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Honduras sufre la derrota ante Jamaica en el Premundial Sub-20 y señalan al "culpable"

La prensa hondureña ha lamentado como perdió la Mini H ante los caribeños, pero han sido críticos y contundentes al señalar al "culpable".

27 de julio de 2026 a las 07:08
Honduras sufre la derrota ante Jamaica en el Premundial Sub-20 y señalan al culpable
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La prensa de Honduras lamenta y sufre la dura derrota de la Mini H en su debut en el Premundial Sub-20 de Concacaf y algunos señalan al "culpable" del debut amargo.
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La Selección Sub-20 de Honduras sufrió un duro revés en su estreno en el Premundial de Concacaf luego de caer de manera agónica 2-1 frente a Jamaica.
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Un tanto de Brandon Anthony Bent en el minuto 95 silenció a Honduras y dejó a los catrachos con las manos vacías en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
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La opinión del periodista hondureño Mario Jafeth Moreno tras la caída de Honduras en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
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Johan Raudales de Honduras dejó su punto de vista sobre lo ocurrido con la Sub-20 en el Premundial de dicha categoría.
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"Triste final", señaló el periodista hondureño Ricardo Torres.
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"Mazazo en el 94", señaló Diario LA PRENSA luego de que la Mini H cayera en los últimos minutos.
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Georgina Rodríguez, periodista hondureña de ESPN, calificó como "barbaridad" la caída de Honduras.
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En Diario DIEZ lo catalogamos como una "dura derrota" el tropiezo de la Mini H en el Premundial Sub-20.
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Concacaf dejó el mensaje: "Un gol en el último minuto".
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Prensa de Panamá dejó su punto de vista y señalaron que lo que ocurre con las selecciones centroamericanas "es de terror" en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
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Marlon López confirmó los pésimos resultados de la selecciones centroamericanas en el inicio del Premundial Sub-20 de Concacaf.
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Deporte Total USA: "¡Honduras sufre derrota dolorosa ante Jamaica".
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Julio Cruz de Honduras señaló directamente al técnico de la Mini H: "Yo no entiendo a la Federación, desde que Orlando Lopez fracasó con la Sub21 lo mantuvo en este puesto y claramente no está capacitado".
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Gustavo Roca también se unió a los cuestionamientos para el entrenador Orlando López de la Sub-20 de Honduras.
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Otro de los duros comentarios donde "culpan" a Orlando López.
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German Alvarado de Diario LA PRENSA calificó como "doloroso" lo ocurrido con Honduras en su debut del Premundial Sub-20 de Concacaf.
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FOX de Honduras.
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