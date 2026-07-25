Giro inesperado con Vinicius, fichaje en el Real Madrid y Kane decide

Se ha movido el mercado de fichajes en Europa y Vinicius es uno de los protagonistas. Cuti Romero ha sido noticia en Inglaterra.
Summerville jugará en el Al Hilal: El club árabe desembolsó 80 millones de euros por el extremo neerlandés, convirtiéndolo en uno de los fichajes más caros en la historia de la liga saudí.
Vozinha refuerza el arco de Colo Colo: Tras quedar libre antes del Mundial, el portero y héroe de Cabo Verde llegó a un acuerdo definitivo para sumarse al conjunto chileno.
El Sevilla negocia por Fran González: El club hispalense acordó términos con el arquero del Real Madrid Castilla y busca cerrar su traspaso bajo un formato de propiedad compartida.
Kang In Lee firma con el Atlético de Madrid: El atacante surcoreano deja el PSG para regresar a LaLiga con el equipo rojiblanco, donde firmó por cinco temporadas y usará el dorsal 7.
El Bayern pone en venta a Bryan Zaragoza: Por orden de la directiva, el club bávaro busca ventas definitivas y suma al extremo español a su lista de transferibles junto a Palhinha y Boey.
Flamengo toma la delantera por Thiago Almada: El club brasileño avanzó en las conversaciones con el Atlético de Madrid y espera al agente del argentino para sellar el traspaso en Brasil.
Aseguran que Haaland jugará en el Real Madrid: El exjugador y comentarista noruego Magnus Eikrem afirmó estar convencido de que el delantero del Manchester City terminará vistiendo la camiseta blanca.
El Real Madrid encamina el fichaje de Diomandé: El club blanco negocia con el RB Leipzig una cifra cercana a los 120 millones de euros por el extremo, adelantándose al interés del PSG.
Darwin Núñez negocia su llegada al Besiktas: En busca de minutos, el delantero uruguayo afina detalles para salir a préstamo rumbo al fútbol turco hasta el final de la temporada.
Khusanov renueva con el Manchester City: El defensor uzbeko extendió su vínculo con el equipo inglés por cinco temporadas más, quedando ligado al club hasta 2031.
El Leverkusen ficha al juvenil Luca Erlein: El conjunto germano reforzó su lateral derecho tras pagar dos millones de euros fijos al Hoffenheim por el pase del defensor.
Arnau Tenas llega cedido al Mallorca: El portero procedente del Villarreal jugará en el equipo balear hasta el cierre de la temporada para suplir la salida de Leo Román.
Lois Openda se suma al Olympique de Lyon: El atacante belga llega a Francia a préstamo desde la Juventus por tres millones de euros, sin opción de compra y con salario a cargo del OL.
Dovbyk busca salir de la Roma: El delantero ucraniano evalúa ofertas para cambiar de club; Villarreal, Betis, Fiorentina y Genoa siguen de cerca sus pasos.
El Arsenal se interesa en Vinicius Jr.: El club inglés analiza presentar una oferta por el extremo brasileño mientras el Real Madrid enfoca sus esfuerzos en cerrar a Diomandé.
El Como insiste por Trevoh Chalobah: El equipo italiano presentó una oferta de 26 millones de libras al Chelsea, que exige al menos 30 millones para dejar ir al defensor.
Ismaël Bennacer jugará en Qatar: El centrocampista argelino alcanzó un acuerdo verbal para abandonar el AC Milan y convertirse en nuevo refuerzo del Al Gharafa.
El Arsenal pone la mira en 'Cuti' Romero: Los 'Gunners' buscan el fichaje del central argentino, aunque el Tottenham evitaría vender a su capitán a un rival directo de la Premier League.
Harry Kane planea renovar con el Bayern: A pesar del interés de otros clubes europeos, el delantero inglés iniciará conversaciones para extender su contrato con el equipo alemán.
Rodri acuerda términos con el Real Madrid: El mediocampista español tiene todo pactado con el club blanco, que ahora deberá negociar la transferencia con el Manchester City.