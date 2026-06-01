Fiesta deportiva: San Pedro Sula vibró con la Copa UNITEC

Más de 800 jóvenes de siete universidades participaron en la segunda edición de la Copa UNITEC San Pedro Sula, realizada del 25 al 29 de mayo. El evento culminó con la premiación de los equipos ganadores y el reconocimiento a los deportistas que destacaron en las competencias de baloncesto, fútbol y voleibol, en las ramas femenina y masculina. El Polideportivo de UNITEC fue escenario de la ceremonia de premiación, donde los ganadores recibieron copas, trofeos y medallas. Las competencias también se desarrollaron en la cancha de Patria Marathon.

En esta edición participaron deportistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad de San Pedro Sula (USAP), Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC). Jenifer Velásquez, directora de Vida Estudiantil de UNITEC, expresó su satisfacción por la realización de este evento deportivo, cuyo propósito es fortalecer los lazos de amistad entre estudiantes y fomentar el desarrollo de habilidades más allá del ámbito académico, “en un entorno seguro y saludable”.

Velásquez destacó que, después de la pandemia, UNITEC fue la única universidad que reactivó sus actividades deportivas. “Creemos que este tipo de eventos generan espacios donde los jóvenes pueden convivir, generar nuevas experiencias y, sobre todo, crear esos lazos de amistad entre las universidades”, subrayó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La directora también resaltó la exposición digital alcanzada por la Copa UNITEC, con las universidades participantes compartiendo contenido en redes sociales durante el evento. Según indicó, este alcance orgánico fortaleció la visibilidad de las instituciones participantes.

Para la tercera edición de la Copa, expresó su deseo de que el evento continúe evolucionando y renovándose, y manifestó su expectativa de que, para 2028, otra universidad asuma la sede, de manera que sus plataformas también contribuyan al fortalecimiento y la promoción del deporte universitario. El evento en San Pedro Sula contó con el respaldo de varios patrocinadores: Claro (patrocinador oficial), Davivienda, CRM, Texaco Las Palmas, Sycon, Multicable, Fitness and Health, Agua Purificadora Natural Arroyo, Arte Empresarial, Meiko y Pronto.

Copa UNITEC Tegucigalpa

La Copa UNITEC Tegucigalpa se realizará del 1 al 5 de junio en el Polideportivo de UNITEC, la Villa Olímpica, las canchas de La Vega y el Estadio Nacional Chelato Uclés. El torneo contará con la participación de 1,200 deportistas de ocho universidades: Universidad de Defensa de Honduras (UDH), Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), UNICAH, UNAH, UPNFM, Universidad Politécnica de Honduras (UPH), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC. Para conocer los horarios y calendarios de los partidos visite las redes sociales oficiales de Jaguares UNITEC Honduras en Facebook e Instagram, así como en la plataforma Copa Fácil, mediante la búsqueda “Copa UNITEC Tegucigalpa”.

Premiación de la II Edición de la Copa UNITEC en San Pedro Sula:

Fútbol Masculino Máximo Goleador de Fútbol:

Allan Joel Santos Lagos, de Lobos UPNFM con 4 goles Portero menos Goleado:

Genaro Daniel Sabillón Bonilla, de Lobos UPNFM MVP de la Final:

Genaro Daniel Sabillón Bonilla, de Lobos UPNFM

Futbol Femenino Máxima Goleadora de Fútbol:

Stephanie Giselle Kury Canahuati, de Jaguares UNITEC con 7 goles Portera menos Goleada:

María José Muñoz Chacón, de Jaguares UNITEC MVP del Torneo:

Sofía Irene Pérez Sabillón, de Jaguares UNITEC Podio de Fútbol Femenino:

Segundo Lugar: UNICAH

Primer Lugar: Jaguares UNITEC Podio de Fútbol Masculino:

Tercer Lugar: Jaguares UNITEC

Segundo Lugar: USAP

Primer Lugar: Lobos de UPNFM

Baloncesto Femenino Mejor anotadora de Doble Femenino:

Emilia María Sagastume Sandres, de Jaguares UNITEC con 3 dobles Mejor anotadora de Triple Femenino:

Génesis Gissel Ortiz Alvarez, de Jaguares UNITEC con un triple MVP del torneo:

Emilia María Sagastume Sandres, de Jaguares UNITEC

Baloncesto Masculino Mejor anotador Doble Masculino:

Henry Alexander Alemán Escoto, de Jaguares UNITEC con 22 dobles Mejor anotador de Triple Masculino:

Jaymar Neshaw Warren Mcglockin, de Jaguares UNITEC con 6 triples MVP del Torneo:

Jaymar Neshaw Warren Mcglockin, de Jaguares UNITEC Podio Baloncesto Femenino Segundo Lugar: Lobos UPNFM

Primer Lugar: Jaguares UNITEC Podio Baloncesto Masculino Tercer Lugar: USAP

Segundo Lugar: Pumas de la UNAH VS

Primer Lugar: Jaguares UNITEC

Voleibol Femenino Mejor Colocadora:

Malaky Victoria García Ramos, de Jaguares UNITEC Mejor Libero:

Gloria Janeth Ordoñez Amaya, de UNICAH Mejor atacante:

María Ángeles Murcia López, de Jaguares UNITEC MVP del juego Final:

Gloria Janeth Ordoñez Amaya, de UNICAH