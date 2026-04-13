Florentino Pérez

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Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal... Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa, que mi salud es perfecta
2026-04-13
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