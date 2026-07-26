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Barcelona en vilo: gigante de Europa va por Julián Álvarez y revelan la oferta y trueque

'La Araña' es uno de los deseos de Barcelona, pero un gigante de Europa prepara millonaria oferta y hasta revelan un intercambio.

26 de julio de 2026 a las 07:30
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Julián Álvarez es uno de los objetivos de Barcelona, pero se ha revelado que un campeón de Europa va por el fichaje del argentino: la impensada oferta y el trueque que planean.
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El delantero argentino ha sido protagonista en este mercado de pases, luego del interés mostrado por los azulgranas y el Real Madrid, ambos con ofertas rechazadas por el Atlético de Madrid.
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Y todo creció durante el Mundial 2026, cuando Julián Álvarez hizo público su deseo de salir del cuadro colchonero para "vivir su sueño".
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Pese a esas declaraciones, el Atlético de Madrid se mantuvo en su postura de retener al jugador argentino señalando la cláusula en su contrato.
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Sin embargo, ahora aparece el Arsenal - actual campeón de la Premier League -, con una sorpresiva oferta para hacerse con los servicios del argentino.
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Y es que, según informó The Times, el cuadro 'Gunner' tiene una descomunal propuesta de 100 millones de euros... con un impensado trueque.
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La propuesta del equipo inglés es, pagar esos 100 millones de euros y el pase del delantero sueco Viktor Gyökeres.
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Según informa el medio antes mencionado, Mikel Arteta tiene a Julián Álvarez como el principal objetivo para fortalecer su ofensiva de cara a la temporada 2026-2027.
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El pase de Gyökeres correspondería a un movimiento con el fin de que el Atlético de Madrid no sienta que está debilitando una de sus zonas en el ataque con una posible salida del Julián.
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El cuadro colchonero ha sido claro en su postura. El Atlético insiste en la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, un tema que ha estancado cualquier posibilidad de Julián de salir.
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The Times detalló que Mikel Arteta considera a Álvarez como el jugador ideal para liderar la ofensiva del Arsenal en la Premier League.
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Durante el Mundial 2026, Julián comenzó el torneo siendo el sustituto de Lautaro, pero se fue ganando la titularidad hasta la final. Anotó un golazo en fases de eliminación.
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Julián Álvarez también ha sido protagonista en el ataque en las últimas temporadas tras su llegada en 2024, procedente del Manchester City.
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Sobre el interés por fichar a Julián Álvarez, Laporta aseguró hace unos días que han hecho una oferta al Atlético de Madrid pero que tendrá fecha de caducidad.
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"No vamos a estar bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero esa oferta no es 'sine die' y, en su momento, diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta", dijo el presidente barcelonista, que no quiso desvelar el monto de la posible operación.
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"Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador (Hansi Flick) y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta de una cuantía muy importante", indicó en su momento.
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