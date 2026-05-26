Fichajes: Olimpia se fija en "killer", Sacaza es noticia y Bengtson con ofertas

Javier López sobre el zaguero Giancarlo Sacaza, quien saldría al extranjero: "Sinceramente no creo que salga en este mercado, yo creo que hay que consolidarlo aquí. Yo creo que para poder salir se tiene que consolidar en la Selección, se tiene que consolidar en Motagua. Dio un paso importante, que es formar parte de un equipo que sale campeón y ser protagónico, pero yo creo que es pronto para que él salga".