millonario' hasta junio de 2029 en su retorno a Argentina, donde no jugaba desde 2014, cuando se marchó de San Lorenzo.
Tal y como desvela 'SPORT', Darwin Núñez y sus agentes están trabajando para abandonar el Al-Hilal en este mercado de fichajes. El club saudí apostó por Karim Benzema en lo que el uruguayo ha entendido que es un movimiento para darle salida.
Uruguay busca encontrar un gran proyecto en Europa y su deseo es tener una oportunidad en el Barcelona, por lo que está al tanto de lo que rastrea el equipo 'culé' para esa posición con la salida de Lewandowski.
El Atlético de Madrid sorprendió en la mañana de este jueves con el fichaje de Ander Astralaga. El portero llega tras jugar el último año en el Granada para reforzar el arco del Atlético Madrileño, el filial que dirige Fernando Torres, hasta junio de 2028.
El Arsenal ha anunciado este jueves a una de sus grandes fichajes en el mercado de fichajes. El conjunto 'gunner' ha confirmado la incorporación de Christos Tzolis hasta 2031. Pagan los londinenses 40 millones de euros al Brujas.
Alejandro Garnacho es nuevo futbolista del Aston Villa. El argentino, que se quedó sin sitio en el Mundial 2026, llega al equipo de Unai Emery en calidad de cedido con compra obligatoria en caso de que se den una serie de variables.
El croata Luka Modric renovó este jueves con el Milan por una temporada más, hasta junio de 2027, después de incorporarse al club hace un año, disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo.
El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. El futbolista, de padre nigeriano y de madre rumana, ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, que cobrará por el traspaso 22 millones de euros más otros 9 en variables.
Además, se conoció que Karim Adeyemi ganará alrededor de 6 millones de euros netos por temporada (unos 11,7 millones de euros brutos) tras su fichaje por el FC Barcelona. El alemán es la segunda incorporación del Barcelona para la próxima temporada después de la del extremo británico Anthony Gordon (Newcastle).