Sueldos caídos: la dura realidad de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr tras el Mundial

El imperio de Cristiano Ronaldo se tambalea: Al-Nassr atraviesa una grave crisis financiera
Al-Nassr en números rojos: el club de CR7 no puede fichar y busca un salvavidas económico
La estabilidad deportiva que Al-Nassr logró conquistar en la última temporada contrasta con la delicada situación económica que atraviesa actualmente la institución.
El club donde milita Cristiano Ronaldo enfrenta una crisis financiera que amenaza con alterar por completo la planificación del nuevo curso.
Después de la Copa del Mundo de 2026, la realidad del conjunto saudí cambió de manera drástica. Aunque el equipo alcanzó importantes objetivos deportivos, las cuentas no acompañan y la entidad se encuentra obligada a frenar cualquier movimiento en el mercado mientras busca soluciones urgentes.
Las alarmas se encendieron cuando el fichaje del mediocampista Samu Costa, procedente del Mallorca, quedó completamente paralizado. Todo apuntaba a que la operación estaba prácticamente cerrada, pero la falta de recursos económicos terminó bloqueando el acuerdo.
Según reveló el medio saudí Arriyadiyah, Al-Nassr acumula una deuda cercana a los 800 millones de riales saudíes (más de 210 millones de dólares), una cifra que ha puesto al club bajo una enorme presión financiera y que obliga a replantear todas sus decisiones de cara a la nueva temporada.
Gran parte de este escenario es consecuencia de la agresiva política de inversiones realizada durante las dos últimas campañas. La directiva apostó fuerte por reforzar la plantilla con el objetivo de conquistar el campeonato local desde la llegada de Cristiano Ronaldo, meta que finalmente logró cumplir.
Sin embargo, el éxito deportivo tuvo un elevado costo. La institución terminó comprometiendo seriamente su estabilidad económica y ahora enfrenta un panorama complejo, con una liquidez insuficiente para afrontar sus compromisos inmediatos.
El informe señala además que varios futbolistas del primer equipo han visto prorrogado el pago de sus salarios debido a la falta de efectivo. Mientras no se reduzca el pasivo financiero, la entidad mantiene completamente congelada cualquier incorporación.
La prioridad de la dirigencia pasa ahora por encontrar una fuente de financiación que permita cubrir la deuda y evitar posibles sanciones por parte de las autoridades del fútbol saudí. Hasta entonces, el mercado de fichajes permanecerá cerrado para Al-Nassr.
Entre las alternativas que analiza el club figura la llegada de inversión extranjera, una nueva inyección de capital procedente del Fondo de Inversión Pública (PIF) o un plan de recuperación más conservador, basado en reducir gastos durante las próximas temporadas.
La crisis también afecta a figuras históricas de la institución. Futbolistas como Abdulrahman Ghareeb continúan entrenándose con el equipo mientras esperan la renovación de sus contratos, otro reflejo de la incertidumbre que vive actualmente el club.
En medio de este complicado panorama, el contrato de Cristiano Ronaldo vuelve a situarse en el centro del debate. El delantero portugués percibe alrededor de 200 millones de euros por temporada y tiene vínculo vigente con Al-Nassr hasta el año 2027.
Aunque el salario del cinco veces Balón de Oro no está en discusión por el momento, muchos se preguntan cómo impactará este enorme compromiso económico en un club que intenta equilibrar sus finanzas y salir de una de las situaciones más delicadas de su historia reciente.
Pese a todas las dificultades, la competencia no espera. Al-Nassr iniciará la nueva Liga Saudí el próximo 15 de agosto frente a Al-Fateh y también disputará la Liga de Campeones de Asia.
Lo hará, por ahora, sin nuevos refuerzos, con varias renovaciones pendientes y con la esperanza de encontrar pronto una solución que permita estabilizar un proyecto que parecía destinado a dominar el fútbol saudí durante muchos años.