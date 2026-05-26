Comité Olímpico confirma atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El presidente del Comité, Ubaldo Zavala , detalló que la delegación de Honduras estará siendo representada por una delegación menor a las 500 personas, donde destacan los 55 atletas masculinos y 55 femeninos que buscarán alcanzar medallas para nuestro país.

Las autoridades del Comité Olímpico Hondureño brindaron conferencia de prensa para confirmar la participación de 26 disciplinas deportivas en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollarán en República Dominicana .

Además, se confirmó que la directora de la delegación será Diana Nolasco. "Como jefa de misión tenemos un reto muy bonito, yo lo disfruto y poder velar por todos es algo que debemos estar unidos. Es un reto y vamos a estar alojados en la Villa Olímpica. Es un honor para mí representar al país y vamos a dar el todo por el todo".

LAS POSIBILIDADES DE MEDALLAS PARA HONDURAS

Alberto Barrera, director técnico del Comité Olímpico, fue el encargado de dar a conocer las disciplinas con las que Honduras participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana.



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"El deporte no es un día para otro, los resultados que traemos es poco, hoy sí traemos el apoyo de Gerardo Fajardo y Vinicio Valdez que nos han prometido 30 millones de lempiras, pero deben de ser desembolsados rápidos, ellos saben la necesidad que tenemos".

Barrero dejó claro que son pocas las posibilidades de sumar medallas y en las que se aspiran son: "Las posibilidades son en taekwondo con Kevin Mejía, lucha con Gino Ávila, Diego Dulieu en natación y Dereck Midence en taekwondo".

Las buenas noticias para los atletas, es que este día se ha podido confirmar que se desembolsará ya la suma de 15 millones de lempiras y así se podría mandar a las delegaciones a prepararse al extranjero antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

HONDURAS PODRÍA SER SEDE EN EL 2029

Ubaldo Zavala, presidente del Comité Olímpico, también adelantó que existe la posibilidad que Honduras pueda recibir la sede para desarrollar los Juego Centroamericanos y del Caribe 2029.

Dicha decisión se podría confirmar la primera semana del mes de junio, luego de una reunión que se sostenga en la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), donde está en punto de acta las candidaturas.

"Ya se mencionó en Condepah la posibilidad que Honduras pueda obtener dicha candidatura y eso apuntará al aumento del presupuesto para cada disciplina en el desarrollo de los Juegos Centroamericanos", explicó Zavala.

