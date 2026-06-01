Florentino tiene su primer fichaje para el Madrid y un crack se ofrece al Barça

CONFIRMADO / Ansu Fati se queda en Mónaco de forma permanente. Tras una temporada cedido en la Ligue 1 en la que marcó 11 goles, el delantero español ya no estará ligado al Barcelona. Ambos clubes llegaron a un acuerdo para cerrar su traspaso por 11 millones de euros y la entidad catalana se garantiza un porcentaje sobre una futura venta. La información fue publicada por Fabrizio Romano.