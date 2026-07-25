Fichajes: Olimpia con otra baja, Motagua quiere bombazo y Jorge Álvarez define su futuro

El mercado en Honduras: Olimpia confirma otra baja, Reynaldo Tilguath cambia de equipo, Jorge Álvarez define futuro y Motagua quiere un bombazo en el mercado de piernas.
Jason Sánchez, exjugador de Lobos, Motagua y Honduras de El Progreso, es nuevo fichaje del INFOP de la Liga de Ascenso de Honduras.
El atacante hondureño Óscar Rosales es nuevo fichaje del recién ascendido Estrella Roja de Danlí.
Eduardo Espinel le pidió un refuerzo más al presidente de Olimpia Rafael Villeda. Además, el león está a la espera del fichaje Imanol Enríquez.
Diego Lagos a Lobos UPNFM: "Desde las inferiores del Inter Miami CF, en la MLS de los Estados Unidos, llega un futbolista con talento, formación internacional y mucha ambición para defender nuestros colores".
Edson Danilo Palacios, ex Real España, se unirá a las filas del Génesis PN, el equipo oriundo del departamento de La Paz.
David Mendoza, ex Platense, Juticalpa y Olancho FC, es nuevo fichaje del CDS Vida de la Liga Nacional de Ascenso.
Jair Delgadillo, atacante que fue canterano del Atlas de México, es nuevo fichaje del Juticalpa Fútbol Club.
Óscar Salas, exjugador de Olimpia y Motagua, es nuevo refuerzo del Hondupino de la Liga de Ascenso de Honduras.
Lucas Campana, quien tuvo su paso por el Motagua, Marathón y Olancho, jugará para el ASD Calcio Lanusei en la Serie D de Italia.
Jorge Álvarez reveló que tenía ofertas de clubes de Sudamérica, pero finalmente se quedó en el Olimpia. No se mueve el volante merengue.
Javier López adelantó que Motagua va por un quinto fichaje tras confirmas las altas de Jeffry Miranda, Valerio Marinacci, Jonathan Moya y Jesús Batiz.
Édgard Benítez se unió a las filas del Sportivo Carapeguá de la segunda división del fútbol de Paraguay. Sus últimos dos años militó en el Olancho FC.
El atacante juvenil Bryan Saenz se convirtió en otra baja más en Olimpia. El hondureño se marchará a Estados Unidos.
Reynaldo Tilguath había sido anunciado por el Deportes Savio, sin embargo, el extécnico del Génesis dirigirá al San Esteban de Olancho de la Liga de Ascenso.
Nuevo legionario: DIARIO DIEZ conoció que Exon Arzú es nuevo fichaje del Carabobo, actual campeón de la primera división de Venezuela.