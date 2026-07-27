La oferta del Madrid por Rodri y Julián toma decisión; bombazo de Luis Díaz

The Telegraph publica que el Arsenal le ofrece a Vinicius un salario de 470.000 euros a la semana, lo que se traduce en cerca de 30 millones de euros anuales entre sueldo fijo, primas y objetivos. El brasileño afronta el último año de su contrato con el Real Madrid y sigue sin renovar, una situación que buscan aprovechar los 'Gunners'.