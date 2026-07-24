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Conmoción: revelan la causa de la muerte de Bruno Betancor, exfutbolista de Peñarol

El futbolista uruguayo Bruno Betancor, campeón con el Peñarol en la temporada 2023, falleció a los 22 años: revelan la causa de su muerte.

24 de julio de 2026 a las 12:51
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El futbolista uruguayo Bruno Betancor, campeón con el Peñarol en la temporada 2023 y quien actualmente defendía al Deportivo Italiano, falleció a los 22 años: revelan la causa de su muerte.
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El fútbol uruguayo atraviesa momentos de profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Bruno Emanuel Betancor Baeza, quien jugaba en la posición de delantero.
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La lamentable noticia fue comunicada inicialmente por el Deportivo Italiano, institución a la que defendía actualmente.
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Posteriormente fue ratificada de manera oficial por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales mediante un comunicado en el que expresaron sus condolencias a los seres queridos del deportista.
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Bruno Betancor defendió al Peñarol en 14 encuentros oficiales, en los que sumó cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas.
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Su debut lo hizo el 25 de marzo de 2023 ante el Liverpool en el Torneo Apertura y se despidió el 16 de diciembre de ese año ante el mismo rival en la final del Campeonato Uruguayo.
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El joven delantero, que actualmente defendía los colores de Deportivo Italiano en la Primera División Amateur, sufrió un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida de forma repentina.
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Nacido en Montevideo en diciembre de 2003, Betancor se formó en las inferiores de Fénix antes de dar el gran salto a Peñarol en 2022. Con su imponente altura de 1,89 metros, debutó en Primera División en marzo de 2023 bajo las órdenes de Alfredo Arias.
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Fue ese año cuando el 'Bola' vivió sus momentos de mayor exposición. Formó parte del plantel campeón del Torneo Apertura y protagonizó una jugada que quedó grabada en la memoria de los hinchas: una rabona exquisita contra Sud América que se estrelló en el travesaño. Aquel gesto técnico, que le valió reproches de sus rivales por considerarlo una "sobrada", era en realidad el reflejo de un pibe que jugaba con el descaro de quien se siente dueño de la pelota.
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La carrera de Betancor fue tan intensa como fugaz. Buscando minutos, emigró al Everton de Chile en 2024, donde anotó su único gol profesional frente a Coquimbo Unido.
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Luego, su camino lo llevó de regreso a Uruguay para vestir las camisetas de Rentistas y Cerro, antes de una exótica y breve escala en el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, donde admitió con honestidad brutal en sus redes sociales: "No sé ni en qué cuadro estoy".
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Recientemente, a principios de julio de 2026, Bruno buscó una nueva oportunidad en Argentina, realizando una prueba en Deportivo Riestra. Su paso por el club del Bajo Flores estuvo envuelto en una polémica tras ser captado por cámaras llevándose indumentaria del club, un error que él mismo subsanó abonando el valor de lo sustraído, evitando así cualquier acción legal y demostrando que, ante el tropiezo, hubo voluntad de enmendar.
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Tras conocerse la noticia, varios clubes de Uruguay lamentaron el fallecimiento del deportista que en la temporada 2024 defendió al Everton de Chile.
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"El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año", indicó el Aurinegro en un comunicado.
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También expresó sus más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y al club Deportivo Italiano.
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Su club actual, Deportivo Italiano, lo despidió con un mensaje desgarrador que resume el sentir del mundo del fútbol: “Bola, vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club”.
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El Club Atlético Cerro manifestó "su profundo pesar" por el fallecimiento de Betancor y apuntó que este "supo vestir y defender con compromiso" los colores de esa institución. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento", apuntó en otro comunicado.
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Por su parte, el Centro Atlético Fénix recordó que el futbolista formó parte de sus divisiones formativas y expresó "sus más sinceras condolencias" a los familiares y seres queridos.
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Más allá de las estadísticas y las polémicas, quienes lo conocieron destacan su calidez humana. Ignacio Sosa, compañero en Peñarol, lo despidió recordándolo como "buena gente" y destacando su lealtad desde los tiempos del baby fútbol.
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“Quien te conoce sabe el corazón que tenías y lo buena gente que siempre fuiste”, escribió Sosa. Destacó su lealtad y compañerismo, y aseguró que lo llevará siempre en su corazón.
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