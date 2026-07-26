Locura por la vuelta de JOH a Honduras: el beso con su mujer y el caso que enfrentará

Así regresó esta mañana el expresidente Juan Orlando Herández a Honduras luego de estar cuatro años en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, hasta que recibió el indulto de Donald Trump para liberarlo.
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), regresó este domingo al país catracho para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico.
Hernández, de 57 años, arribó al aeropuerto internacional Palmerola, situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami alrededor de las 8:30 AM. Vestido con una camisa blanca, jeans, tenis negros y lentes de sol, el político saludó a los cientos de simpatizantes que lo esperaban.
Juan Orlando fue recibido en la pista aérea por su esposa, la exprimera dama Ana García que no esperó para darle con un beso. También estuvo presente su madre Elvira Alvarado y tres de sus cuatro hijos, con quienes protagonizó un emotivo reencuentro tras cuatro años de separación desde que fue extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos.
El abrazo de Hernández con su madre Elvira en su regreso a Honduras. Cabe mencionar que acá deberá enfrentar a la Justicia por un caso de presunto lavado de activos y fraude cuya audiencia inicial de declaración de imputado está prevista el próximo 3 de agosto.
JOH llegó acompañado por un reducido grupo de allegados, entre ellos los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y Javier Barrientos, quienes testificaron a su favor durante el juicio por narcotráfico en Nueva York, así como su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile.
Tras descender del avión, Hernández y sus familiares se arrodillaron a pocos metros de la pista para realizar una oración, en un momento marcado por la emoción de su vuelta al país.
Después de completar el proceso migratorio, Hernández abandonó la terminal aérea rumbo a una finca cercana, donde participará en un acto de bienvenida y acción de gracias organizado por amigos.
La agenda de su retorno incluye además un acto convocado por su familia a las 2:00 PM en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, donde su esposa tiene previsto devolverle el anillo de matrimonio que Hernández le entregó antes de ser recluido en una cárcel hondureña, previo a su extradición.
Su regreso ha reavivado la polarización política en Honduras. Mientras sus seguidores aseguran que enfrentará la justicia para demostrar su inocencia, sectores opositores cuestionan el perdón concedido por USA y exigen que responda ante los tribunales hondureños.
Las autoridades hondureñas desplegaron un amplio operativo de seguridad en los alrededores del aeropuerto y en las principales vías de acceso.
Decenas de periodistas nacionales e internacionales y cientos de simpatizantes se concentraron en la terminal aérea para seguir su llegada, con consignas de apoyo y banderas del Partido Nacional, al que pertenece Hernández.
El exmandatario anunció su regreso a inicios de julio, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria presentada por su defensa.
Después de abandonar el aeropuerto, Juan Orlando y su familia se subieron a una camioneta que los trasladó a la Finca Rocío, en Comayagua. El expresidente saludó a la militancia que llegó a recibirlo tras regresar de Estados Unidos.
Cientos de simpatizantes del Partido Nacional le dieron la bienvenida a Juan Orlando y el político intentó devolverles el saludo con una sonrisa. Se vivía una fiesta en las afueras del aeropuerto por su esperado retorno.
JOH fue capturado debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos de narcotráfico, conspiración para importar cocaína y uso de armas de fuego. Cuatro años después de aquel polémico episodio, ha vuelto al país gracias a un indulto de Trump y así fue recibido esta mañana.
La Finca Rocío se encuentra abarrotada por la presencia de hondureños que se han movilizado desde distintos puntos del país para recibir al expresidente.
Los simpatizantes llegaron con pancartas, bocinas y camisas blancas y azules, en una jornada marcada por muestras de apoyo y expectativa ante la llegada de JOH.