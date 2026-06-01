Florentino tiene su primer fichaje para el Madrid y un crack se ofrece al Barça

Las principales novedades de este lunes 1 de junio en el mercado de fichajes de Europa. Florentino Pérez ya tendría cerrada su primera incorporación de cara al próximo curso y un crack que se encuentra libre se ofreció al Barcelona.
Liverpool despidió a Arne Slot el pasado sábado y está trabajando en su sustituto. El periodista Fabrizio Romano adelanta desde sus redes sociales que Andoni Iraola es el favorito para llegar a Anfield. El técnico español se marcharía del Bournemouth y su fichaje se podría concretar antes de la Copa del Mundo.
Vedat Muriqi está cerca de abandonar el Mallorca y el Fenerbahce aprieta por su contratación, según Matteo Moretto. El delantero kosovar viene de convertirse en el segundo máximo goleador de LaLiga, solo superado por Kylian Mbappé, y su futuro apunta en la liga turca.
OFICIAL / Andrés Iniesta comenzará su carrera en los banquillos en Emiratos Árabes con el Gulf United de Dubái. El histórico exjugador del Barcelona formará parte del cuerpo técnico ayudando a la formación de futbolistas jóvenes. "Un paso importante para seguir formándome como entrenador y aplicar la experiencia adquirida en un equipo profesional que apuesta por el talento joven", expresó.
Fabrizio Romano confirma que el Parma fichará de forma permanente a Benjamin Cremaschi. El mediapunta estaba cedido por el Inter Miami y ha disputado nueve encuentros en tierras italianas. Su traspaso se cerraría en 4 millones de euros.
OFICIAL / El Brentford no pierde el tiempo y decidió anunciar la renovación por una temporada más de tres elementos: Josh Dasilva, Rico Henry y Mathias Jensen.
CONFIRMADO / Ansu Fati se queda en Mónaco de forma permanente. Tras una temporada cedido en la Ligue 1 en la que marcó 11 goles, el delantero español ya no estará ligado al Barcelona. Ambos clubes llegaron a un acuerdo para cerrar su traspaso por 11 millones de euros y la entidad catalana se garantiza un porcentaje sobre una futura venta. La información fue publicada por Fabrizio Romano.
OFICIAL / Davide Ancelotti, el hijo de Carlo Ancelotti, tomará las riendas del Lille. El cuadro francés confirmó la llegada del joven entrenador italiano, de 36 años, que firma contrato para las dos próximas temporadas.
OFICIAL / James Milner cuelga las botas. A sus 40 años, el legendario mediocampista inglés anunció en sus redes sociales que deja el fútbol tras 24 años de carrera y apenas unos meses después de haberse convertido en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Premier League (658).
OFICIAL / Iñigo Pérez se convierte en nuevo técnico del Villarreal. El 'Submarino Amarillo' llegó a un acuerdo con el DT de 38 años para las próximas tres temporadas, luego de que dejara al banquillo del Rayo Vallecano.
La Gazzetta dello Sport informa que David Alaba se ha ofrecido al Inter de Milán, tras terminar su vínculo con Real Madrid. Sin embargo, la citada fuente publica que el club italiano lo habría rechazado, ya que pretende una cifra económica de salario muy alta y por la edad que tiene ya el defensa austriaco (33 años).
Desde Turquía afirman que el delantero Mauro Icardi no ha renovado su contrato con Galatasaray. Ante esta situación, ya hay quien se aventura a desvelar que su intención es regresar a casa y lo ubican en River Plate. Con 33 años, es posible que por fin pueda jugar en su tierra natal, Argentina.
BOMBA / Bernardo Silva no seguirá en Manchester City y se habría ofrecido al Barcelona. La insistencia del volante portugués de lucir de azulgrana provocó que Deco lo anotara en su libreta de refuerzos y que, a día de hoy, su fichaje sea factible. El club catalán entiende que puede llevárselo gratis, pero no hay nada cerrado ni definitivo aún.
Mundo Deportivo reconfirmó este lunes que el Barcelona sí envió una oferta formal al Atlético de Madrid por la contratación de Julián Álvarez que asciende a los 100 millones de euros. Sin embargo, el club azulgrana todavía no ha recibido una respuestamientras que los colchonero se dedican a desmentir la información.
"Julián es jugador del Atlético de Madrid y no solamente por esta temporada pasada sino por muchas otras", afirmó el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. El argentino tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y una cláusura de rescisión de 500 millones de euros.
Anthony Gordon ya es nuevo jugador del Barcelona y su traspaso no solo supone uno de los grandes movimientos del verano, sino también una operación récord para el Newcastle. Los 80 millones de euros fijos que pagará el conjunto azulgrana convierten al extremo británico en la segunda venta más alta de la historia del club inglés, solo por detrás de Alexander Isak.
Fenerbahce está en plena campaña electoral para elegir nuevo presidente y uno de ellos, Hakan Safi, asegura que tendría una cuerdo con Robert Lewandowski. Si él gana las elecciones, el goleador polaco se uniría al club turco, según cuenta el medio local Fanatik. Cabe recordar que el delantero se fue libre del Barcelona.
Barcelona busca delantero para la próxima temporada con Julián Alvarez y Joao Pedro como principales candidatos a ocupar este puesto. Según el diario AS, la lista es larga y uno de los que figura es Darwin Núñez. El punta uruguayo saldrá este verano del Al Hilal de Arabia y en el Camp Nou están atento a su situación por si sus primeras opciones no se concretan.
OFICIAL / Liverpool confirmó la salida de Ibrahima Konaté. El defensor francés se marcha como agente libre tras no lograr un acuerdo para renovar su contrato debido a diferencias económicas. Estuvo cinco campañas en Anfield y ahora buscará un nuevo destino.
Un destino que pasa por el Santiago Bernabéu. El periodista Alberto Pereiro desvela en 'Onda Cero' que Konaté será nuevo jugador del Real Madrid en caso de que Florentino Pérez revalide su mandato. El actual presidente ya tendría apalabrado su fichaje con el defensor para que llegue a coste cero después del Mundial.
Asimismo, Florentino volvió a elevar el tono este lunes en la campaña electoral del Real Madrid durante un encuentro con socios. "Tenemos un gran plantel con jugadores a los que quisieran tener todos los grandes clubes, pero también llegarán nuevas estrellas y nuevas incorporaciones para esta temporada que empieza. Sabemos qué refuerzos necesitamos y aquí estarán la próxima temporada vistiendo la camiseta del Madrid".