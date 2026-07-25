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Giro inesperado con Vinicius, fichaje en el Real Madrid y Kane decide

Se ha movido el mercado de fichajes en Europa y Vinicius es uno de los protagonistas. Cuti Romero ha sido noticia en Inglaterra.

25 de julio de 2026 a las 13:18
Giro inesperado con Vinicius, fichaje en el Real Madrid y Kane decide
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Se ha movido el mercado de fichajes en Europa y Vinicius es uno de los protagonistas. Cuti Romero ha sido noticia en Inglaterra.
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Summerville jugará en el Al Hilal: El club árabe desembolsó 80 millones de euros por el extremo neerlandés, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros en la historia de la liga saudí.
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Vozinha refuerza el arco de Colo Colo: Tras quedar libre antes del Mundial, el portero y héroe de Cabo Verde llegó a un acuerdo definitivo para sumarse al conjunto chileno.
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El Sevilla negocia por Fran González: El club hispalense acordó términos con el arquero del Real Madrid Castilla y busca cerrar su traspaso bajo un formato de propiedad compartida.
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Kang In Lee firma con el Atlético de Madrid: El atacante surcoreano deja el PSG para regresar a LaLiga con el equipo rojiblanco, donde firmó por cinco temporadas y usará el dorsal 7.
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El Bayern pone en venta a Bryan Zaragoza: Por orden de la directiva, el club bávaro busca ventas definitivas y suma al extremo español a su lista de transferibles junto a Palhinha y Boey.
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Flamengo toma la delantera por Thiago Almada: El club brasileño avanzó en las conversaciones con el Atlético de Madrid y espera al agente del argentino para sellar el traspaso en Brasil.
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Aseguran que Haaland jugará en el Real Madrid: El exjugador y comentarista noruego Magnus Eikrem afirmó estar convencido de que el delantero del Manchester City terminará vistiendo la camiseta blanca.
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El Real Madrid encamina el fichaje de Diomandé: El club blanco negocia con el RB Leipzig una cifra cercana a los 120 millones de euros por el extremo, adelantándose al interés del PSG.
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Darwin Núñez negocia su llegada al Besiktas: En busca de minutos, el delantero uruguayo afina detalles para salir a préstamo rumbo al fútbol turco hasta el final de la temporada.
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Khusanov renueva con el Manchester City: El defensor uzbeko extendió su vínculo con el equipo inglés por cinco temporadas más, quedando ligado al club hasta 2031.
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El Leverkusen ficha al juvenil Luca Erlein: El conjunto germano reforzó su lateral derecho tras pagar dos millones de euros fijos al Hoffenheim por el pase del defensor.
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Arnau Tenas llega cedido al Mallorca: El portero procedente del Villarreal jugará en el equipo balear hasta el cierre de la temporada para suplir la salida de Leo Román.
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Lois Openda se suma al Olympique de Lyon: El atacante belga llega a Francia a préstamo desde la Juventus por tres millones de euros, sin opción de compra y con salario a cargo del OL.
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Dovbyk busca salir de la Roma: El delantero ucraniano evalúa ofertas para cambiar de club; Villarreal, Betis, Fiorentina y Genoa siguen de cerca sus pasos.
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El Arsenal se interesa en Vinicius Jr.: El club inglés analiza presentar una oferta por el extremo brasileño mientras el Real Madrid enfoca sus esfuerzos en cerrar a Diomandé.
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El Como insiste por Trevoh Chalobah: El equipo italiano presentó una oferta de 26 millones de libras al Chelsea, que exige al menos 30 millones para dejar ir al defensor.
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Ismaël Bennacer jugará en Qatar: El centrocampista argelino alcanzó un acuerdo verbal para abandonar el AC Milan y convertirse en nuevo refuerzo del Al Gharafa.
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El Arsenal pone la mira en 'Cuti' Romero: Los 'Gunners' buscan el fichaje del central argentino, aunque el Tottenham evitaría vender a su capitán a un rival directo de la Premier League.
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Harry Kane planea renovar con el Bayern: A pesar del interés de otros clubes europeos, el delantero inglés iniciará conversaciones para extender su contrato con el equipo alemán.
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Rodri acuerda términos con el Real Madrid: El mediocampista español tiene todo pactado con el club blanco, que ahora deberá negociar la transferencia con el Manchester City.
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