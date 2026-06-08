Copa UNITEC 2026 culmina con éxito y fortalece el deporte universitario en Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. El deporte universitario vivió una de sus jornadas más memorables con la gran final y ceremonia de clausura de la II Edición de la Copa UNITEC 2026, un evento que reunió a cerca de 800 participantes entre estudiantes atletas, entrenadores, autoridades académicas y delegaciones universitarias de distintas regiones del país.
Las instalaciones del Polideportivo UNITEC Tegucigalpa fueron el escenario donde se definieron los campeones de las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en las ramas femenina como masculina, cerrando una semana de competencia caracterizada por la pasión, la entrega y el compañerismo entre los universitarios.
En esta edición participaron la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), la Universidad Politécnica de Honduras (UPH), la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC, consolidando un espacio que promueve la sana convivencia, el liderazgo juvenil y el desarrollo integral a través del deporte.
Una competencia marcada por el respeto y el crecimiento deportivo
Durante el desarrollo de la Copa UNITEC 2026, las distintas universidades demostraron un alto nivel competitivo, reflejando el crecimiento que ha experimentado el deporte universitario hondureño en los últimos años.
Para Josué Sánchez, coordinador de Deportes de UNITEC, uno de los mayores logros de esta edición fue comprobar cómo el deporte continúa ganando protagonismo dentro de las instituciones de educación superior.
"Vivimos una copa muy especial, con mucha intensidad, competitividad y rivalidades deportivas que enriquecieron cada encuentro. Sin embargo, lo más valioso fue que siempre prevaleció el deportivismo, el respeto y la convivencia entre las universidades participantes. Ver a tantos jóvenes disfrutando de esta experiencia confirma que estos espacios son necesarios para seguir fortaleciendo el deporte universitario en Honduras", expresó Sánchez.
El coordinador destacó además que el crecimiento observado en cada disciplina es resultado del trabajo conjunto que realizan las universidades para impulsar el talento de sus estudiantes atletas.
Premiación al esfuerzo de los atletas
Fútbol Masculino
Máximo Goleador de Fútbol:
Pablo Oved Laínez Reyes de la UNPH
Porteros menos Goleados:
Anthony Xavier Medina Midence de Jaguares UNITEC
Ángel Gabriel Guevara de UPNFM
MVP de la Final:
Janiel Jonan Ruiz Martínez de la UPNFM
Fútbol Femenino
Máximas Goleadoras de Fútbol:
Ericka Dayana Cárdenas Pavón de UNITEC
Aileen Zelaya Rodríguez de la UNAH
Porteras Menos Goleadas:
Alexandra Nicolle Urbina Chirinos de Jaguares UNITEC
Yeron Alizze Ruiz Cruz de la UNAH
MVP Del Torneo:
Ericka Dayana Cárdenas Pavón de Jaguares UNITEC
Podio de Fútbol Femenino
Tercer Lugar: UNICAH
Segundo Lugar: UNITEC
Primer Lugar: UNAH
Podio de Fútbol Masculino
Tercer Lugar: UNPH
Segundo Lugar: UNITEC
Primer Lugar: UPNFM
Baloncesto Femenino
Mejor anotadora de Doble Femenino:
Andrea Diaz de la UNAH
Mejor anotadora de Triple Femenino:
Tirsa García de la UNAH
MVP del torneo:
Tisa García de la UNAH
Baloncesto Masculino
Mejor anotador Doble Masculino:
Samuel López de la UNAH
Mejor anotador de Triple Masculino:
Samuel Valladares de la UNAH
MVP del Torneo:
Samuel López de la UNAH
Podio Baloncesto Femenino
Tercer Lugar: UNITEC
Segundo Lugar: UPNFM
Primer Lugar: UNAH
Podio Baloncesto Masculino
Tercer Lugar: UNICAH
Segundo Lugar: UNITEC
Primer Lugar: UNAH
Voleibol Femenino
Mejor Colocadora:
Sara Serrano de Jaguares UNITEC
Mejor Libero:
Andrea Zúniga de jaguares UNITEC
Mejor atacante:
Natalia Aguilar de Jaguares UNITEC
MVP del juego Final:
Andrea Zúniga de jaguares UNITEC
Voleibol Masculino
Mejor Colocador:
Héctor Duarte de la UNAH
Mejor Libero:
Edwin Juda de Izaguirre de la UNAH
Mejor atacante:
David Villato de la UNAH
MVP del Torneo:
David Villato de la UNAH
Podio Voleibol Femenino
Tercer Lugar: UNICAH
Segundo Lugar: UNAH
Primer Lugar: UNITEC
Podio Voleibol Masculino
Tercer Lugar: UJCV
Segundo Lugar: UNITEC
Primer Lugar: UNAH
Compromiso
La organización destacó el compromiso mostrado por todas las delegaciones participantes, independientemente de los resultados obtenidos, resaltando que la verdadera esencia de la Copa UNITEC radica en fomentar la integración universitaria, el trabajo en equipo y la formación integral de los estudiantes.
"Esta copa nos deja grandes aprendizajes y la satisfacción de haber construido un evento para todos. Siempre existirán aspectos por mejorar, pero logramos cumplir el objetivo principal: brindar una experiencia deportiva de calidad para los estudiantes. Agradecemos profundamente a cada universidad, a los entrenadores y a los atletas porque ellos son los verdaderos protagonistas. El crecimiento que vemos hoy en el deporte universitario es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las instituciones que creen en el poder transformador del deporte", finalizó Sánchez.
Con la clausura de esta segunda edición, la Copa UNITEC reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios que promuevan hábitos saludables, liderazgo, disciplina y oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, consolidándose como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del país.