Honduras sufre la derrota ante Jamaica en el Premundial Sub-20 y señalan al "culpable"

La prensa de Honduras lamenta y sufre la dura derrota de la Mini H en su debut en el Premundial Sub-20 de Concacaf y algunos señalan al "culpable" del debut amargo.
La Selección Sub-20 de Honduras sufrió un duro revés en su estreno en el Premundial de Concacaf luego de caer de manera agónica 2-1 frente a Jamaica.
Un tanto de Brandon Anthony Bent en el minuto 95 silenció a Honduras y dejó a los catrachos con las manos vacías en el Estadio Universitario BUAP de Puebla, México.
La opinión del periodista hondureño Mario Jafeth Moreno tras la caída de Honduras en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
Johan Raudales de Honduras dejó su punto de vista sobre lo ocurrido con la Sub-20 en el Premundial de dicha categoría.
"Triste final", señaló el periodista hondureño Ricardo Torres.
"Mazazo en el 94", señaló Diario LA PRENSA luego de que la Mini H cayera en los últimos minutos.
Georgina Rodríguez, periodista hondureña de ESPN, calificó como "barbaridad" la caída de Honduras.
En Diario DIEZ lo catalogamos como una "dura derrota" el tropiezo de la Mini H en el Premundial Sub-20.
Concacaf dejó el mensaje: "Un gol en el último minuto".
Prensa de Panamá dejó su punto de vista y señalaron que lo que ocurre con las selecciones centroamericanas "es de terror" en el Premundial Sub-20 de Concacaf.
Marlon López confirmó los pésimos resultados de la selecciones centroamericanas en el inicio del Premundial Sub-20 de Concacaf.
Deporte Total USA: "¡Honduras sufre derrota dolorosa ante Jamaica".
Julio Cruz de Honduras señaló directamente al técnico de la Mini H: "Yo no entiendo a la Federación, desde que Orlando Lopez fracasó con la Sub21 lo mantuvo en este puesto y claramente no está capacitado".
Gustavo Roca también se unió a los cuestionamientos para el entrenador Orlando López de la Sub-20 de Honduras.
Otro de los duros comentarios donde "culpan" a Orlando López.
German Alvarado de Diario LA PRENSA calificó como "doloroso" lo ocurrido con Honduras en su debut del Premundial Sub-20 de Concacaf.
FOX de Honduras.