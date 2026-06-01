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Fiesta deportiva: San Pedro Sula vibró con la Copa UNITEC

Más de 800 estudiantes de siete universidades participaron en la Copa UNITEC San Pedro Sula en disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol.

Fiesta deportiva: San Pedro Sula vibró con la Copa UNITEC

Ganadores de la II Edición de la Copa UNITEC San Pedro Sula, donde participaron equipos de siete universidades de la ciudad.

 Fotos: Joseph Amaya
01 de junio de 2026 a las 16:30

Más de 800 jóvenes de siete universidades participaron en la segunda edición de la Copa UNITEC San Pedro Sula, realizada del 25 al 29 de mayo. El evento culminó con la premiación de los equipos ganadores y el reconocimiento a los deportistas que destacaron en las competencias de baloncesto, fútbol y voleibol, en las ramas femenina y masculina.

El Polideportivo de UNITEC fue escenario de la ceremonia de premiación, donde los ganadores recibieron copas, trofeos y medallas. Las competencias también se desarrollaron en la cancha de Patria Marathon.

La Copa UNITEC dejó momentos memorables para los jóvenes que participaron en este encuentro deportivo entre las instituciones de educación superior.

La Copa UNITEC dejó momentos memorables para los jóvenes que participaron en este encuentro deportivo entre las instituciones de educación superior.

En esta edición participaron deportistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad de San Pedro Sula (USAP), Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

Jenifer Velásquez, directora de Vida Estudiantil de UNITEC, expresó su satisfacción por la realización de este evento deportivo, cuyo propósito es fortalecer los lazos de amistad entre estudiantes y fomentar el desarrollo de habilidades más allá del ámbito académico, “en un entorno seguro y saludable”.

El equipo de Vida Estudiantil de UNITEC fueron los organizadores de este encuentro deportivo entre universidades.

El equipo de Vida Estudiantil de UNITEC fueron los organizadores de este encuentro deportivo entre universidades.

Velásquez destacó que, después de la pandemia, UNITEC fue la única universidad que reactivó sus actividades deportivas. “Creemos que este tipo de eventos generan espacios donde los jóvenes pueden convivir, generar nuevas experiencias y, sobre todo, crear esos lazos de amistad entre las universidades”, subrayó.

La directora también resaltó la exposición digital alcanzada por la Copa UNITEC, con las universidades participantes compartiendo contenido en redes sociales durante el evento. Según indicó, este alcance orgánico fortaleció la visibilidad de las instituciones participantes.

Empresas líderes apoyaron este evento deportivo que reunió a más de 800 jóvenes universitarios en San Pedro Sula.

Empresas líderes apoyaron este evento deportivo que reunió a más de 800 jóvenes universitarios en San Pedro Sula.

Para la tercera edición de la Copa, expresó su deseo de que el evento continúe evolucionando y renovándose, y manifestó su expectativa de que, para 2028, otra universidad asuma la sede, de manera que sus plataformas también contribuyan al fortalecimiento y la promoción del deporte universitario.

El evento en San Pedro Sula contó con el respaldo de varios patrocinadores: Claro (patrocinador oficial), Davivienda, CRM, Texaco Las Palmas, Sycon, Multicable, Fitness and Health, Agua Purificadora Natural Arroyo, Arte Empresarial, Meiko y Pronto.

Copa UNITEC Tegucigalpa

La Copa UNITEC Tegucigalpa se realizará del 1 al 5 de junio en el Polideportivo de UNITEC, la Villa Olímpica, las canchas de La Vega y el Estadio Nacional Chelato Uclés.

El torneo contará con la participación de 1,200 deportistas de ocho universidades: Universidad de Defensa de Honduras (UDH), Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), UNICAH, UNAH, UPNFM, Universidad Politécnica de Honduras (UPH), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC.

Para conocer los horarios y calendarios de los partidos visite las redes sociales oficiales de Jaguares UNITEC Honduras en Facebook e Instagram, así como en la plataforma Copa Fácil, mediante la búsqueda “Copa UNITEC Tegucigalpa”.

Lobos de UPNFM fueron los ganadores del primer lugar de Fútbol Masculino.

Lobos de UPNFM fueron los ganadores del primer lugar de Fútbol Masculino.

