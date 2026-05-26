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¡Renacidos! 15 futbolistas que destacaron en el torneo Clausura 2026

Los futbolistas del Motagua, Marathón y Real España que resurgieron en el torneo Clausura.

26 de mayo de 2026 a las 15:55
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¡RENACIERON EN EL CLAUSURA! 15 futbolistas que se robaron el protagonismo en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Mario O. Figueroa
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CARLOS ARGUETA: El lateral derecho perdió protagonismo con el Motagua, terminó saliendo del mimado, pero resurgió con los colores del Olancho FC en el torneo Clausura.

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JEFFRYN MACÍAS: En el torneo Apertura no mostró su mejor rendimiento con Motagua, pero recuperó el protagonismo en el Clausura, en donde quedó campeón con el mimado.

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ISAAC CASTILLO: El volante mixto fue una de las piezas claves del Marathón para alcanzar una nueva final en la Liga Nacional de Honduras.

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JONATHAN ROUGIER: El guardián argentino naturalizado hondureño brilló en las triangulares del torneo Clausura. Además, solamente recibió un gol en el tiempo reglamentario de la gran final.

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LUIS ORTIZ: El guardián hondureño fue pieza clave en la obtención del título azul en el torneo Clausura. Mejoró con respecto al torneo Apertura.

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CLEVER PORTILLO: Le terminó ganando el pulso a Ricky Zapata por el costado izquierdo. Anotó el gol que valió la copa veinte para el Motagua.

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ALEJANDRO REYES: Tuvo un Clausura de ensueño al ser pieza clave en el título del mimado. Además, ya suma dos convocatorias con el entrenador de Honduras José Francisco Molina.

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JORGE SERRANO: El panameño superó dos torneos de bajo rendimiento. El atacante demostró notable mejoría y agarró la titularidad bajo el mando de Javier López.

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MICHAELL CHIRINOS: El atacante endosó seis tantos con el conjunto merengue y fue el futbolista de Olimpia con mejor rendimiento.

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ROBERTO OSORTO: El juvenil volante aurinegro resurgió en el torneo Clausura. Jeaustin Campos le dio protagonismo y mejoró notablemente con respecto al torneo Apertura.

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JACK BAPTISTE: Se convirtió el péndulo del mediocampo aurinegro en el torneo Clausura. El ex Motagua brilló con Real España. De lo más destacado del certamen que finalizó este domingo.

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GABRIEL ARAÚJO: El brasileño salió de Olimpia, pero en Génesis PN fue la gran figura convirtiéndose en el máximo goleador y guiando a su equipo hasta las triangulares.

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DENILSON NÚÑEZ: "Camavinga" destacó bajo el mando de Fernando Mira en el torneo Clausura de la Liga Nacional.

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MARCO ACEITUNO: El delantero hondureño fue pieza clave para que el Choloma se salvara del descenso en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

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