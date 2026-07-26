Real Madrid cierra dos fichajes, Barcelona quiere al 'nuevo Haaland' y Barcola se va

Última hora del Real Madrid: Rodrygo, delantero brasileño de 25 años, no entra en los planes deportivos del club a medio plazo y la intención es estudiar su venta en el mercado de invierno de 2027, una vez haya completado su recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida el pasado mes de marzo. El jugador continúa rehabilitándose y no podrá volver a competir hasta comienzos de 2027. Varios clubes de la Premier League se han interesado en el brasileño.