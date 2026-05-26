¡Renacidos! 15 futbolistas que destacaron en el torneo Clausura 2026

¡RENACIERON EN EL CLAUSURA! 15 futbolistas que se robaron el protagonismo en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
CARLOS ARGUETA: El lateral derecho perdió protagonismo con el Motagua, terminó saliendo del mimado, pero resurgió con los colores del Olancho FC en el torneo Clausura.
JEFFRYN MACÍAS: En el torneo Apertura no mostró su mejor rendimiento con Motagua, pero recuperó el protagonismo en el Clausura, en donde quedó campeón con el mimado.
ISAAC CASTILLO: El volante mixto fue una de las piezas claves del Marathón para alcanzar una nueva final en la Liga Nacional de Honduras.
JONATHAN ROUGIER: El guardián argentino naturalizado hondureño brilló en las triangulares del torneo Clausura. Además, solamente recibió un gol en el tiempo reglamentario de la gran final.
LUIS ORTIZ: El guardián hondureño fue pieza clave en la obtención del título azul en el torneo Clausura. Mejoró con respecto al torneo Apertura.
CLEVER PORTILLO: Le terminó ganando el pulso a Ricky Zapata por el costado izquierdo. Anotó el gol que valió la copa veinte para el Motagua.
ALEJANDRO REYES: Tuvo un Clausura de ensueño al ser pieza clave en el título del mimado. Además, ya suma dos convocatorias con el entrenador de Honduras José Francisco Molina.
JORGE SERRANO: El panameño superó dos torneos de bajo rendimiento. El atacante demostró notable mejoría y agarró la titularidad bajo el mando de Javier López.
MICHAELL CHIRINOS: El atacante endosó seis tantos con el conjunto merengue y fue el futbolista de Olimpia con mejor rendimiento.
ROBERTO OSORTO: El juvenil volante aurinegro resurgió en el torneo Clausura. Jeaustin Campos le dio protagonismo y mejoró notablemente con respecto al torneo Apertura.
JACK BAPTISTE: Se convirtió el péndulo del mediocampo aurinegro en el torneo Clausura. El ex Motagua brilló con Real España. De lo más destacado del certamen que finalizó este domingo.
GABRIEL ARAÚJO: El brasileño salió de Olimpia, pero en Génesis PN fue la gran figura convirtiéndose en el máximo goleador y guiando a su equipo hasta las triangulares.
DENILSON NÚÑEZ: "Camavinga" destacó bajo el mando de Fernando Mira en el torneo Clausura de la Liga Nacional.
MARCO ACEITUNO: El delantero hondureño fue pieza clave para que el Choloma se salvara del descenso en el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.