Premiación de la II Edición de la Copa UNITEC en San Pedro Sula:

Fútbol Masculino

Máximo Goleador de Fútbol:
Allan Joel Santos Lagos, de Lobos UPNFM con 4 goles

Portero menos Goleado:
Genaro Daniel Sabillón Bonilla, de Lobos UPNFM

MVP de la Final:
Genaro Daniel Sabillón Bonilla, de Lobos UPNFM

Jaguares UNITEC, equipo ganador del primer lugar de Fútbol Femenino.

Jaguares UNITEC, equipo ganador del primer lugar de Fútbol Femenino.

Futbol Femenino

Máxima Goleadora de Fútbol:
Stephanie Giselle Kury Canahuati, de Jaguares UNITEC con 7 goles

Portera menos Goleada:
María José Muñoz Chacón, de Jaguares UNITEC

MVP del Torneo:
Sofía Irene Pérez Sabillón, de Jaguares UNITEC

Podio de Fútbol Femenino:
Segundo Lugar: UNICAH
Primer Lugar: Jaguares UNITEC

Podio de Fútbol Masculino:
Tercer Lugar: Jaguares UNITEC
Segundo Lugar: USAP
Primer Lugar: Lobos de UPNFM

Los ganadores del primer lugar de Baloncesto Femenino: Jaguares UNITEC.

Los ganadores del primer lugar de Baloncesto Femenino: Jaguares UNITEC.

Baloncesto Femenino

Mejor anotadora de Doble Femenino:
Emilia María Sagastume Sandres, de Jaguares UNITEC con 3 dobles

Mejor anotadora de Triple Femenino:
Génesis Gissel Ortiz Alvarez, de Jaguares UNITEC con un triple

MVP del torneo:
Emilia María Sagastume Sandres, de Jaguares UNITEC

Jaguares UNITEC, ganadores del primer lugar en la categoría Baloncesto Masculino.

Jaguares UNITEC, ganadores del primer lugar en la categoría Baloncesto Masculino.

Baloncesto Masculino

Mejor anotador Doble Masculino:
Henry Alexander Alemán Escoto, de Jaguares UNITEC con 22 dobles

Mejor anotador de Triple Masculino:
Jaymar Neshaw Warren Mcglockin, de Jaguares UNITEC con 6 triples

MVP del Torneo:
Jaymar Neshaw Warren Mcglockin, de Jaguares UNITEC

Podio Baloncesto Femenino

Segundo Lugar: Lobos UPNFM
Primer Lugar: Jaguares UNITEC

Podio Baloncesto Masculino

Tercer Lugar: USAP
Segundo Lugar: Pumas de la UNAH VS
Primer Lugar: Jaguares UNITEC

UNICAH, ganadores del primer lugar en la categoría Voleibol Femenino.

UNICAH, ganadores del primer lugar en la categoría Voleibol Femenino.

Voleibol Femenino

Mejor Colocadora:
Malaky Victoria García Ramos, de Jaguares UNITEC

Mejor Libero:
Gloria Janeth Ordoñez Amaya, de UNICAH

Mejor atacante:
María Ángeles Murcia López, de Jaguares UNITEC

MVP del juego Final:
Gloria Janeth Ordoñez Amaya, de UNICAH

Jaguares UNITEC, ganadores del primer lugar en la categoría Voleibol Masculino.

Jaguares UNITEC, ganadores del primer lugar en la categoría Voleibol Masculino.

Voleibol Masculino

Mejor Colocador:
Mario René Palomo Rivas, de Jaguares UNITEC

Mejor Libero:
Yoel Antonio Castellanos Yanez, de Jaguares UNITEC

Mejor atacante:
Ever David Dubón Avelar, de Jaguares UNITEC

MVP del Torneo:
Gabriel Andrés Orellana Rosales, de Jaguares UNITEC

Podio Voleibol Femenino

Tercer Lugar: Pumas de la Unah VS
Segundo Lugar: Jaguares UNITEC
Primer Lugar: UNICAH

Podio Voleibol Masculino

Tercer Lugar: Lobos de la UPNFM
Segundo Lugar: Pumas de la UNAH VS
Primer Lugar: Jaguares UNITEC

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