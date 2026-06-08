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Copa UNITEC 2026 culmina con éxito y fortalece el deporte universitario en Honduras

La emoción, la competitividad y el espíritu deportivo marcaron el cierre de la II Edición de la Copa UNITEC 2026, un evento que reunió a cientos de estudiantes atletas de las principales universidades del país

Copa UNITEC 2026 culmina con éxito y fortalece el deporte universitario en Honduras

La gran final de la Copa UNITEC 2026 reunió a las principales universidades del país en una jornada marcada por la emoción, la sana competencia y el espíritu deportivo.
08 de junio de 2026 a las 16:00

Tegucigalpa, Honduras-. El deporte universitario vivió una de sus jornadas más memorables con la gran final y ceremonia de clausura de la II Edición de la Copa UNITEC 2026, un evento que reunió a cerca de 800 participantes entre estudiantes atletas, entrenadores, autoridades académicas y delegaciones universitarias de distintas regiones del país.

Las instalaciones del Polideportivo UNITEC Tegucigalpa fueron el escenario donde se definieron los campeones de las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en las ramas femenina como masculina, cerrando una semana de competencia caracterizada por la pasión, la entrega y el compañerismo entre los universitarios.

Los equipos campeones recibieron sus trofeos durante la ceremonia de premiación que puso fin a una intensa semana de competencias universitarias.

Los equipos campeones recibieron sus trofeos durante la ceremonia de premiación que puso fin a una intensa semana de competencias universitarias.

En esta edición participaron la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), la Universidad Politécnica de Honduras (UPH), la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC, consolidando un espacio que promueve la sana convivencia, el liderazgo juvenil y el desarrollo integral a través del deporte.

Las atletas más destacados fueron reconocidos por su talento, liderazgo y desempeño durante la Copa UNITEC 2026

Las atletas más destacados fueron reconocidos por su talento, liderazgo y desempeño durante la Copa UNITEC 2026

Una competencia marcada por el respeto y el crecimiento deportivo

Durante el desarrollo de la Copa UNITEC 2026, las distintas universidades demostraron un alto nivel competitivo, reflejando el crecimiento que ha experimentado el deporte universitario hondureño en los últimos años.

Los atletas más sobresalientes del torneo fueron reconocidos por su desempeño individual durante la ceremonia de premiación realizada en el Polideportivo UNITEC Tegucigalpa.

Los atletas más sobresalientes del torneo fueron reconocidos por su desempeño individual durante la ceremonia de premiación realizada en el Polideportivo UNITEC Tegucigalpa.

Para Josué Sánchez, coordinador de Deportes de UNITEC, uno de los mayores logros de esta edición fue comprobar cómo el deporte continúa ganando protagonismo dentro de las instituciones de educación superior.

"Vivimos una copa muy especial, con mucha intensidad, competitividad y rivalidades deportivas que enriquecieron cada encuentro. Sin embargo, lo más valioso fue que siempre prevaleció el deportivismo, el respeto y la convivencia entre las universidades participantes. Ver a tantos jóvenes disfrutando de esta experiencia confirma que estos espacios son necesarios para seguir fortaleciendo el deporte universitario en Honduras", expresó Sánchez.

Josué Sánchez, coordinador de Deportes de UNITEC, destacó el crecimiento del deporte universitario y la importancia de crear espacios que fortalezcan el desarrollo integral de los estudiantes.

Josué Sánchez, coordinador de Deportes de UNITEC, destacó el crecimiento del deporte universitario y la importancia de crear espacios que fortalezcan el desarrollo integral de los estudiantes.

El coordinador destacó además que el crecimiento observado en cada disciplina es resultado del trabajo conjunto que realizan las universidades para impulsar el talento de sus estudiantes atletas.

La Universidad Nacional de la Policía de Honduras (ANAPO/UNPH) obtuvo el tercer lugar en fútbol masculino, destacando por su disciplina, entrega y competitividad durante toda la Copa UNITEC 2026.

La Universidad Nacional de la Policía de Honduras (ANAPO/UNPH) obtuvo el tercer lugar en fútbol masculino, destacando por su disciplina, entrega y competitividad durante toda la Copa UNITEC 2026.

Premiación al esfuerzo de los atletas

Fútbol Masculino

Máximo Goleador de Fútbol:

Pablo Oved Laínez Reyes de la UNPH

Porteros menos Goleados:

Anthony Xavier Medina Midence de Jaguares UNITEC

Ángel Gabriel Guevara de UPNFM

Anthony Xavier Medina Midence de Jaguares UNITEC y Ángel Gabriel Guevara de la UPNFM fueron reconocidos como los porteros menos goleados del torneo de fútbol masculino, gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

Anthony Xavier Medina Midence de Jaguares UNITEC y Ángel Gabriel Guevara de la UPNFM fueron reconocidos como los porteros menos goleados del torneo de fútbol masculino, gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

MVP de la Final:

Janiel Jonan Ruiz Martínez de la UPNFM

Fútbol Femenino

Máximas Goleadoras de Fútbol:

