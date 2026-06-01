Se naturalizó y quedó fuera: las grandes ausencias de México para el Mundial 2026

Javier Aguirre confirmó su lista oficial de la selección de México para el Mundial 2026. Estas son las grandes ausencias de los anfitriones de la Copa del Mundo.
La espera terminó y Javier Aguirre reveló a los 26 convocados de la Selección Mexicana que representan a México en el Mundial 2026, donde hubo ausencias importantes.
Conociendo los convocados, te presentamos las grandes ausencias de México para el Mundial 2026: unos por lesión y otros por decisiones técnicas.
-Marcel Ruiz: El mediocampista de Toluca era uno de los candidatos más fuertes para asistir al torneo, pero una lesión terminó por afectar sus posibilidades.
El mediocampista optó por un tratamiento conservador para intentar llegar al Mundial, pero su regreso fue limitado y lejos de su mejor versión.
-Hirving Lozano: El ‘Chucky’ protagonizó una de las mayores sorpresas de la convocatoria. El atacante ni siquiera apareció en la prelista de 55 futbolistas considerada por Javier Aguirre, lo que confirmó que actualmente no entra en los planes del seleccionador.
La decisión resulta llamativa debido a la trayectoria internacional del extremo, quien durante años fue una de las principales figuras del combinado nacional.
Erick ‘Chiquito’ Sánchez: El mediocampista del América aparece en el álbum oficial de Panini, pero no en la lista de convocados.
Sánchez fue una pieza importante en el esquema azulcrema durante la temporada y llegó a ser considerado como una alternativa interesante para el mediocampo mexicano, aunque finalmente no logró superar la competencia interna por un puesto.
-Diego Lainez: Considerado uno de los futbolistas mexicanos más desequilibrantes del campeonato por sus actuaciones con Tigres, Lainez tampoco logró convencer al cuerpo técnico nacional.
Su habilidad en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas parecían darle opciones de estar en la lista final, pero Aguirre optó por otros perfiles ofensivos para afrontar el torneo.
Richard Ledezma: El jugador de Chivas apareció en la prelista y mantuvo vivas sus esperanzas hasta el final. Incluso, Javier Aguirre había señalado que algunos futbolistas que disputaban la liguilla todavía podían ganarse un lugar en la convocatoria definitiva.
No obstante, pese a su versatilidad para desempeñarse en varias posiciones y al buen cierre de temporada que tuvo, terminó quedándose fuera de la nómina final.
Charly Rodríguez: Fue una de las piezas fundamentales para que Cruz Azul conquistara el Clausura 2026 de la Liga MX, siendo el motor del mediocampo gracias a su capacidad para distribuir el juego y recuperar balones.
Sin embargo, la fuerte competencia en la zona medular y las preferencias tácticas de Javier Aguirre terminaron dejándolo fuera de la convocatoria definitiva, pese a completar una de las mejores temporadas de su carrera.
Germán Berterame: El delantero, actualmente en el Inter Miami junto a Lionel Messi y anteriormente figura de Rayados de Monterrey, es una de las ausencias que más debate ha generado entre la afició debido a que se naturalizó como mexicano y aún así quedó fuera.
Su capacidad goleadora y experiencia en el futbol mexicano lo colocaban como un serio candidato para integrar la convocatoria, pero el cuerpo técnico decidió apostar por otras opciones en el ataque.