Copa UNITEC 2026 culmina con éxito y fortalece el deporte universitario en Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. El deporte universitario vivió una de sus jornadas más memorables con la gran final y ceremonia de clausura de la II Edición de la Copa UNITEC 2026, un evento que reunió a cerca de 800 participantes entre estudiantes atletas, entrenadores, autoridades académicas y delegaciones universitarias de distintas regiones del país. Las instalaciones del Polideportivo UNITEC Tegucigalpa fueron el escenario donde se definieron los campeones de las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en las ramas femenina como masculina, cerrando una semana de competencia caracterizada por la pasión, la entrega y el compañerismo entre los universitarios.

En esta edición participaron la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), la Universidad Politécnica de Honduras (UPH), la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC, consolidando un espacio que promueve la sana convivencia, el liderazgo juvenil y el desarrollo integral a través del deporte.

Una competencia marcada por el respeto y el crecimiento deportivo

Durante el desarrollo de la Copa UNITEC 2026, las distintas universidades demostraron un alto nivel competitivo, reflejando el crecimiento que ha experimentado el deporte universitario hondureño en los últimos años.

Para Josué Sánchez, coordinador de Deportes de UNITEC, uno de los mayores logros de esta edición fue comprobar cómo el deporte continúa ganando protagonismo dentro de las instituciones de educación superior. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Vivimos una copa muy especial, con mucha intensidad, competitividad y rivalidades deportivas que enriquecieron cada encuentro. Sin embargo, lo más valioso fue que siempre prevaleció el deportivismo, el respeto y la convivencia entre las universidades participantes. Ver a tantos jóvenes disfrutando de esta experiencia confirma que estos espacios son necesarios para seguir fortaleciendo el deporte universitario en Honduras", expresó Sánchez.

El coordinador destacó además que el crecimiento observado en cada disciplina es resultado del trabajo conjunto que realizan las universidades para impulsar el talento de sus estudiantes atletas.

Premiación al esfuerzo de los atletas

Fútbol Masculino Máximo Goleador de Fútbol: Pablo Oved Laínez Reyes de la UNPH Porteros menos Goleados: Anthony Xavier Medina Midence de Jaguares UNITEC Ángel Gabriel Guevara de UPNFM

MVP de la Final: Janiel Jonan Ruiz Martínez de la UPNFM Fútbol Femenino Máximas Goleadoras de Fútbol: Ericka Dayana Cárdenas Pavón de UNITEC Aileen Zelaya Rodríguez de la UNAH Porteras Menos Goleadas: Alexandra Nicolle Urbina Chirinos de Jaguares UNITEC Yeron Alizze Ruiz Cruz de la UNAH MVP Del Torneo: Ericka Dayana Cárdenas Pavón de Jaguares UNITEC Podio de Fútbol Femenino Tercer Lugar: UNICAH Segundo Lugar: UNITEC Primer Lugar: UNAH Podio de Fútbol Masculino Tercer Lugar: UNPH Segundo Lugar: UNITEC Primer Lugar: UPNFM

Baloncesto Femenino Mejor anotadora de Doble Femenino: Andrea Diaz de la UNAH Mejor anotadora de Triple Femenino: Tirsa García de la UNAH MVP del torneo: Tisa García de la UNAH Baloncesto Masculino Mejor anotador Doble Masculino: Samuel López de la UNAH Mejor anotador de Triple Masculino: Samuel Valladares de la UNAH MVP del Torneo: Samuel López de la UNAH Podio Baloncesto Femenino Tercer Lugar: UNITEC Segundo Lugar: UPNFM Primer Lugar: UNAH

Podio Baloncesto Masculino Tercer Lugar: UNICAH Segundo Lugar: UNITEC Primer Lugar: UNAH Voleibol Femenino Mejor Colocadora: Sara Serrano de Jaguares UNITEC Mejor Libero: Andrea Zúniga de jaguares UNITEC Mejor atacante: Natalia Aguilar de Jaguares UNITEC MVP del juego Final: Andrea Zúniga de jaguares UNITEC

Voleibol Masculino Mejor Colocador: Héctor Duarte de la UNAH Mejor Libero: Edwin Juda de Izaguirre de la UNAH Mejor atacante: David Villato de la UNAH MVP del Torneo: David Villato de la UNAH Podio Voleibol Femenino Tercer Lugar: UNICAH Segundo Lugar: UNAH Primer Lugar: UNITEC Podio Voleibol Masculino Tercer Lugar: UJCV Segundo Lugar: UNITEC Primer Lugar: UNAH

Compromiso

La organización destacó el compromiso mostrado por todas las delegaciones participantes, independientemente de los resultados obtenidos, resaltando que la verdadera esencia de la Copa UNITEC radica en fomentar la integración universitaria, el trabajo en equipo y la formación integral de los estudiantes.

"Esta copa nos deja grandes aprendizajes y la satisfacción de haber construido un evento para todos. Siempre existirán aspectos por mejorar, pero logramos cumplir el objetivo principal: brindar una experiencia deportiva de calidad para los estudiantes. Agradecemos profundamente a cada universidad, a los entrenadores y a los atletas porque ellos son los verdaderos protagonistas. El crecimiento que vemos hoy en el deporte universitario es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las instituciones que creen en el poder transformador del deporte", finalizó Sánchez. Con la clausura de esta segunda edición, la Copa UNITEC reafirma su compromiso de continuar impulsando espacios que promuevan hábitos saludables, liderazgo, disciplina y oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones, consolidándose como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del país.