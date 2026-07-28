Dos del Real Madrid: los cracks que no tienen club a 3 semanas de la nueva temporada

A escasas semanas del inicio de la temporada europea, el mercado de pases vive una situación sin precedentes. Con LaLiga arrancando a mediados de agosto y torneos como la Premier League o la Serie A sumándose poco después, varios futbolistas consagrados,incluyendo campeones de la Champions League y figuras del último Mundial, continúan sin equipo.
El delantero serbio Dušan Vlahović llega como el jugador más cotizado de esta lista tras terminar su etapa en la Juventus. Con una cotización que ronda los 35 millones de euros y apenas 26 años, suena con fuerza para reforzar a gigantes europeos como el Chelsea, el Newcastle United, el Bayern Múnich o el Barcelona.
El extremo egipcio Mohamed Salah se encuentra en libertad de acción tras cerrar un ciclo legendario en el Liverpool. Su destino más probable parece estar en la ostentosa liga de Arabia Saudita, aunque varias franquicias de la MLS estadounidense también buscan tentar a la estrella africana.
Por su parte, el atacante argelino Riyad Mahrez quedó libre luego de sus etapas recientes entre el Al-Ahli y el Manchester City. De cara al nuevo curso, el hábil extremo evalúa propuestas para continuar en el Medio Oriente o concretar un regreso a la Premier League o la Ligue 1 de Francia.
El centrocampista alemán Leon Goretzka finalizó su ciclo con el Bayern Múnich y busca nuevos horizontes en el fútbol continental. Entre los equipos interesados destacan potencias de la Premier League como el Manchester United y el Arsenal, además de algunos clubes tradicionales de la Serie A.
En cuanto al defensor inglés John Stones, dejó las filas del Manchester City al concluir su contrato. De todos sus posibles destinos, el Inter de Milán es el candidato que avanza con mayor determinación para cerrar su fichaje de manera inmediata.
El atacante senegalés Bamba Dieng se encuentra libre tras competir en el Lorient francés. Actualmente maneja opciones para continuar su carrera en la primera división de Francia o dar el salto hacia la segunda división de Inglaterra (Championship).
El polivalente defensor japonés Takehiro Tomiyasu terminó su vínculo con el Arsenal de Inglaterra. Ante su situación contractual, analiza propuestas para retornar a la Serie A italiana o concretar su vuelta a la J-League de su país natal.
El mediocampista marfileño Franck Kessié está disponible luego de pasar por el fútbol árabe con el Al-Ahli. Entre sus prioridades contempla un posible regreso a la Serie A italiana, donde dejó una gran imagen, o probar suerte en la Premier League.
El pivote brasileño Fabinho quedó libre tras disputar las últimas campañas con el Al-Ittihad. Su futuro se debate entre volver al fútbol de su país o escuchar ofertas de clubes de primera línea en Europa continental.
El central inglés Axel Tuanzebe se suma a esta lista tras finalizar su paso por el Ipswich Town. Su entorno analiza ofertas concretas de varios equipos de la Championship inglesa y de franquicias de la MLS estadounidense.
El talentoso extremo inglés Jadon Sancho está disponible en el mercado tras sus recientes pasos por el Borussia Dortmund y el Manchester United. Las conversaciones más avanzadas para su contratación apuntan a la Juventus de Italia o a clubes principales de la Superliga de Turquía.
El mediocampista ofensivo alemán Julian Brandt no renovó su contrato con el Borussia Dortmund. Sus principales alternativas para continuar su carrera profesional se encuentran en clubes de la Premier League inglesa y la Serie A italiana.
El defensor portugués Diogo Leite quedó en libertad tras completar su etapa en el Union Berlin. Varios conjuntos de LaLiga de España y de la Serie A se han mostrado interesados en sumar sus servicios para reforzar la zaga.
El centrocampista español Dani Ceballos concluyó su vínculo con el Real Madrid. De cara a la próxima campaña, se contempla la opción de un regreso al Real Betis o un desembarco en la Premier League.
El mediocentro italiano Lorenzo Pellegrini finalizó su etapa como referente de la AS Roma. Su continuidad futbolística podría darse en otros grandes de la Serie A como el Inter o el Napoli, sin descartar propuestas del fútbol inglés.
El lateral y carrilero ucraniano Oleksandr Zinchenko quedó sin equipo tras concluir su etapa en el Arsenal. Su futuro apunta a opciones en la Bundesliga alemana, la Serie A o la primera división turca.
El centrocampista croata Marcelo Brozović finalizó su contrato con el Al-Nassr. Entre sus opciones prioritarias se encuentra el retorno a la Serie A de Italia o mantenerse compitiendo en las ligas del Golfo Pérsico.
El potente extremo español Adama Traoré está libre tras concluir su etapa en el Fulham. Sus principales alternativas pasan por concretar un regreso a LaLiga española o aceptar una propuesta tentadora de la MLS.
El histórico lateral derecho español Dani Carvajal se suma a esta impactante lista tras finalizar su laureada etapa en el Real Madrid. A sus 34 años y con múltiples títulos europeos en su haber, el veterano defensor busca un nuevo reto profesional. Sus destinos más probables apuntan a un desembarco millonario en la liga de Arabia Saudita.