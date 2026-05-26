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A frenar a Messi: el posible 11 de la Selección de Honduras ante Argentina

La convocatoria de la Selección de Honduras está servida: así sería el 11 de Honduras.

26 de mayo de 2026 a las 14:17
A frenar a Messi: el posible 11 de la Selección de Honduras ante Argentina
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¡Con varios cambios! Así sería el posible 11 de la Selección de Honduras para enfrentar a Argentina previo al inicio de la Copa del Mundo.

 Mario O. Figueroa
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PORTERO: Édrick Menjívar es uno de los líderes de la actual Selección de Honduras. El guardián recibió la convocatoria de Molina y sería el titular de la H ante Argentina.

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LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales es la lateral zurdo inamovible que tiene Francisco Molina. El futbolista del Austin FC es pieza clave en la nueva Bicolor.

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DEFENSA: El zaguero defensivo Denil Maldonado regresaría al 11 titular de Honduras tras perderse el amistoso ante Perú. El jugador del Rubin Kazan ruso está tocado, pero estaría listo para el duelo ante Argentina.

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DEFENSA: Luis Vega viene de ser titular indiscutible con el Motagua en Liga Nacional. El central zurdo acompañaría a Denil Maldonado.

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LATERAL DERECHO: Cristopher Meléndez, capitán campeón con Motagua, nuevamente tomaría la delantera para convertirse en el lateral derecho de la Selección.

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VOLANTE: Kervin Arriaga viene de ser figura con el Levante de España. El "Misilito" tomará el control de la zona volantes de la Bicolor.

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VOLANTE: Jorge Álvarez se perdió el duelo ante Perú por un tema familiar, pero estaría en el 11 titular frente al combinado argentino.

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VOLANTE: Alejandro Reyes viene de campeonizar con el Motagua. Además, repetiría como el volante creativo de la Selección Nacional de Honduras.

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DELANTERO: Luis Enrique Palma, otro líder que tiene la Bicolor, será el eje por la banda izquierda del ataque de La H ante los actuales campeones del mundo.

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DELANTERO: El atacante del Lugano de Suiza repetiría en el 11 titular de la H frente al combinado argentino en Estados Unidos.

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DELANTERO: Jorge Benguché, atacante de Olimpia, ahora pelearía la titularidad con Keyrol Figueroa, futbolista del Liverpool.

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OPCIONES: Edwin Rodríguez recibió la convocatoria de la Bicolor Hondureña. Ante Perú ingresó en el segundo tiempo.

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OPCIONES: Kevin Guity, lateral derecho de Olimpia, nuevamente apareció en la lista oficial de la Selección de Honduras.

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OPCIONES: Keyrol Figueroa es la gran novedad en el listado de la Selección Nacional de Honduras para el duelo ante la campeona del mundo.

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OPCIONES: Exon Arzú sigue en el listado oficial del entrenador español José Francisco Molina. El jugador aurinegro fue parte de la concentración en Segovia, España.

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OPCIONES: Erick Puerto, futbolista del Platense de Puerto Cortés, es otro de los jugadores que recibió una convocatoria consecutiva.

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OPCIONES: Giancarlo Sacaza sería uno de los sacrificados ante el regreso del defensor Denil Maldonado.

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