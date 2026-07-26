Real Madrid cierra dos fichajes, Barcelona quiere al 'nuevo Haaland', y Barcola se va del PSG: estos son los últimos rumores y fichajes de Europa.
Jamie Vardy, delantero inglés de 39 años, está esperando al Sevilla FC para resolver su futuro durante este mercado de verano. El club andaluz necesita completar varias salidas y generar margen salarial antes de poder inscribir al atacante, que llegaría con la carta de libertad tras finalizar su etapa en la Cremonese.
La posible designación de Andrea Pirlo como próximo entrenador de la Selección de Italia podría saltar después de que algunos políticos criticaran el acuerdo de publicidad que mantiene con Fonbet, una empresa rusa de apuestas deportivas. Los medios italianos afirman que esta circunstancia podría impedir que se alcanzase el acuerdo para ser nombrado seleccionador de la Azzurra.
Bradley Barcola ha decidido que no seguirá negociando con su actual club, el Paris Saint-Germain, la posibilidad de extender su contrato más allá de 2028, según informó este domingo el diario L'Équipe. Según Footmercato, el atacante ya habría elegido su próximo destino. El internacional francés quiere jugar en el Liverpool, que lidera la carrera por su fichaje.
Tras la última información sobre que Bradley Barcola no va a renovar, el PSG ha decidido poner un precio a su jugador. 170 millones de euros es la cantidad que pediría el club parisino por el delantero francés, según el periodista Ben Jacobs.
El veterano delantero bosnio Edin Dzeko jugará otra campaña más en el Schalke 04. Tras el ascenso del conjunto alemán a la Bundesliga, el jugador ha decidido rechazar ofertas de otros clubes de la MLS y Serie A.
El Liverpool ha puesto la mira en la joven promesa del Bournemouth, Rayan. El brasileño viene de disputar el Mundial con Brasil con tan solo 19 años. La cuestión es que la operación podría costar más de 150 millones de euros.
Manchester United ha intensificado sus movimientos por Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés de 26 años, y la operación podría superar los 80 millones de euros. El interés inglés está avanzado, aunque todavía no existe una confirmación oficial de un acuerdo cerrado entre los clubes.
El central inglés John Stones sigue a la espera de encontrar equipo tras no renovar contrato con el Manchester City. Entre los candidatos, Arsenal y Chelsea parecen ir en cabeza para hacerse con sus servicios. Se trata de un jugador que viene de disputar el Mundial con Inglaterra y finalizar en tercera posición.
Vozinha, portero revelación del Mundial 2026 con Cabo Verde, ya ha firmado su contrato con Colo Colo, cerrando así su fichaje por el club chileno. Se espera que esté cerca de viajar para las pruebas médicas y arrancar su nueva etapa.
A pesar de que Michael Carrick no ha tomado una decisión sobre el futuro en el club de Marcus Rashford, el Manchester United ha decidido ponerle un precio por si hay equipos interesados en él. Según Nicolo Schira, el extremo inglés está tasado en 42 millones de euros. Jugó cedido la temporada pasada en el Barcelona.
El central argentino Cristian 'Cuti' Romero ha dado luz verde al proyecto del Inter de Milán. Aunque todavía siguen las conversaciones entre el Tottenham y el club italiano para cerrar su fichaje. Según Ekrem Konur, se cerraría entre 40 y 50 millones de euros.
El Barcelona mantiene el interés por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero no hará locuras. Según informa Mundo Deportivo, el club azulgrana no subirá la oferta de 100 millones de euros por el argentino. Los colchoneros siguen cerrados en no negociar.
Última hora del Real Madrid: Rodrygo, delantero brasileño de 25 años, no entra en los planes deportivos del club a medio plazo y la intención es estudiar su venta en el mercado de invierno de 2027, una vez haya completado su recuperación de la grave lesión de rodilla sufrida el pasado mes de marzo. El jugador continúa rehabilitándose y no podrá volver a competir hasta comienzos de 2027. Varios clubes de la Premier League se han interesado en el brasileño.
¡BOMBAZO! Mohamed Salah, extremo egipcio de 34 años, habría alcanzado ya un principio de acuerdo para convertirse en el fichaje estrella del Besiktas y así continuar su carrera en Turquía tras finalizar su contrato con el Liverpool. La operación no incluye traspaso y contempla un vínculo hasta 2027, con opción de ampliarlo hasta 2028, por un salario que podría alcanzar los 12 millones de euros por temporada.
Ferran Torres, delantero de 26 años, podría activar el mercado de fichajes del FC Barcelona con su salida dado que figura entre las opciones ofensivas del París Saint-Germain, pero el club francés todavía no ha presentado una oferta oficial. El Barça mantiene su intención de renovarle en septiembre, después del cierre del mercado, pese a que su contrato termina el 30 de junio de 2027.
El mercado de fichajes del FC Barcelona sigue a Aron Vučić, delantero esloveno de 15 años que juega en las categorías inferiores del FC Koper. El club azulgrana controla su evolución durante este mercado de verano, aunque el atacante acaba de firmar un contrato hasta 2029 y todavía no existe una oferta confirmada. El jugador ha recibido el apodo de 'Baby Haaland' en Eslovenia por su altura, su posición como delantero centro y su capacidad goleadora.
De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Real Madrid cerró un acuerdo total con el RB Leipzig para el traspaso del atacante de 19 años por una cifra superior a los 100 millones de euros (120-130 millones) y firmará un contrato hasta 2031 con la entidad merengue.
El Real Madrid habría logrado un acuerdo con Rodri, pero falta el Manchester City. Según el periodista Sergio Valentín, que desvela que el futbolista firmaría con el club blanco hasta 2030, las conversaciones entre los equipos no han comenzado y explica que el entorno del mediocampista cree que el City pedirá unos 80 millones de euros por su traspaso.
Según el medio francés 'RMC Sport', el PSG ha contactado con el Manchester City para interesarse por la situación del flamante campeón del mundo, Rodri, que tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2027. De momento, explica el citado medio, no hay oferta formal por parte del PSG, pero sí que habría le echo saber al City que estaría interesado y así poder robarle el jugador al Real Madrid, en venganza por Yan Diomande.
Vinicius Jr, extremo brasileño de 26 años, no tiene el futuro asegurado como jugador del Real Madrid, termina contrato el 30 de junio de 2027 y podría salir este verano si el club recibe una oferta de al menos 160 millones de euros entre fijo y variables. El Arsenal estudia su fichaje, aunque todavía no ha iniciado conversaciones con la entidad española y espera el resultado de la reunión de renovación prevista para finales de julio.
El Ajax de Ámsterdam ha decidido retirarse de forma definitiva de las negociaciones para fichar al centrocampista Dani Ceballos. El club de los Países Bajos había llegado a un principio de acuerdo económico con el Real Madrid para el traspaso. Sin embargo, el movimiento nunca llegó a concretarse debido a las exigencias y la falta de determinación del propio jugador para cambiar de aires.