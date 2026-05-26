El goleador que rechazó ir al Mundial y confiesa el motivo: "No lo merecía"

Su primera participación fue en Alemania-1974 y tuvieron que esperar 52 años para sellar su regreso a un Mundial al clasificarse para el torneo de 2026. Esto se considera un verdadero milagro deportivo debido al contexto en el que se logró, ya que tuvo que jugar todos sus partidos como "local" en sedes alternas como Curazao y Barbados debido a la severa crisis de seguridad y política que atraviesa el país.