Ericka Dayana Cárdenas Pavón de UNITEC

Aileen Zelaya Rodríguez de la UNAH

Porteras Menos Goleadas:

Alexandra Nicolle Urbina Chirinos de Jaguares UNITEC

Yeron Alizze Ruiz Cruz de la UNAH

MVP Del Torneo:

Ericka Dayana Cárdenas Pavón de Jaguares UNITEC

Podio de Fútbol Femenino

Tercer Lugar: UNICAH

Segundo Lugar: UNITEC

Primer Lugar: UNAH

Podio de Fútbol Masculino

Tercer Lugar: UNPH

Segundo Lugar: UNITEC

Primer Lugar: UPNFM

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se coronó campeona del torneo de fútbol masculino de la Copa UNITEC 2026.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se coronó campeona del torneo de fútbol masculino de la Copa UNITEC 2026.

Baloncesto Femenino

Mejor anotadora de Doble Femenino:

Andrea Diaz de la UNAH

Mejor anotadora de Triple Femenino:

Tirsa García de la UNAH

MVP del torneo:

Tisa García de la UNAH

Baloncesto Masculino

Mejor anotador Doble Masculino:

Samuel López de la UNAH

Mejor anotador de Triple Masculino:

Samuel Valladares de la UNAH

MVP del Torneo:

Samuel López de la UNAH

Podio Baloncesto Femenino

Tercer Lugar: UNITEC

Segundo Lugar: UPNFM

Primer Lugar: UNAH

Las Lobas de la UPNFM conquistaron el segundo lugar en baloncesto femenino, destacándose por su entrega, disciplina y excelente desempeño a lo largo de toda la competencia universitaria.

Las Lobas de la UPNFM conquistaron el segundo lugar en baloncesto femenino, destacándose por su entrega, disciplina y excelente desempeño a lo largo de toda la competencia universitaria.

Podio Baloncesto Masculino

Tercer Lugar: UNICAH

Segundo Lugar: UNITEC

Primer Lugar: UNAH

Voleibol Femenino

Mejor Colocadora:

Sara Serrano de Jaguares UNITEC

Mejor Libero:

Andrea Zúniga de jaguares UNITEC

Mejor atacante:

Natalia Aguilar de Jaguares UNITEC

MVP del juego Final:

Andrea Zúniga de jaguares UNITEC

Sara Serrano, Andrea Zúñiga y Natalia Aguilar, representantes de Jaguares UNITEC, recibieron reconocimientos individuales como mejor colocadora, mejor líbero y mejor atacante, respectivamente, consolidando el dominio del equipo en el voleibol femenino.

Sara Serrano, Andrea Zúñiga y Natalia Aguilar, representantes de Jaguares UNITEC, recibieron reconocimientos individuales como mejor colocadora, mejor líbero y mejor atacante, respectivamente, consolidando el dominio del equipo en el voleibol femenino.

Voleibol Masculino

Mejor Colocador:

Héctor Duarte de la UNAH

Mejor Libero:

Edwin Juda de Izaguirre de la UNAH

Mejor atacante:

David Villato de la UNAH

MVP del Torneo:

David Villato de la UNAH

Podio Voleibol Femenino

Tercer Lugar: UNICAH

Segundo Lugar: UNAH

Primer Lugar: UNITEC

Podio Voleibol Masculino

Tercer Lugar: UJCV

Segundo Lugar: UNITEC

Primer Lugar: UNAH

Los Pumas de la UNAH se proclamaron campeones del torneo de voleibol masculino tras una sobresaliente participación que los llevó a conquistar el primer lugar de la Copa UNITEC 2026.

Los Pumas de la UNAH se proclamaron campeones del torneo de voleibol masculino tras una sobresaliente participación que los llevó a conquistar el primer lugar de la Copa UNITEC 2026.

Compromiso

La organización destacó el compromiso mostrado por todas las delegaciones participantes, independientemente de los resultados obtenidos, resaltando que la verdadera esencia de la Copa UNITEC radica en fomentar la integración universitaria, el trabajo en equipo y la formación integral de los estudiantes.

Gracias al trabajo conjunto del equipo de Vida Estudiantil, coordinadores deportivos, colaboradores y voluntarios de UNITEC, la Copa UNITEC 2026 se consolidó como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del país.

Gracias al trabajo conjunto del equipo de Vida Estudiantil, coordinadores deportivos, colaboradores y voluntarios de UNITEC, la Copa UNITEC 2026 se consolidó como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del país.

"Esta copa nos deja grandes aprendizajes y la satisfacción de haber construido un evento para todos. Siempre existirán aspectos por mejorar, pero logramos cumplir el objetivo principal: brindar una experiencia deportiva de calidad para los estudiantes. Agradecemos profundamente a cada universidad, a los entrenadores y a los atletas porque ellos son los verdaderos protagonistas. El crecimiento que vemos hoy en el deporte universitario es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las instituciones que creen en el poder transformador del deporte", finalizó Sánchez.

Con la clausura de esta segunda edición, la Copa UNITEC reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios que promuevan hábitos saludables, liderazgo, disciplina y oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, consolidándose como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del país.



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