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Fichajes: Olimpia se fija en "killer", Sacaza es noticia y Bengtson con ofertas

Se comienza a calentar el mercado de fichajes en los clubes de la Liga Nacional de Honduras.

26 de mayo de 2026 a las 17:11
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Se comienza a calentar el mercado de fichajes en los clubes de la Liga Nacional de Honduras.
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Elías Garcías sigue sin renovar en Platense a pesar que se adelantó un acuerdo entre ambos.
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Igualmente el caso de Brandon Santos, quien no llega a un arreglo con la directiva de Platense.
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Samuel Pozantes, lateral derecho, sigue como agente tras su finalización con Platense. Es del interés de Marathón y Real España.
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El meta Gerson Argueta renovó contrato con los Potros y se afianza tras la salida de Harold Fonseca.
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La academia del Real España despidió en sus redes sociales al técnico José Valladares quien suena fuerte en el Walter Ferreti de Nicaragua.
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El extremo Antony García volvería a la MLS, tiene una opción y podría ejecutarla tras sus buenas actuaciones en Real España.
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Diego Rodríquez sigue analizando su futuro, en Olimpia lo tienen en el radar.
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En duda renovación de Rubilio Castillo con Marathón debido que será operado de la rodilla y tibia.
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Exon Arzú, extremo del Real España, terminó préstamo en el clun y si el Houston Dynamo lo pide se debe ir.
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Olimpia pendiente de Carlos Argueta, lateral izquierdo de Potros de Olancho FC, con quien se contactaron.
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Luis Vega, a quien se le vence el contrato, dio a conocer que pasará por el quirófano. "Desde hace 10 meses tengo que operarme la rodilla, es una limpieza", sostuvo.
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Eddie Hernández, goleador del torneo Clausura con 14 tantos jugando para Real España, en pláticas con un equipo fuera de Honduras. Tiene año y medio de contrato, pero existe una cláusula de salida.
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Amado Guevara, exjugador de Honduras, ha sido separado del cuerpo técnico del Carolina Core de la MLS Next Pro de Estados Unidos luego de tres años en su función. "Estas decisiones nunca son fáciles, pero creemos que son necesarias a medida que continuamos construyendo la cultura, los estándares y el futuro competitivo que imaginamos para este club. Le deseamos a cada uno de los miembros del personal que sale éxito en sus futuros esfuerzos", dijo Megan Oblesby, principal inversora del club.
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Olimpia se prepara para ofrecerle un nuevo contrato a Jorge Benguché, pero hay equipos en Costa Rica interesados. El técnico Eduardo Espinel lo quiere mantener en el plantel.
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Javier López, técnico de Motagua, habló en TVC de posibles salidas en la plantilla: "Al algún joven que nos interesa que se vaya prestado para que tenga participación, en general ya tenemos la plantilla, ahora con este éxito está más que probada".
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Javier López sobre el caso de Marcelo Santos, quien quedó sin contrato: "Todos están en evaluación, los que tiene contrato y los que no, la mayoría van a seguir. Esto es para mejorar, quizá lastimosamente habrá que decidir que algún jugador no vaya a continuar".
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Javier López sobre el zaguero Giancarlo Sacaza, quien saldría al extranjero: "Sinceramente no creo que salga en este mercado, yo creo que hay que consolidarlo aquí. Yo creo que para poder salir se tiene que consolidar en la Selección, se tiene que consolidar en Motagua. Dio un paso importante, que es formar parte de un equipo que sale campeón y ser protagónico, pero yo creo que es pronto para que él salga".
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El técnico argentino Pablo Lavallén tiene ofrecimiento de continuidad por dos años en Marathón, pero le salieron ofertas de Argentina y Chile.
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El argentino Brian Farioli tiene en su mano el contrato de continuidad por parte de la directiva de Marathón.
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Kilmar Peña, goleador con 11 tantos para Lobos UPNFM en el torneo Clausura, en el radar del Olimpia. Es agente libre.
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Potros de Olancho FC y Marathón se encuentran interesados en los goles de Jerry Bengtson, habría ofertas en la mesa. Al atacante de 39 años las ofertas le seducen.
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