Lo que debes saber de Honduras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La bandera hondureña flameará por todo lo alto en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto. El evento reunirá a más de 4 mil atletas de 37 países.

Está edición será histórica porque será la representación más grande de Honduras en los todos los tiempos se proyecta un total de 110 deportistas, con una delegación total de 140 aproximadamente, incluyendo atletas, delegados, entrenadores, personal técnico y jefatura de misión.

Natación de Aguas Abiertas, Ajedrez, Ecuestre prueba completa, Judo, Raquetball, Remo, Taekwondo, Tenis, Voleibol de playa, Natación piscina, Lucha; Patinaje en velocidad, Boxeo, Ciclismo de ruta-MTB, Tenis de mesa, Triatlón, Atletismo, Gimnasia artística, Tiro de arco, Ecuestre salto, Esgrima, Skatebordin, Canotaje, Levantamiento de pesas, Karate, E-Sport son las disciplinas en las que nuestros compatriotas participarán.

Honduras tendrá mucho talento en las diferentes disciplinas y algunos de los representantes que se perfilan para ganar medalla son: Diego Dulieu, Gabriel Martínez, Valeria Viana, André Parro, Elian Ávila, Sheylle López, Natalie Espinal y Kevin Mejía.

De acuerdo con la planificación de sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, las competencias se concentrarán en cinco zonas de República Dominicana: Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Clúster Metropolitano, Parque del Este, Zona Norte y Zona Este .