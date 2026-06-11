Real Madrid anuncia a Mourinho y quiere robarle fichaje al Barça; PSG va por crack

Real Madrid anuncia a Mourinho y le roba fichaje a Barcelona; PSG quiere al futbolista sensación del momento: los últimos rumores y fichajes de Europa.
En el Manchester City reina el optimismo respecto a la renovación de Josko Gvardiol. La directiva citizen considera que las conversaciones avanzan por buen camino y espera recibir pronto el visto bueno definitivo del defensor croata para extender su vínculo con el club.
Varios clubes de Europa han mostrado interés en Pedro Porro, pero el Tottenham mantiene una postura firme sobre su futuro y es que se quede en el club inglés.
El Wolverhampton ha alcanzado un acuerdo de principio para nombrar a César Peixoto como su nuevo director técnico.
El joven talento del Bayern Múnich, Maurice Krattenmacher, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del SV Elversberg.
Jordan Larsson tiene encaminado su futuro hacia el fútbol saudí. El delantero sueco ya alcanzó un acuerdo en términos personales con Al Ettifaq, que avanza para concretar su incorporación.
El Newcastle United ha dado un paso importante en la carrera por Víctor Muñoz. Las Urracas enviaron una oferta formal al Osasuna por el extremo español, considerado uno de los principales objetivos del club para reforzar su ataque.
El AC Milan continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador para liderar su próximo proyecto.
La Juventus ya tiene definido su plan para reforzar la gestión deportiva e institucional del club.
El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid entra en su recta final. Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada después de una propuesta formal que contempla un contrato hasta junio de 2028, además de una posible opción de extensión.
En Valdebebas confían en cerrar pronto la incorporación del internacional portugués, pero en Barcelona no gusta la noticia porque anteriormente mostraron su interés en fichar al futbolista.
El Como ha alcanzado un acuerdo de principio para incorporar a Yan Couto procedente del Borussia Dortmund.
Además de Yan Couto, el Como también está muy cerca de asegurar la llegada de Kaiki. El lateral izquierdo del Cruzeiro podría convertirse en nuevo refuerzo del conjunto italiano por una cifra cercana a los 14 millones de euros.
José Mourinho ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid mediante un comunicado oficial para acabar con los rumores.
El experimentado técnico portugués regresa al banquillo merengue en una operación que incluye una compensación de 15 millones de euros para el Benfica.
Según informa Fichajes.net, Michael Olise se ha convertido en una de las máximas prioridades del Paris Saint-Germain para este mercado de verano.
Sin embargo, la operación no será sencilla para el PSG. El Bayern Múnich no tiene intención de desprenderse fácilmente de uno de sus futbolistas más desequilibrantes.