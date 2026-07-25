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Fichajes: Olimpia con otra baja, Motagua quiere bombazo y Jorge Álvarez define su futuro

Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol de la Liga Nacional de Honduras.

25 de julio de 2026 a las 13:17
Fichajes: Olimpia con otra baja, Motagua quiere bombazo y Jorge Álvarez define su futuro
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El mercado en Honduras: Olimpia confirma otra baja, Reynaldo Tilguath cambia de equipo, Jorge Álvarez define futuro y Motagua quiere un bombazo en el mercado de piernas.

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Jason Sánchez, exjugador de Lobos, Motagua y Honduras de El Progreso, es nuevo fichaje del INFOP de la Liga de Ascenso de Honduras.

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El atacante hondureño Óscar Rosales es nuevo fichaje del recién ascendido Estrella Roja de Danlí.

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Eduardo Espinel le pidió un refuerzo más al presidente de Olimpia Rafael Villeda. Además, el león está a la espera del fichaje Imanol Enríquez.

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Diego Lagos a Lobos UPNFM: "Desde las inferiores del Inter Miami CF, en la MLS de los Estados Unidos, llega un futbolista con talento, formación internacional y mucha ambición para defender nuestros colores".
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Edson Danilo Palacios, ex Real España, se unirá a las filas del Génesis PN, el equipo oriundo del departamento de La Paz.
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David Mendoza, ex Platense, Juticalpa y Olancho FC, es nuevo fichaje del CDS Vida de la Liga Nacional de Ascenso.

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Jair Delgadillo, atacante que fue canterano del Atlas de México, es nuevo fichaje del Juticalpa Fútbol Club.
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Óscar Salas, exjugador de Olimpia y Motagua, es nuevo refuerzo del Hondupino de la Liga de Ascenso de Honduras.

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Lucas Campana, quien tuvo su paso por el Motagua, Marathón y Olancho, jugará para el ASD Calcio Lanusei en la Serie D de Italia.
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Jorge Álvarez reveló que tenía ofertas de clubes de Sudamérica, pero finalmente se quedó en el Olimpia. No se mueve el volante merengue.
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Javier López adelantó que Motagua va por un quinto fichaje tras confirmas las altas de Jeffry Miranda, Valerio Marinacci, Jonathan Moya y Jesús Batiz.
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Édgard Benítez se unió a las filas del Sportivo Carapeguá de la segunda división del fútbol de Paraguay. Sus últimos dos años militó en el Olancho FC.
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El atacante juvenil Bryan Saenz se convirtió en otra baja más en Olimpia. El hondureño se marchará a Estados Unidos.

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Reynaldo Tilguath había sido anunciado por el Deportes Savio, sin embargo, el extécnico del Génesis dirigirá al San Esteban de Olancho de la Liga de Ascenso.
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Nuevo legionario: DIARIO DIEZ conoció que Exon Arzú es nuevo fichaje del Carabobo, actual campeón de la primera división de Venezuela.
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