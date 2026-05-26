Los jugadores del América que están fuera: sin contrato y uno pidió su salida

Tras firmar otra temporada sin títulos, la entidad azulcrema tomará cartas en el asunto con varios futbolistas y algunos ya conocen que no seguirán en el club de cara al Apertura 2026. Otros terminan contrato y una figura pidió su salida.
Néstor Araújo - Su etapa con el club ha llegado oficialmente a su fin. El defensor mexicano no continuará luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato, mismo que concluirá el próximo 30 de junio. De esta manera, el central abandonará la institución como agente libre tras cuatro temporadas marcadas por altibajos y una pérdida progresiva de protagonismo.
Israel Reyes - Hay reportes que lo vinculan con la Roma de la Serie A y sería una dura baja porque es fundamental en la plantilla americanista. El propio zaguero ha manifestado que después de la Copa del Mundo que disputará con México tomará la decisión.
"Lo que hago en mi presente con la selección mexicana es lo que me va a catapultar para ese tipo de metas y sueños que tengo. Me estoy enfocando en hacer un buen Mundial y representar muy bien a México, y eso es lo que me ayudará a cumplir esos sueños (de jugar en Europa)", manifestó Reyes.
Kevin Álvarez - Nunca se afianzó en el América y, aunque prometía mucho por la inversión que se hizo, no hay comunión entre él y la afición. De acuerdo con los reportes de Marca México, el lateral no entraría en los planes de la insitución de cara al Apertura 2026.
Sebastián Cáceres - Se recupera de una lesión en el rostro que sufrió en las semifinales contra los Pumas. El defensor disputará su primer Mundial con la selección de Uruguay y, tras el evento, tendría su futuro en Europa. Su continuidad en el nido es una de las grandes incógnitas debido al interés de clubes italianos.
Jonathan Dos Santos - El mediocampista y uno de los capitanes del equipo sigue sin renovar su contrato y parece que hasta se despidió de los hinchas americanistas después la dolorosa eliminación ante los Pumas. La prensa mexicana desliza que podría anunciar su retiro de las canchas.
Ralph Orquín - El defensor mexico-estadounidense cuenta con altas probabilidades de no renovar su vínculo con las águilas y también se marcharía con la carta de libertad.
José Raúl Zúñiga - El delantero colombiano podría salir debido a su baja producción goleadora desde su llegada (solo un tanto en 15 partidos del Clausura). Actualmente, se recupera de una fractura de clavícula.
Cristian Borja - Concluye contrato a finales de junio y no se vislumbran pláticas para su renovación. El lateral colombiano podría haber disputado su último torneo con la camiseta azulcrema.
Alexis Gutiérrez - Su bajo acoplamiento en el sistema táctico de Jardine lo sitúa como una opción viable de salida. El volante mexicano, de 26 años, estuvo prácticamente borrado durante el presente Clausura.
Ramón Juárez - El defensor de 25 años todavía cuenta con un año de contrato, pero todavía no hay pláticas para su renovación y el América lo colocaría en el próximo mercado para no dejarlo salir libre en 2027.
Alan Cervantes - Mediocampista que solo disputó 127 minutos en seis apariciones y tendría listas las maletas para abandonar el club. Según publica Azteca Deportes, el cuerpo técnico entiende que quedó a deber con el rendimiento a lo largo del semestre.
Santiago Naveda - El canterano americanista regresó al club el año pasado con la ilusión de consolidarse en el primer equipo. No obstante, su participación ha sido prácticamente anecdótica, ya que bajo el mandato de André Jardine no tuvo minutos en el Clausura y compitió en las reservas.
Henry Martín - Tras fallar el pena definitivo que causó la eliminación ante Pumas, el diario Récord publicó que 'La Bomba' pidió formalmente a la directiva su salida del club. Al quedarle seis meses de contrato (vence en diciembre de 2026), el delantero busca ser vendido en esta ventana veraniega para dejarle una ganancia económica a la institución en lugar de irse gratis.
Víctor Gomes - El auxiliar técnico dejó su puesto en el cuerpo de trabajo de André Jardine y se despidió del club luego de tres años. "Gracias, Club América, por regalarme uno de los capítulos más especiales de mi vida. Hoy me toca cerrar esta etapa para asumir un nuevo desafío, pero me voy con el corazón lleno de gratitud y recuerdos inolvidables de todo lo que vivimos juntos", expresó a través de sus redes sociales.