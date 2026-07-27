El problema que se encontró Vozinha en Colo Colo y la tajante reacción del DT

El portero caboverdiano ya tiene listas las maletas para viajar a Chile en las próximas horas, pero le surgió un inconveniente. Lo que dijo el entrenador del Colo Colo sobre su fichaje y su nuevo salario.
Vozinha se convirtió en la gran revelación y leyenda carismática de la Copa del Mundo 2026 defendiendo el arco de la debutante selección de Cabo Verde. A sus 40 años y llegando al torneo como agente libre, cautivó al planeta entero al frenar a las ofensivas más poderosas del planeta.
El espigado guardameta se estrenó con un histórico empate 0-0 ante una España que terminó levantando el título. Realizó 7 atajadas clave, secando a las máximas figuras y llevándose el premio al Jugador del Partido.
Además de igualar frente a 'La Roja', Vozinha logró mantener empates memorables con Cabo Verde en la fase de grupos contra potencias sudamericanas como Uruguay (2-2) y cerró ante Arabia Saudita (0-0).
En los 16avos de final, sostuvo a su equipo con intervenciones milagrosas ante la Argentina de Leo Messi. El encuentro finalizó 1-1 en el tiempo regular y el combinado africano cayó dignamente 3-2 en la prórroga.
Antes de iniciar el Mundial, el guardameta apenas contaba con 50,000 seguidores en su cuenta de Instagram. Tras sus espectaculares actuaciones y el apoyo de la afición, finalizó el torneo alcanzando una cifra histórica de casi 30 millones.
Luego de quedar libre del Chaves de la segunda división de Portugal, el impacto de su Mundial le abrió las puertas del fútbol sudamericano. El Colo-Colo de Chile hizo oficial su fichaje por los próximos 18 meses.
Vozinha experimentará un salto económico radical en su carrera, pasando de cobrar menos de 10,000 dólares mensuales en Europa a percibir cerca de 50,000 dólares al mes en suelo chileno.
Los hinchas del 'Cacique' aguardan con ansias el arribo del portero caboverdiano para verlo debutar en Chile. Sin embargo, existe una situación reglamentaria que complicaría a la institución.
Las bases de la Primera División de Chile (artículo 36) establecen que los futbolistas deben lucir "el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta".
Considerando lo anterior, Josimar José Évoras Dias no podría llevar en su camiseta el sobrenombre que lo hizo mundialmente conocido en la última cita planetaria. (Foto creada por IA)
El apodo tiene una historia personal detrás. Vozinha significa "abuelita" en portugués, y su origen se remonta a la infancia del arquero en Mindelo, segunda ciudad de Cabo Verde. Criado por sus abuelos, mientras su madre trabajaba y su padre cumplía funciones en el ejército, el pequeño Josimar tenía la costumbre de refugiarse con su abuela cada vez que se enojaba durante los partidos callejeros con chicos mayores. Ese vínculo le dio el sobrenombre que hoy lo identifica en todo el mundo.
Pese a ello, Colo Colo podría hacer el pedido especial aunque, en caso de una negativa y que Vozinha luzca su apodo, arriesga a recibir una tarjeta amarilla administrativa y el club será sancionado con una multa.
De momento, en el 'Cacique' aguardan por la llegada de Vozinha, quien aterrizaría este martes en tierras chilenas, para luego ser presentado oficialmente como el flamante refuerzo de cara al segundo semestre.
"En la negociación no estoy, en esas cosas no soy el encargado. Lo que sí sé y tengo claro que es un jugador más y que va a tener que pelear el puesto como lo hacen los otros", explicó el técnico del Colo Colo, Fernando 'Tano' Ortiz, sobre la incorporación del arquero.
Ortiz evitó precisar si solicitó de forma directa la llegada de Vozinha. Señaló que el club ya tenía contemplada la necesidad de incorporar elementos que elevaran la competencia interna, una condición que aplicará para cada refuerzo. "Es algo que ya lo habíamos hablado, sabemos que cada jugador que va a llegar va a competir", sentenció.