Los técnicos mejores pagados del Mundial 2026: Concacaf en el top y el peor salario

El Mundial ha comenzado y este es el top de los técnicos mejores pagados en United 2026: uno de Concacaf en el top 3 y se revela cuál es el menos renumerado de la Copa del Mundo.
16. Thomas Christiansen (Panamá): 840 mil dólares al año.
15. Steve Clarke (Escocia): Menos de 1 millón de dólares al año.
14. Luis de la Fuente (España): 2 millones de dólares al año.
13. Lionel Scaloni (Argentina): Cerca de 2.5 millones de dólares al año.
12. Sebastián Beccacece (Ecuador): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
11. Néstor Lorenzo (Colombia): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
10. Gustavo Alfaro (Paraguay): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
9. Javier Aguirre (México): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.
8. Marcelo Bielsa (Uruguay): Cerca de 4 millones de dólares al año.
7. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): Más de 4 millones de dólares al año.
6. Roberto Martínez (Portugal): Más de 4 millones de dólares al año.
5. Didier Deschamps (Francia): Más de 4 millones de dólares al año.
4. Thomas Tuchel (Inglaterra): Entre 6 y 7 millones de dólares al año.
3. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): Entre 6 y 7 millones de dólares al año.
2. Julian Nagelsmann (Alemania): Casi 8 millones de dólares al año.
1. Carlo Ancelotti (Brasil): El italiano es el técnico mejor pagado en la Copa del Mundo 2026 con un salario de más de 10 millones de dólares al año.
EL PEOR PAGADO DEL MUNDIAL 2026: Pedro “Bubista” Brito (Cabo Verde): alrededor de 125,000 dólares al año. Es decir, Carlo Ancelotti gana aproximadamente 80 veces más que el DT de Los Tiburones Azules.