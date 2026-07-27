El problema que se encontró Vozinha en Colo Colo y la tajante reacción del DT

El apodo tiene una historia personal detrás. Vozinha significa "abuelita" en portugués, y su origen se remonta a la infancia del arquero en Mindelo, segunda ciudad de Cabo Verde. Criado por sus abuelos, mientras su madre trabajaba y su padre cumplía funciones en el ejército, el pequeño Josimar tenía la costumbre de refugiarse con su abuela cada vez que se enojaba durante los partidos callejeros con chicos mayores. Ese vínculo le dio el sobrenombre que hoy lo identifica en todo el mundo.