Real Madrid lanza 100 millones por sorpresivo fichaje; Italia tiene nuevo DT

Las últimas novedades en el mercado de fichajes de Europa: Real Madrid presenta ofertan formal de 100 millones por inesperado delantero, la bomba de Julián Álvarez en Inglaterra e Italia con nuevo entrenador.
OFICIAL / Después de nueve años de ausencia, el Hull City regresa esta temporada a la Premier League y refuerza su plantilla con Hidemasa Morita. El mediocampista firma por dos años y ha sido internacional con Japón en 40 ocasiones llegando a disputar más de 370 partidos en su carrera.
Luego de siete temporadas, el contrato de Gana Gueye ha expirado con el Everton y, tras negociaciones, se ha decidido que buscará un nuevo lugar. El volante senegalés comenzó a negociar su fichaje por el Al Diriyah de Arabia Saudita como agente libre.
El periodista Fabrizio Romano informa que Manchester City tiene todo listo para la renovación de Gvardiol y que luego trabajarán el contrato de Jérémy Doku y Abdukodir Khusanov para que también continuén en la institución.
Thiago Almada está a punto de abandonar el Atlético de Madrid para fichar por el Flamengo. El conjunto brasileño pretende pagar unos 30 millones de euros por la compra total del volante argentino, según el diario Marca.
OFICIAL / Mark Van Boomel es nuevo seleccionador de Bélgica. El exmediocampista neerlandés toma el puesto de Rudi García y firma más allá de la Eurocopa 2028.
OFICIAL / Ángel Correa es nuevo refuerzo de River Plate tras un traspaso definitivo procedente de los Tigres. La operación por el volante argentino se cerró en unos 17 millones de dólares, firmando un contrato hasta 2029.
Fabrizio Romano confirma que el Inter ya habría empezado los contactos tanto con el Tottenham como con el entorno del 'Cuti' Romero para fichar al central argentino. Todavía no se habla de cifras, pero los nerazzurros ya dieron el primero paso. Su próximo destino podría estar en la Serie A.
OFICIAL / El Newcastle anunció a su nuevo fichaje y se trata de Aladji Bamba. El delantero de 20 años llega procedente del Mónaco a cambio de 41 millones de euros y firma contrato por cinco temporadas.
OFICIAL / La Federación Alemana de Fútbol nombró a Jurgen Klopp como nuevo seleccionador nacional. El extécnico del Liverpool y Dortmund toma las riendas tras la dimisión de Julian Nagelsmann, que dejó el cargo después de la decepcionante eliminación mundialista frente a Paraguay. Nueva era para los teutones.
Con los fuertes rumores que lo sitúan en el Real Madrid, Enzo Marezca habló sobre el futuro de Rodri en su primera conferencia de prensa como nuevo DT del Manchester City. "Por ahora, la cirugía es el lunes y necesita unas vacaciones; necesita descansar y recuperarse. Después volverá con nosotros", declaró.
El 'Dibu' Martínez viene de perder el Mundial ante España y recibe otra mala noticia. Informa Di Marzio que la Juventus desistió en sus intentos por fichar al arquero argentino, ya que el Aston Villa no acepta la oferta de 6-7 millones de euros. Los 'Villanos' exigen al menos 15 millones por la venta del guardameta.
Tras ser presentador ayer, Karim Adeyemi completó su primer entrenamiento con el Barcelona este viernes. El equipo catalán disputó un partido amistoso que ganó frente al Europa de la tercera categoría española (4-1), pero el extremo alemán lo vio desde afuera.
Pep Guardiola no será el nuevo DT de Italia. El entrenador español, que se encuentra sin equipo tras dejar el Manchester City, contactó con Paolo Maldini y Leonardo para comunicarles su decisión final: rechazó la oferta por motivos estrictamente personales y familiares.
CONFIRMADO / Tras el 'no' de Guardiola, Fabrizio Romano revela que Andrea Pirlo aceptó la propuesta verbal y está listo para convertirse en el nuevo DT de Italia. Maldini y Leonardo le presentaron el proyecto y el exjugador del Milan y Juventus dio el 'ok'. Está listo para firmar en los próximos días con la Azzurra.
Carlo Ancelotti también fue contactado por Paolo Maldini para ofrecerle el cargo de entrenador de Italia, pero él planea quedarse y continuar su capítulo en Brasil para la próxima Copa América 2028 y el Mundial 2030. Su único objetivo es empezar desde cero con la 'Canarinha'.
OFICIAL / Crysencio Summerville deja el West Ham y firma por el Al Hilal de Arabia Saudia por 70 millones de euros. El volante neerlandés firma por cuatro años y tendrá un salario que ronda los 17 millones anuales.
Xabi Alonso completa su defensa: el francés Maxence Lacroix se sumará al Chelsea procedente del Crystal Palace. Según Fabrizio Romano, el central llegará a los 'Blues' por una cifra que supera los 60 millones de euros y firmará contrato hasta junio de 2032.
BOMBA / The Times publica que Arsenal mantiene los contactos con el Atlético por el traspaso de Julián Álvarez. El club inglés estaría ofreciendo 100 millones de euros y al sueco Viktor Gyokeres por la 'Araña'. El argentino desea ir al Barcelona, pero tampoco descarta volver a la Premier League para ser titular en el proyecto de Mikel Arteta.
Casemiro firmó con el Inter Miami hasta la conclusión de la temporada 2027, con opción de extenderlo hasta junio de 2029. No obstante, el contención brasileño confiesa que otro club de la MLS intentó convencerlo. "Le dije a LA Galaxy hace mucho tiempo que mi único deseo era unirme a Inter Miami. Fui claro al respecto".
BOMBA / Fabrizio Romano confirma que el Real Madrid envió una oferta oficial de 100 millones de euros al Leipzig por Yan Diomandé. Sin embargo, el club alemán la ha rechazad, ya que piden más de 100, aunque las negociaciones siguen entren ambos equipos. Por su parte, el PSG ha estado en charlas durante semanas, pero aún no llega a un acuerdo. El delantero marfileño es pretendido por dos poderosos de Europa.