El regalo exclusivo de Messi a los jugadores de Argentina: "Estuvo genial"

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marco Senesi, dio a conocer el obsequio que el capitán argentino le hizo a todos sus compañeros.
Este domingo se cumple una semana de la dolorosa derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 contra España. Un solo tanto de Ferran Torres acabó con el sueño de Leo Messi de conquistar el título por segunda vez consecutiva y hasta habría provocado el adiós del capitán de la selección.
Las imágenes de un Messi llorando le dieron la vuelta al mundo y muchos expertos y aficionados entienden que ese partido ante la 'Roja' fue su despedida. De hecho, el propio Leandro Paredes reveló que el delantero ya lo tenía decidido.
"No queríamos que llegara el último partido. Creo que él ya había tomado la decisión, que era su último partido en la selección. Ojalá no sea así y siga jugando, pero la decisión es suya. Lo que lo haga feliz nos hará felices a nosotros también", declaró Paredes tras volver a Argentina desde Estados Unidos.
Si la despedida de Messi fue en la final del Mundial, entonces habría tenido un último gesto con el plantel. Durante las últimas horas, la pareja de uno de los seleccionados dio a conocer el obsequio que recibieron del '10'.
Kelci-Rose Bowers, la futbolista inglesa y hermosa novia de Marcos Senesi, sorprendió a sus miles de seguidores a través de Instagram luego de revelar el regalo exclusivo que Messi le hizo a sus compañeros.
"Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado de Marcos, que tiene su nombre sobre él", comenzó diciendo Rose ante la cámara.
Seguidamente, Rose fue mostrando uno por uno los elementos del bolso, que contenía un termo dorado Stanley con el logo de la marca Messi, un mate, un paquete de yerba y una bombilla.
"Esto fue lo que Messi le regaló a todos los jugadores, un Stanley dorado, y también viene otro más pequeño. Marcos me lo dio para mantenerlo a salvo y llevarlo de regreso", cuenta la joven jugadora.
"También viene con algunas hierbas para beberlo", dijo sorprendida la novia de Senesi, que reconoció que el capitán argentino tuvo un gesto "genial" con la plantilla.
Senesi, quien se sumó a la lista definitiva tras la lesión de Leonardo Balerdi y terminó formando parte del equipo que obtuvo el subcampeonato del mundo, le entregó el presente a su pareja para que lo conservara durante el viaje.
El defensor del Tottenham disputó un total de 109 minutos distribuidos en dos partidos durante el Mundial. Completó los 90' en el duelo ante Jordania en fase de grupos y en la final del torneo sumó 19' ingresando por Julián Álvarez en la prórroga.
Senesi y Kelci-Rose Bowers iniciaron su romance en 2024 en Inglaterra. Ambos coincidieron en una sesión de fotos promocional para la indumentaria del Tiene 22 años, nació en Inglaterra, se desempeña como defensora lateral derecho y pasó por las divisiones juveniles del Chelsea y el Southampton, club donde ambos jugaban en ese momento. Luego, el central argentino firmó con los Spurs.
Rose tiene 22 años y también se desempeña como defensora o lateral derecho. Ella pasó por las divisiones juveniles del Chelsea y Southampton. Actualmente sigue en el Bournemouth femenino.
Se volvió sumamente viral entre el público argentino tras grabar la emotiva reacción de Senesi al enterarse en plenas vacaciones de su convocatoria de urgencia para disputar el Mundial 2026 con la Albiceleste.
Kelci-Rose compartió el kit de mate personalizado que Messi le entregó a todo el plantel: bolso con el nombre de cada futbolista, un termo dorado Stanley con el logo de la marca Messi, un mate y una bombilla.